Ленин, Сталин, Путин, Навальный и Зюганов

— Вы идете от КПРФ. Для вас партия — это, как говорится, средство передвижения, то есть возможность выдвинуться без сбора подписей, возможность получить поддержку или вы на самом деле разделяете ее идеологию?

— Почему моя программа получилась жестким миксом нашей федеральной программы «Десять шагов» и конкретно моего видения? Потому что я еще раз, как и в 2019 году, во время выборов в Мосгордуму, говорю: я встал на линию партии и должен придерживаться линии партии. И поэтому я не могу сказать, что вот программу «Десять шагов» я полностью отметаю, потому что у меня есть своя программа. Я сидел со своим штабом и пытался совместить, то, что я вижу, как обычный гражданин Российской Федерации, с нашей идеологией, конкретно с «Десятью шагами».

— В одном интервью вы сказали, что против Зюганова на посту лидера КПРФ. Это так?

— Тут СМИ, которое меня процитировало, немножко неправильно предоставило информацию. Я говорил, что должна быть сменяемость власти, даже внутри крупных политических партий. Моё мнение, как члена КПРФ с 2014 года: чтобы партия дальше развивалась, должен прийти более молодой и перспективный товарищ.

— Для вас Сталин — это палач, убийца, организатор массового террора или эффективный менеджер?

— Скажу так: у каждого человека есть черные и белые полосы. Понятно, что люди и семьи, которых эти репрессии затронули, к Сталину будут относиться с негативом. Но есть и другая сторона — Сталин вывел разрушенную после Второй мировой войны страну в лидеры. У всех была работа, достойная зарплата и никто ни в чем не нуждался. Люди не собирали смсками детям на помощь.

— Руководство КПРФ каждый год возлагают цветы к могиле Сталина. Вы принимаете в этом участие или видите для себя возможность принять в этом участие? Если вам [руководитель московского отделения КПРФ Валерий] Рашкин скажет: «Иван, пойдем, надо, партийное мероприятие!»

— Если Рашкин скажет, я пойду.

— А если Рашкин не скажет? По зову сердца?

— Если по зову сердца, я воздержусь. Для меня это двояко. Возможно, именно для страны в тот период нужна была принципиально жесткая позиция. Я же тогда не жил. И опять же, понимаете: у нас историю переписывают постоянно, и из хорошего человека можно сделать плохого. Тут вопрос именно — как это все было реализовано. Допустим, про те же самые ссылки, про те же самые доносы — почему не разбиравшись, людей отправляли и расстреливали? Это вопрос к мелким чинушам-исполнителям.

— А Ленина надо вынести из мавзолея?

— Я считаю, что лежит он и лежит, никому не мешает. Пускай лежит.

— Один ваш конкурент в своей программе пишет, что политика Путина — это путь в тупик, неограниченная власть чиновников, международная изоляция, вражда с соседями, бесправные люди, отсталая экономика, неспособная обеспечить высокое качество жизни. Вы согласны, что политика Путина — путь в тупик?

— Да, я за сменяемость власти. В 2020 году у нас были поправки к Конституции, я голосовал против.

— В недавнем интервью сказали, что Навальный — это политический заключенный. В вашей программе сказано, что политических заключенных надо освободить. Это касается Навального?

— Это касается всех политических заключенных. Самое большое количество политзаключенных — это члены или сторонники КПРФ. Просто про это очень мало говорится. Навальный просто самый медийный, раскрученный, о котором только ленивый, наверное, не знает.

— «Фонд борьбы с коррупцией» Навального признан иностранным агентом и экстремистской организацией. Вы это решение поддерживаете, считаете его экстремистской организацией?

— Я считаю, что наше вышестоящее руководство перегибает палку с этим.

— Вашего конкурента Льва Шлосберга из «Яблока» сняли с выборов за якобы поддержку ФБК, как экстремистской организации. Вы это решение поддерживаете, снятие с выборов, я имею в виду?

— Нет. Я считаю, что все должны быть допущены до выборов и должны иметь возможность провести избирательную кампанию. Что Шлосберга сняли — неправильно. А по поводу того, что ФБК приравняли к «Талибану» [в России признано террористической организацией и запрещено] — я считаю, что это полное похабство.

— Как вы относитесь к проекту «Умнoе голосования» — голосовать за оппозиционного кандидата с наибольшими шансами на победу?

— При той системе выборов, которая существует в России, только самый сильный оппозиционный кандидат, у которого больше всего шансов, может победить единоросса. Только так.

Почему у нас так много политических партий? Чтобы оттянуть голоса.

Поэтому выставляют вот эти «Коммунисты России»… Ульянов Илья, такого же, как у меня года рождения, 1986-го, у него даже примерно такой же типаж. Но фишка в чем: данный гражданин участвовал в выборах по всей стране 56 раз. Он этим зарабатывает деньги. Ему даже сейчас выдали на избирательную кампанию какие-то деньги, у него даже агитаторы появились. Они даже мою агитационную продукцию копировали.