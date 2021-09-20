По данным Избиркома на 12 часов по 207-му Ховринскому округу, в который входит Зеленоград, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Ирина Белых. Второе место занимает Иван Ульянченко из КПРФ, отставая от Белых на две тысячи голосов.

По предварительным данным на сайте ЦИК РФ, Белых получила 36,85% голосов, Ульянченко — 21,09%

Ульянченко отмечает возможные фальсификации с помощью надомного голосования. «В Зеленограде аномальные участки с надомниками: УИК 3202 — 245, УИК 3209- 209. Вы серьезно? — возмущается Ульянченко. — Все участки, на которых будет явно завышена явка надомников, будут проверятся с особым пристрастием — мы знаем сколько может собрать одна урна за два часа».

По партийным списком на 12 часов в Ховринском округе лидирует КПРФ 30,58%, у «Единой России» — 28,72%.

В целом по России, по данным ЦИК, после обработки 95% протоколов «Единая Россия» получает 49,63% голосов по партийным списком, КПРФ — 19,2%, ЛДПР — 7,8%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,43%, «Новые люди» — 5,4%.

Новость обновляется