Реагенты для уборки улиц собираются сделать безопасней, а саму уборку проводить быстрей. Обсуждается проект нового регламента. Вы можете принять участие 24.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Проект нового регламента зимней уборки с применением противогололедных реагентов подготовил департамент ЖКХ. Новшество позволит обрабатывать проезжую часть от снега и льда быстрее, утверждают специалисты. В жидких реагентах увеличена доля природных компонентов. Можно поучаствовать в обсуждении и отправить вопросы и предложения властям. «Зеленоград.ру» узнал детали этого проекта: что не так с реагентами сейчас, и что конкретно меняет новый регламент.

Что за проект

О проекте нового регламента зимней уборки с применением реагентов стало известно из объявленных общественных обсуждений. Проект касается зимней уборки магистралей, улиц, проездов и площадей с применением противогололедных реагентов и гранитного щебня фракции 2-5 мм. Проезжую часть обрабатывают жидким реагентом, твердый применяют в основном в местных проездах и во дворах. Сейчас комплексная уборка и содержание дорог описана в двух распоряжениях департамента ЖКХ — 2011 года и 2019 года.

Что не так с применением реагентов, и что меняет новый регламент уборки

Если вкратце, с реагентами всё так — в представленном документе сам факт их применения в Москве оценивается положительно. Авторы приводят данные мониторинга департамента природопользования с 2011 по 2020 годы — исследования воздействия реагентов на снежный покров, почву, воду, деревья. Общий вывод: негативного воздействия нет или оно минимально. Токсичность и аллергенность жидких и твердых реагентов исследовалась специалистами «второго меда» — РНИМУ имени Пирогова — на мышах. Вывод — ничего критичного, применять на дорогах и во дворах реагенты можно.

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Авторы оценки воздействия на окружающую среду отмечают плюсы использования реагентов. Травматизм пешеходов за восемь лет (2011-2019) снизился более чем вдвое (с 2011 года) — такие данные дает московский департамент здравоохранения. ГИБДД, в свою очередь, утверждают, что снизилась аварийность из-за скользкой дороги — это 15% от общего числа ДТП зимой. Сколько было раньше, неизвестно. Возможно, вообще сравнивается ситуация в Москве и остальных крупных городах — «в других городах России каждое второе ДТП зимой может быть из-за гололеда».

«Мосэкомониторинг» (природоохранное учреждение) отмечает снижение загрязнения почвы — «с 2010 года величина плотного остатка, которая характеризует уровень засоления почв, снизилась в 1,5 раза». 96% обследованных территорий Москвы не имеют признаков засоления, в то время как 9 лет назад этот показатель был 77%. Доля хлоридов в почвах в пять раз ниже предельно допустимой нормы. И так далее. Жесткой химии, влияющей на природную среду, в реагентах нет — таков итоговый вывод.

Если всё так хорошо, зачем нужны изменения?

Проблема в том, что реагенты применяют как попало, и этот процесс плохо контролируется. Прежде всего, это неконтролируемые объемы рассыпания или разливания реагентов. Не соблюдаются нормы распределения, распределение происходит вручную, а не устройствами-дозаторами, работники ГБУ «Жилищник районов» бросают мешки с реагентами, не убирают талый снег — так формулируется проблема в пояснительной записке.

Один из конкретных негативных примеров. После того, как растаял снег, крошка остается на газонах, и удалить её сложно. Крошка попадает в поры и трещины, задерживается корнями растений и таким образом «вовлекается в процесс почвообразования». Специалисты утверждают, что потенциально вредным в данном случае может быть не сама крошка (мрамор обладает высоким уровнем химической стойкости), а её количество, форма и размер зерен, а также плотность распределения по уровню почвы.

Авторы отмечают, что соблюдение новой технологии и обязательный контроль её выполнения «исключает возможность негативного воздействия реагентов на окружающую среду и здоровье человека. Проявления какого-либо значимого эффекта от воздействия реагентов возможно только непосредственно на дорогах или вблизи улиц и магистралей на расстоянии не более 5-15 метров от границ зоны движения автотранспорта». Непонятно, правда, что это за «значимый эффект» — все-таки в 15 метров от края дороги попадают часто кусты и деревья.

Что конкретно собираются менять?

Как именно проект ужесточает контроль за применением реагентов, понять сложно. А вот состав жидких реагентов, используемых на дорогах, немного меняется. Уменьшено процентное количество солей, вводятся калиевые и магниевые добавки, являющиеся компонентом удобрения почвы. Эти изменения положительно влияют на качество реагентов, добавки менее затратные в получении и более выгодные с точки зрения безотходного производства, рассказали «Зеленоград.ру» исполнители проекта.

Кроме того, изменение состава реагентов позволяет уменьшить время обработки реагентами проезжей части во время снегопадов — на это дается три часа. Исполнители проекта утверждают, что сейчас это пять часов. Уборочные машины создают пробки на дорогах. Обычно это три трактора, медленно едущие друг за другом и занимающие полосу движения. Состав твердых реагентов (россыпи) в новом регламенте не меняется.

Как принять участие в обсуждении

Общественные обсуждения проходят в форме заочного опроса. Посмотреть поясняющие документы и скачать опросный лист можно здесь. Также опросные листы должны быть в управе Савелки, поскольку обсуждения формально проводятся именно там, хотя касаются всех москвичей — и каждый может принять участие. Фактически же управа в данном случае — лишь пункт сбора мнений жителей, выраженных в письменном виде.

Можно скачать опросный лист, заполнить его и отправить на электронную почту zelao-savelki@mos.ru — до 19 апреля. Можно отнести заполненный лист в управу (корпус 311, у остановки «Улица Юности»): с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.

Обсудить предлагается не столько сам проект, сколько его экологическую составляющую. Официально это называется «предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) на планируемую хозяйственную деятельность» [технологию уборки]. Предложения и замечания жителей нужны, чтобы по итогам сделать окончательную редакцию этого воздействия.

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Метки:
уборка улиц и дворов, антигололедный реагент
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