Кандидат в депутаты Госдумы от партии КПРФ Иван Ульянченко рассказал «Зеленоград.ру», как решить проблему рабочих мест, где взять деньги на дешевую ипотеку, что делать с Лениным, Сталиным, Путиным, Навальным и Зюгановым, как и зачем голосовать, если всё решено.
— У вас замечательная программа: за все хорошее, против всего плохого. Но не увидел там самого важного: про рабочие места. Там есть только «гарантировать рабочее место каждому, кто хочет и может работать» и ещё «создать достойно оплачиваемые рабочие места». Как применительно к Зеленограду это можно сделать?
— Все очень просто. Основная задача — нужен приоритет принятия на работу людей с зеленоградской пропиской, вот и всё.
— То есть бизнесу с большевистской прямотой надо сказать «бери, буржуйская сволочь, зеленоградца, а то мы тебя к стенке и в расход!» — так что ли?
— Понятно, что в рамках нормативно-правового поля мы не можем сказать работодателю: «Бери только зеленоградцев и только москвичей!», потому что основная задача бизнеса — извлечение прибыли. А одна из самых затратных частей — белые заработные платы.
Поэтому нужно давать преференции тем работодателям, которые принимают на работу местных. То есть взял на работу зеленоградца — тебе уменьшили налоги. Допустим, тот же самый налог НДФЛ — он же остается на местности, и, как вариант, можно поиграться с этим НДФЛ.
И ещё, я считаю, надо изменить налоговую систему, чтобы работодатель платил работнику всю сумму, а уже работник сам платил налоги и взносы в фонды: пенсионный, социального страхования, ОМС.
Я прекрасно понимаю, что при нынешней власти у меня пенсии не будет, если я сам себе что-нибудь не накоплю. Поэтому, когда работник (а не работодатель за него) сам со своей зарплаты отчислит, например, 22% в Пенсионный фонд, посчитает, сколько он платил в год, у него сразу в голове щелкнет — знаете, элементарно положить на вклад в Сбербанк под 5,5% - это даже будет надежнее, чем отдать деньги в Пенсионный фонд… Может быть, с этого и политика начинается.
Но вернемся к рабочим местам для Зеленограда. Если рабочие места для зеленоградцев будут в Зеленограде, то в большинстве случаев отпадет проблема маятниковой миграции зеленоградцев в Москву — вот этот трафик в Москву и обратно. И у нас разгрузится и обычная Ленинградка, и платная Ленинградка.
— В принципе, все пункты вашей программы требуют денег: мораторий на рост тарифов ЖКХ, ипотека два процента — откуда на это взять деньги? В программе вы говорите о перераспределении сверхдоходов — это как?
— В моем понимании вообще и в программе крупные предприятия полностью должны уйти под контроль государства. В крупных государственных компаниях есть разрыв в зарплатах топ-менеджеров и обычных рабочих. Один человек получает по миллиону рублей в час, а обычный работяга в условиях Крайнего Севера, где должны быть повышенные ставки, получает 100 тысяч рублей, и не в час, а в месяц. Если принять нормативный документ, что разница между обычным рабочим и директором максимум должна составлять, допустим, десять раз, тогда руководитель госкомпании начнет чесать в затылке: как же мне себе сделать, чтобы у меня в час капало по миллиону рублей? Значит, надо поднимать зарплаты обычным рабочим, вот и все.
- То есть отберем у них зарплаты, этого нам хватит на то, чтобы всем дать ипотеку под два процента?
— Не только зарплату отберем, а отберем сверхприбыли крупных игроков. Допустим, у нас 75% металлургии — принадлежат иностранцам. У нас восьмой год у людей в реальном секторе зарплаты падают, а у олигархов только растут. Вот откуда деньги. Убрать олигархат — весь смысл программы. Я иду все-таки от Коммунистической партии Российской Федерации (не путать со спойлером «Коммунисты России»).
И именно отнять эту неправильную приватизацию, когда они приватизировали все предприятия, которые могли что-то давать, и они просто сейчас из них выжимают и только себе длинные яхты покупают. Вот. Продать половину флота наших олигархов — и у вас будет Черноморский флот, во много раз больше. Все очень просто.
