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В голосовании на выборах в Госдуму лидирует Ирина Белых. Отрыв от Ивана Ульянченко — две тысячи голосов 20.09.2021 ZELENOGRAD.RU

По данным Избиркома на 12 часов по 207-му Ховринскому округу, в который входит Зеленоград, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Ирина Белых. Второе место занимает Иван Ульянченко из КПРФ, отставая от Белых на две тысячи голосов.

По предварительным данным на сайте ЦИК РФ, Белых получила 36,85% голосов, Ульянченко — 21,09%

Ульянченко отмечает возможные фальсификации с помощью надомного голосования. «В Зеленограде аномальные участки с надомниками: УИК 3202 — 245, УИК 3209- 209. Вы серьезно? — возмущается Ульянченко. — Все участки, на которых будет явно завышена явка надомников, будут проверятся с особым пристрастием — мы знаем сколько может собрать одна урна за два часа».

По партийным списком на 12 часов в Ховринском округе лидирует КПРФ 30,58%, у «Единой России» — 28,72%.

В целом по России, по данным ЦИК, после обработки 95% протоколов «Единая Россия» получает 49,63% голосов по партийным списком, КПРФ — 19,2%, ЛДПР — 7,8%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,43%, «Новые люди» — 5,4%.

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Метки:
выборы, сюжет: выборы в госдуму 2021, ульянченко иван, Белых Ирина
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Обсуждение
A T
1 час назад
Вчера голосовала в 719 школе, днём. Интересно - не видела, чтобы проводился экзитпол, уличных указателей с номерами участков в 9 и соседних микрорайонах тоже не заметила. Насколько помню, обычно их развешивали. И народа было как-то мало. В принципе, о выборах напоминали только оформление входной группы шариками и прогуливающиеся полицейские. Все на электронное голосование, что ли, записались? Или, может, кого-то очень убедительно просили - бюджетников, например.
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В голосовании на выборах в Госдуму лидирует Ирина Белых. Отрыв от Ивана Ульянченко — две тысячи голосов Новости
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