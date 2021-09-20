В голосовании на выборах в Госдуму победила Ирина Белых от «Единой России». Иван Ульянченко от КПРФ — второй. Мы внимательно посмотрели доступные данные о результатах голосования на этих и прошлых выборах, чтобы понять, что сыграло ключевую роль поражении Ульянченко.
Представители КПРФ винят в проигрыше своих кандидатов онлайн-голосование. Однако, в случае в нашим округом, это не так. Если исключить онлайн-голосование из результатов, то Иван Ульянченко все равно проиграл бы Ирине Белых. Да, не так много — меньше четырех тысяч (с учетом онлайн-голосования разница — почти сорок тысяч), но для победы хватает и одного голоса.
Это не первое поражение Ульянченко на электронном голосовании. Но сейчас его результат по сравнению с прошлым разом (на выборах в Мосгордуму два года назад) стал значительно хуже — упал на 14 процентных пунктов. С тех пор действующая администрация сделала ставку на электронное голосование, убедив участвовать в нем почти два миллиона москвичей, а Ульянченко по-прежнему призывал голосовать в интернете только в крайнем случае.
Сейчас прямых обвинений в том, что «ловкие ручонки единороссов подделали результаты на полностью противоположные», не так много. Но сам Ульянченко обвиняет электронное голосование в периодической недоступности — невозможно было проголосовать, вероятно, из-за перегрузок. Однако у этих технических проблем не было партийных предпочтений: они были как у сторонников Ульянченко, так и у сторонников Белых. Кроме того, сторонников Белых было больше и, если исходить из равномерного распределения желающих проголосовать, то из-за технических проблем Белых могла потерять больше Ульянченко.
А если исходить из реальности, в которой административно зависимых избирателей загоняли голосовать до полудня пятницы, когда в «очереди» для получения электронного бюллетеня приходилось ждать несколько минут, потери Белых могут быть ещё больше. Другое дело, что необходимость отчитаться о факте голосования заставила административно зависимых избирателей дожидаться выдачи электронного бюллетеня, а более свободные, но менее мобилизованные сторонники Ульянченко могли устать ждать.
Несмотря на поражение, Ульянченко выступил значительно лучше, чем кандидат от КПРФ на прошлых выборах в Госдуму в 2016-м году (Елена Павлова). Тогда она набрала 27 тысяч голосов, а Ульянченко сейчас — 53 тысячи. Рост почти в два раза (не учитываем увеличение числа избирателей в округе — оно не такое значительное, около семи процентов)!
Однако в доле от числа проголосовавших кандидат от КПРФ вырос не так сильно — всего на пять процентных пунктов (с 16,4 до 21,6 процентов голосов). Потому что Белых по сравнению с прошлыми выборами прибавила ещё больше — почти 34 тысячи голосов. Из выросшей на 80 тысяч человек явки Белых «забрала» себе 42%, а Ульянченко — только 32%
Конечно, если смотреть на конкретные участки, результаты не везде одинаковые. Кое-где Ульянченко уверенно выигрывает. Например, в МЖК, на участке 3249, Ульянченко обогнал Белых в полтора раза (кстати, здесь совершенно другой расклад по партиям: КПРФ — 30 процентов, ЕР — 21, Новые люди — 9, Яблоко — 6). Это ожидаемо — там результаты всегда такие: в 2012 году Прохоров уверенно победил Путина, а в 2013-м Навальный отстал от Собянина всего на несколько голосов. Также в очном голосовании Ульянченко победил в большинстве участков районов Куркино, Войковский, Левобережный. Однако его успехи на отдельных участках не смогли переломить разгромную победу Белых в электронном голосовании, в котором участвовал каждый второй избиратель нашего округа.
С другой стороны, возможные и заметные фальсификации в пользу Белых в процессе голосования также не имели решающего значения. Например, на участках 3202 в 16-м микрорайоне и 3209 в 19-м было аномально высокое число проголосовавших на дому: 245 и 209 соответственно. Ульянченко считает, что обойти такое количество адресов даже за три дня физически невозможно. Но если даже голоса всех «надомников» (а их почти 16 тысяч) добавить Ульянченко, этого всё равно не хватит для победы.
«Когда у нас будет такая явка, как была в Белоруссии на президентских выборах, когда мы увидим очереди на выборах, тогда будет совсем другой результат» , — говорил Ульянченко в интервью «Зеленоград.ру». И действительно — очереди мы увидели: и на некоторых участках, и даже в интернете. Но в этих очередях стояли преимущественно избиратели Белых, а не Ульянченко.
Да, вероятно, часть из них заставили голосовать за Белых, часть — заставили просто проголосовать, а они уже сами выбрали наиболее безопасного кандидата. Но цифры показывают — Белых и действующая администрация смогли мобилизовать (в том числе, разумеется, с помощью административного ресурса) сторонников и подконтрольных избирателей эффективнее, чем Ульянченко — лучший из допущенных оппозиционных кандидатов.