Сбербанк тоже с государственным участием, но при этом он под 2,65% в Праге выдает ипотеку, а у нас здесь почему-то выдает сейчас под 9%. Государственный же банк, с участием государства. Пока сверху им что-то не укажут: сделать вот так вот, опустить процент по ипотеке — только тогда что-то происходит. Но сказали опустить процент по ипотеке, а застройщики у нас взяли и подняли цены на 30% сразу. Вот тут идет уже другая вещь, что не должно быть монополии в строительной отрасли. Цены поднимаются, потому что у них есть монополия. У нас же по факту всю Россию сейчас застраивает ПИК, потому что он поуничтожал всех маленьких застройщиков.
- То есть ПИК национализировать, Сбербанку дать указание выдать ипотеку под 2%?
— Да.
- Большее государственное участие?
— Не большее, а стопроцентное, если мы говорим про крупный бизнес.
— Давайте к следующей теме. Я знаю, что вы сами не вакцинировались от ковида. То есть вы считаете, что вакцина не работает?
— Я такого не говорил. Я сказал, что в данный момент вакцина, если мы говорим о Спутнике V, проходит третий этап испытаний. То есть сейчас, без официальных законченных испытаний, люди как подопытные кролики. Просто это же не говорится в открытую.
— Достоверно известно, что вакцинированные люди, когда попадают в больницу, значительно меньше умирают, это факт.
— Вы знаете, вот эта статистика вся — она рисуется, мне кажется. Мое мнение: основной массе людей Минздрав предоставляет одну статистику, руководству страны — другую, а на самом деле правда где-то посередине или ее знает небольшое число людей: Совет безопасности и президент.
Я еще раз говорю: я готов привиться после того, как будут полные результаты клинических исследований.
— Допустим, мне 80 лет, я на встрече с избирателями к вам подхожу и говорю: «Иван, а вы привились?» Вы говорите: «Нет». Я говорю: «Иван, я доверяю вашему мнению — мне нужно прививаться?»
— Я скажу, что это выбор каждого. Понимаете, я не прививаюсь, потому что уверенно чувствую, что у меня проблем не будет, если заболею. Но решать за человека не буду. Я скажу: «Не прививайся», а человек возьмет и умрет. А потом на меня все родственники: «А он вас послушал!» Нет, погодите. Каждый человек сам отвечает за свою жизнь. Он может получить информацию из разных источников, сделать для себя вывод: прививаюсь я или не прививаюсь. Вот, допустим, конкретно я не прививаюсь.
— Вы идете от КПРФ. Для вас партия — это, как говорится, средство передвижения, то есть возможность выдвинуться без сбора подписей, возможность получить поддержку или вы на самом деле разделяете ее идеологию?
— Почему моя программа получилась жестким миксом нашей федеральной программы «Десять шагов» и конкретно моего видения? Потому что я еще раз, как и в 2019 году, во время выборов в Мосгордуму, говорю: я встал на линию партии и должен придерживаться линии партии. И поэтому я не могу сказать, что вот программу «Десять шагов» я полностью отметаю, потому что у меня есть своя программа. Я сидел со своим штабом и пытался совместить, то, что я вижу, как обычный гражданин Российской Федерации, с нашей идеологией, конкретно с «Десятью шагами».
— В одном интервью вы сказали, что против Зюганова на посту лидера КПРФ. Это так?
— Тут СМИ, которое меня процитировало, немножко неправильно предоставило информацию. Я говорил, что должна быть сменяемость власти, даже внутри крупных политических партий. Моё мнение, как члена КПРФ с 2014 года: чтобы партия дальше развивалась, должен прийти более молодой и перспективный товарищ.
— Для вас Сталин — это палач, убийца, организатор массового террора или эффективный менеджер?
— Скажу так: у каждого человека есть черные и белые полосы. Понятно, что люди и семьи, которых эти репрессии затронули, к Сталину будут относиться с негативом. Но есть и другая сторона — Сталин вывел разрушенную после Второй мировой войны страну в лидеры. У всех была работа, достойная зарплата и никто ни в чем не нуждался. Люди не собирали смсками детям на помощь.
— Руководство КПРФ каждый год возлагают цветы к могиле Сталина. Вы принимаете в этом участие или видите для себя возможность принять в этом участие? Если вам [руководитель московского отделения КПРФ Валерий] Рашкин скажет: «Иван, пойдем, надо, партийное мероприятие!»
— Если Рашкин скажет, я пойду.
— А если Рашкин не скажет? По зову сердца?
— Если по зову сердца, я воздержусь. Для меня это двояко. Возможно, именно для страны в тот период нужна была принципиально жесткая позиция. Я же тогда не жил. И опять же, понимаете: у нас историю переписывают постоянно, и из хорошего человека можно сделать плохого. Тут вопрос именно — как это все было реализовано. Допустим, про те же самые ссылки, про те же самые доносы — почему не разбиравшись, людей отправляли и расстреливали? Это вопрос к мелким чинушам-исполнителям.
