Почему проиграл Иван Ульянченко: смотрим на результаты голосования и анализируем 20.09.2021 ZELENOGRAD.RU

В голосовании на выборах в Госдуму победила Ирина Белых от «Единой России». Иван Ульянченко от КПРФ — второй. Мы внимательно посмотрели доступные данные о результатах голосования на этих и прошлых выборах, чтобы понять, что сыграло ключевую роль поражении Ульянченко.

В проигрыше Ульянченко нет вины онлайн-голосования

Представители КПРФ винят в проигрыше своих кандидатов онлайн-голосование. Однако, в случае в нашим округом, это не так. Если исключить онлайн-голосование из результатов, то Иван Ульянченко все равно проиграл бы Ирине Белых. Да, не так много — меньше четырех тысяч (с учетом онлайн-голосования разница — почти сорок тысяч), но для победы хватает и одного голоса.

Это не первое поражение Ульянченко на электронном голосовании. Но сейчас его результат по сравнению с прошлым разом (на выборах в Мосгордуму два года назад) стал значительно хуже — упал на 14 процентных пунктов. С тех пор действующая администрация сделала ставку на электронное голосование, убедив участвовать в нем почти два миллиона москвичей, а Ульянченко по-прежнему призывал голосовать в интернете только в крайнем случае.

Сейчас прямых обвинений в том, что «ловкие ручонки единороссов подделали результаты на полностью противоположные», не так много. Но сам Ульянченко обвиняет электронное голосование в периодической недоступности — невозможно было проголосовать, вероятно, из-за перегрузок. Однако у этих технических проблем не было партийных предпочтений: они были как у сторонников Ульянченко, так и у сторонников Белых. Кроме того, сторонников Белых было больше и, если исходить из равномерного распределения желающих проголосовать, то из-за технических проблем Белых могла потерять больше Ульянченко.

А если исходить из реальности, в которой административно зависимых избирателей загоняли голосовать до полудня пятницы, когда в «очереди» для получения электронного бюллетеня приходилось ждать несколько минут, потери Белых могут быть ещё больше. Другое дело, что необходимость отчитаться о факте голосования заставила административно зависимых избирателей дожидаться выдачи электронного бюллетеня, а более свободные, но менее мобилизованные сторонники Ульянченко могли устать ждать.

Ульянченко удвоил результат кандидата от КПРФ по сравнению с прошлыми выборами. Но Белых прибавила ещё больше

Несмотря на поражение, Ульянченко выступил значительно лучше, чем кандидат от КПРФ на прошлых выборах в Госдуму в 2016-м году (Елена Павлова). Тогда она набрала 27 тысяч голосов, а Ульянченко сейчас — 53 тысячи. Рост почти в два раза (не учитываем увеличение числа избирателей в округе — оно не такое значительное, около семи процентов)!

Однако в доле от числа проголосовавших кандидат от КПРФ вырос не так сильно — всего на пять процентных пунктов (с 16,4 до 21,6 процентов голосов). Потому что Белых по сравнению с прошлыми выборами прибавила ещё больше — почти 34 тысячи голосов. Из выросшей на 80 тысяч человек явки Белых «забрала» себе 42%, а Ульянченко — только 32%

Аномальные участки не сыграли ключевой роли

Конечно, если смотреть на конкретные участки, результаты не везде одинаковые. Кое-где Ульянченко уверенно выигрывает. Например, в МЖК, на участке 3249, Ульянченко обогнал Белых в полтора раза (кстати, здесь совершенно другой расклад по партиям: КПРФ — 30 процентов, ЕР — 21, Новые люди — 9, Яблоко — 6). Это ожидаемо — там результаты всегда такие: в 2012 году Прохоров уверенно победил Путина, а в 2013-м Навальный отстал от Собянина всего на несколько голосов. Также в очном голосовании Ульянченко победил в большинстве участков районов Куркино, Войковский, Левобережный. Однако его успехи на отдельных участках не смогли переломить разгромную победу Белых в электронном голосовании, в котором участвовал каждый второй избиратель нашего округа.

