Если всё так хорошо, зачем нужны изменения?

Проблема в том, что реагенты применяют как попало, и этот процесс плохо контролируется. Прежде всего, это неконтролируемые объемы рассыпания или разливания реагентов. Не соблюдаются нормы распределения, распределение происходит вручную, а не устройствами-дозаторами, работники ГБУ «Жилищник районов» бросают мешки с реагентами, не убирают талый снег — так формулируется проблема в пояснительной записке.

Один из конкретных негативных примеров. После того, как растаял снег, крошка остается на газонах, и удалить её сложно. Крошка попадает в поры и трещины, задерживается корнями растений и таким образом «вовлекается в процесс почвообразования». Специалисты утверждают, что потенциально вредным в данном случае может быть не сама крошка (мрамор обладает высоким уровнем химической стойкости), а её количество, форма и размер зерен, а также плотность распределения по уровню почвы.

Авторы отмечают, что соблюдение новой технологии и обязательный контроль её выполнения «исключает возможность негативного воздействия реагентов на окружающую среду и здоровье человека. Проявления какого-либо значимого эффекта от воздействия реагентов возможно только непосредственно на дорогах или вблизи улиц и магистралей на расстоянии не более 5-15 метров от границ зоны движения автотранспорта». Непонятно, правда, что это за «значимый эффект» — все-таки в 15 метров от края дороги попадают часто кусты и деревья.