— А Ленина надо вынести из мавзолея?
— Я считаю, что лежит он и лежит, никому не мешает. Пускай лежит.
— Один ваш конкурент в своей программе пишет, что политика Путина — это путь в тупик, неограниченная власть чиновников, международная изоляция, вражда с соседями, бесправные люди, отсталая экономика, неспособная обеспечить высокое качество жизни. Вы согласны, что политика Путина — путь в тупик?
— Да, я за сменяемость власти. В 2020 году у нас были поправки к Конституции, я голосовал против.
— В недавнем интервью сказали, что Навальный — это политический заключенный. В вашей программе сказано, что политических заключенных надо освободить. Это касается Навального?
— Это касается всех политических заключенных. Самое большое количество политзаключенных — это члены или сторонники КПРФ. Просто про это очень мало говорится. Навальный просто самый медийный, раскрученный, о котором только ленивый, наверное, не знает.
— «Фонд борьбы с коррупцией» Навального признан иностранным агентом и экстремистской организацией. Вы это решение поддерживаете, считаете его экстремистской организацией?
— Я считаю, что наше вышестоящее руководство перегибает палку с этим.
— Вашего конкурента Льва Шлосберга из «Яблока» сняли с выборов за якобы поддержку ФБК, как экстремистской организации. Вы это решение поддерживаете, снятие с выборов, я имею в виду?
— Нет. Я считаю, что все должны быть допущены до выборов и должны иметь возможность провести избирательную кампанию. Что Шлосберга сняли — неправильно. А по поводу того, что ФБК приравняли к «Талибану» [в России признано террористической организацией и запрещено] — я считаю, что это полное похабство.
— Как вы относитесь к проекту «Умнoе голосования» — голосовать за оппозиционного кандидата с наибольшими шансами на победу?
— При той системе выборов, которая существует в России, только самый сильный оппозиционный кандидат, у которого больше всего шансов, может победить единоросса. Только так.
Почему у нас так много политических партий? Чтобы оттянуть голоса.
Поэтому выставляют вот эти «Коммунисты России»… Ульянов Илья, такого же, как у меня года рождения, 1986-го, у него даже примерно такой же типаж. Но фишка в чем: данный гражданин участвовал в выборах по всей стране 56 раз. Он этим зарабатывает деньги. Ему даже сейчас выдали на избирательную кампанию какие-то деньги, у него даже агитаторы появились. Они даже мою агитационную продукцию копировали.
— Ранее вы высказывались против электронного голосования. Что делать ваши сторонникам, которые хотят или которых вынуждают голосовать электронно?
— Если есть выбор: голосовать электронно или прийти на избирательный участок, то я призываю голосовать только на участке и только 19 числа — в последний день, во второй половине дня пойти и проголосовать.
Но если вас, вашу семью заставили голосовать электронно, вы уже зарегистрированы, и деваться вам некуда, то проголосуйте, как вам сказали, отправьте принтскрин начальнику, если он от вас требует, а потом в конце, 19-го числа, переголосуйте, как ваша душа желает. Потому что теперь в электронном голосовании можно переголосовать.
— Вы собираетесь закрывать наблюдателями все избирательные участки, в том числе надомное голосование?
— Сейчас по заявлению моего начальника штаба у нас все избирательные участки в Зеленограде закрыты членами комиссии с правом решающего голоса.
— И последний вопрос. Есть такая апатичная позиция: «Зачем идти голосовать — всё уже решено» Что вы этим людям ответите?
— Эта апатия, внушается определенными политтехнологами, — это сделано специально, чтобы люди не ходили на выборы. Миф о том, что все решено — это миф, запущенный представителями «Единой России». Этот миф запущен, потому что если явка на выборы будет не 25%, как на выборах 2019-го года в Мосгордуму, а около 50%, они просто физически не смогут фальсифицировать результат.
Когда у нас будет такая явка, как была в Белоруссии на президентских выборах, когда мы увидим очереди на выборах, тогда будет совсем другой результат. Мы знаем, что сейчас у «Единой России» федеральный рейтинг 27%, а в Москве вообще ниже 15%. И тогда, если «Единая Россия» из 450 мест в Думе она займет свои 27% - это будет для неё очень хорошо. Просто надо прийти. Не оставайтесь дома, приходите.