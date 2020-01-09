Наблюдения начаты в 2009 году для ответа на вопрос «как и каким образом применяемые в зимний период противогололедные реагенты влияют на изменение природных сред», рассказала начальник отдела мониторинга воды «Мосэкомониторинга» Виктория Мазлова. В городе выделены 83 площадки для такого наблюдения, из них 20 расположены во дворах жилых домов. По данным департамента природопользования, на 17-ти площадках наблюдают воздействие реагентов на воду, на 22-х — на почву, на 20-ти — на зелёные насаждения. Что мониторят на остальных 24-х, неизвестно.

«По данным за зимний период 2018—2019, почва в городе не засолена. Величина плотного остатка ниже 0,25%. Содержание хлоридов в почве не превышает величину экспертного критерия. Содержание хлоридов в водных объектах не превышает установленных нормативов. Применение противогололедных реагентов не вызывает негативной динамики изменения природных сред», заключили в «Мосэкомониторинге».

Инициатива изменения норм применения реагентов исходит от депутатов Гагаринского района Москвы. Они предлагают запретить использование реагентов, которые «действуют путем плавления снега и льда и образования водного раствора при температурах ниже нуля градусов». В пояснительной записке отмечается, что тема реагентов — общественно значимая, вызывает острые дискуссии, пешеходы жалуются на испорченные обувь и верхнюю одежду, водители — на грязную жижу под колёсами и повреждённые коррозией машины.