С другой стороны, возможные и заметные фальсификации в пользу Белых в процессе голосования также не имели решающего значения. Например, на участках 3202 в 16-м микрорайоне и 3209 в 19-м было аномально высокое число проголосовавших на дому: 245 и 209 соответственно. Ульянченко считает, что обойти такое количество адресов даже за три дня физически невозможно. Но если даже голоса всех «надомников» (а их почти 16 тысяч) добавить Ульянченко, этого всё равно не хватит для победы.

Так почему Ульянченко проиграл?

«Когда у нас будет такая явка, как была в Белоруссии на президентских выборах, когда мы увидим очереди на выборах, тогда будет совсем другой результат» , — говорил Ульянченко в интервью «Зеленоград.ру». И действительно — очереди мы увидели: и на некоторых участках, и даже в интернете. Но в этих очередях стояли преимущественно избиратели Белых, а не Ульянченко.

Да, вероятно, часть из них заставили голосовать за Белых, часть — заставили просто проголосовать, а они уже сами выбрали наиболее безопасного кандидата. Но цифры показывают — Белых и действующая администрация смогли мобилизовать (в том числе, разумеется, с помощью административного ресурса) сторонников и подконтрольных избирателей эффективнее, чем Ульянченко — лучший из допущенных оппозиционных кандидатов.

Читайте также
«Только самый сильный оппозиционный кандидат может победить единоросса». Интервью с кандидатом в Госдуму от КПРФ Иваном Ульянченко
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
выборы, сюжет: выборы в госдуму 2021, ульянченко иван
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Почему проиграл Иван Ульянченко: смотрим на результаты голосования и анализируем Истории
Открытые уроки в студии танцев и йоги «Феникс» — 27 сентября по 3 октября Реклама
В голосовании на выборах в Госдуму победила Ирина Белых. Иван Ульянченко — второй Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа начали работать в Москве. Вот где можно сделать прививку Новости
Миноритарные акционеры универмага на Центральной площади считают, что здание продают за бесценок. Они просят защиты у Путина, но в суд не идут Истории
Начались продажи билетов на премьеру «Ведогонь-театра». Это будет первый спектакль в отремонтированном здании на улице Юности Новости
Как помочь бездомному, который живет в подъезде или на улице Ответы
Как работает детская школа программирования с шести лет «Софтиум Зеленоград» и при чем здесь пингвины Реклама
Завершен многолетний ремонт зеленоградского картодрома в Назарьево. Вот что там теперь есть для тренировок, соревнований и развлечений Истории
Физиолечение — в семейной клинике «Эстеди» Реклама
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Утвержден календарь праздничных дней на 2022 год Новости
Супермаркет «Десяточка» приглашает на работу персонал Реклама
Благоустройство дворов между Центральным проспектом и улицей Юности три раза обсуждали с местными жителями. Вот что в итоге решили сделать Истории
«Опять какие-то мудрецы светофор так круто отрегулировали, что это вообще полная задница» Таксист объясняет, как два светофора в Андреевке и Голубом создают огромные пробки Блоги
История одной очень старой стереофотографии санатория в Крюково. Кто её делал и как она попала в музей Истории
Магазин женской одежды Ellis открылся в 23-м микрорайоне Новое место
Нижнекаменский пруд рядом с 17-м микрорайоном — подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Продолжается набор в развивающий центр «Талант-клуб» для детей от 4 лет и подростков. Вот чему там учат Партнерский материал
«Синема Парк» и клуб друзей «Зеленоград.ру» дарят промокоды на поход в кино Новости
Стоматологическая клиника «Щекастик» в Голубом — доступное и качественное лечение зубов для взрослых Истории
Продуктовый магазин сети «Авоська» планируют открыть в Зеленограде. Возможно, в бывшем книжном на Панфиловском проспекте Новости
Магазин «Восточные сладости» открылся в 23-м микрорайоне Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру