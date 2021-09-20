В проигрыше Ульянченко нет вины онлайн-голосования

Представители КПРФ винят в проигрыше своих кандидатов онлайн-голосование. Однако, в случае в нашим округом, это не так. Если исключить онлайн-голосование из результатов, то Иван Ульянченко все равно проиграл бы Ирине Белых. Да, не так много — меньше четырех тысяч (с учетом онлайн-голосования разница — почти сорок тысяч), но для победы хватает и одного голоса.

Это не первое поражение Ульянченко на электронном голосовании. Но сейчас его результат по сравнению с прошлым разом (на выборах в Мосгордуму два года назад) стал значительно хуже — упал на 14 процентных пунктов. С тех пор действующая администрация сделала ставку на электронное голосование, убедив участвовать в нем почти два миллиона москвичей, а Ульянченко по-прежнему призывал голосовать в интернете только в крайнем случае.

Сейчас прямых обвинений в том, что «ловкие ручонки единороссов подделали результаты на полностью противоположные», не так много. Но сам Ульянченко обвиняет электронное голосование в периодической недоступности — невозможно было проголосовать, вероятно, из-за перегрузок. Однако у этих технических проблем не было партийных предпочтений: они были как у сторонников Ульянченко, так и у сторонников Белых. Кроме того, сторонников Белых было больше и, если исходить из равномерного распределения желающих проголосовать, то из-за технических проблем Белых могла потерять больше Ульянченко.

А если исходить из реальности, в которой административно зависимых избирателей загоняли голосовать до полудня пятницы, когда в «очереди» для получения электронного бюллетеня приходилось ждать несколько минут, потери Белых могут быть ещё больше. Другое дело, что необходимость отчитаться о факте голосования заставила административно зависимых избирателей дожидаться выдачи электронного бюллетеня, а более свободные, но менее мобилизованные сторонники Ульянченко могли устать ждать.