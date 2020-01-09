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Мэрия десять лет изучала вред от противогололедных реагентов. О результатах доложили в Мосгордуме (никакого вреда) 09.01.2020 ZELENOGRAD.RU

На заседании комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству обсуждали законопроект, меняющий существующие нормы применения противогололедных реагентов. В частности, выступала представитель государственной службы, следящей за московской экологией. По результатам десяти лет наблюдений они считают, что противогололедные реагенты не вредят природе.

Наблюдения начаты в 2009 году для ответа на вопрос «как и каким образом применяемые в зимний период противогололедные реагенты влияют на изменение природных сред», рассказала начальник отдела мониторинга воды «Мосэкомониторинга» Виктория Мазлова. В городе выделены 83 площадки для такого наблюдения, из них 20 расположены во дворах жилых домов. По данным департамента природопользования, на 17-ти площадках наблюдают воздействие реагентов на воду, на 22-х — на почву, на 20-ти — на зелёные насаждения. Что мониторят на остальных 24-х, неизвестно.

«По данным за зимний период 2018—2019, почва в городе не засолена. Величина плотного остатка ниже 0,25%. Содержание хлоридов в почве не превышает величину экспертного критерия. Содержание хлоридов в водных объектах не превышает установленных нормативов. Применение противогололедных реагентов не вызывает негативной динамики изменения природных сред», заключили в «Мосэкомониторинге».

Инициатива изменения норм применения реагентов исходит от депутатов Гагаринского района Москвы. Они предлагают запретить использование реагентов, которые «действуют путем плавления снега и льда и образования водного раствора при температурах ниже нуля градусов». В пояснительной записке отмечается, что тема реагентов — общественно значимая, вызывает острые дискуссии, пешеходы жалуются на испорченные обувь и верхнюю одежду, водители — на грязную жижу под колёсами и повреждённые коррозией машины.

«Научные исследования говорят о том, что применение противогололедных реагентов отрицательно сказывается на здоровье людей, склонных к аллергиям, а также на кожных покровах домашних животных, страдают и растения», пишет председатель районного совета депутатов Елена Русакова. И в качестве альтернативы предлагает примеры: «Австрийские и швейцарские дороги обрабатывают смесью песка с мелким щебнем. Норвежские дороги подогревают изнутри проложенными под ними тепловыми магистралями. В большинстве европейских стран для борьбы со льдом используют песчаные смеси. В отдельных регионах мира специальные добавки, растворяющие снег, добавляют в асфальт при укладке».

Теперь Русакова не настаивает на рассмотрении этого законопроекта, поскольку, по её словам, с момента его внесения в Мосгордуму проведена большая работа, а документ надо дорабатывать. Проблема не в самих реагентах, а в их «некорректном применении». Также надо ввести административную ответственность за нарушение технологии использования реагентов. В Мосгордуме создадут рабочую группу для детальной проработки законопроекта. Он потребует внесения изменений в Закон города Москвы «О благоустройстве» №18.

Что подразумевается под некорректным применении, неизвестно. Читатели «Зеленоград.ру» сообщают о случаях, когда реагент лежит на дороге большими кучами или его неправильно разбрасывают: «мужик из Жилищника берет небольшим ковшом сухой реагент из контейнера на автобусной остановке и несёт на пешеходную дорожку, параллельную тротуару — по пути половину рассыпает на тротуаре, летит белая пыль».

«Я не сторонник реагентов. Мне они не нравятся, но пока нет другого механизма, — заявил председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов. — Для таких мегаполисов, как Москва, неприменимы механизмы, которые подходят для малых городов. Возможно, через несколько лет появятся иные способы борьбы со снегом». Орлов отметил, что «все видят», что технология использования реагентов нарушается.

Что вы думаете о противогололедных реагентах, которые плавят лёд?
Это безусловное зло, их надо запретить
От них нет вреда, если правильно применять
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 250 человек
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
Вчера, 09:05
Для людей с Рублевки - польза (деньги) (там их не используют, там песок, зола), для других - вред.
А поскольку все чиновники куплены, то хоть "ссы в глаза", будут говорить "божья роса". Песок, зола, соль
используется в областях, прилежащих в Московской области. Там денег нет и люди против "отравы". Понятно излагаю?
Степанова Ольга
Вчера, 11:26
[...] сколько повторять-то можно одно и то же! ладно обувь, одежда, машины портятся, самое главное- вся эта гадость в лёгких у людей и животных оседает! У нас скоро будет 100% больных бронхо-лёгочными эаболеваниями!
Наталия Самохина
Вчера, 15:23
А если вреда нет, то ПОЧЕМУ РЕАГЕНТАМИ НЕ ЗАЛИВАЮТ ДОРОГИ В МЖКе??? Там живут какие-то особенные люди???
галина ежурова
Вчера, 15:56
Эта соль никому не нужна,обувь портиться ,сыпят не обдуманно,но почему не хотят песок не понятно,дорого что ли,раньше помню сыпали песок и было хорошо,а сейчас лужи и месиво соли,конечно кто машинах ездит они мало ходят по улицам,а пусть пройдутся пешком по Зеленограду и посмотрят .
Ольга Вовина
Вчера, 22:08
я уже и забыла,когда ходила в красивых зимних сапогах! Когда испортила сапоги этой "соль",купила новые,а надевать не хочу. Хожу в спортивных ботинках с резиновой калошей и вообще хожу в спортивном стиле теперь. Черт знает что! Нормальную одежду не наденешь.Руководители ведь ездят на персональных машинах,которые подъезжают прямо к подъезду.Вот бы прошлись пешочком наши боссы,узнали бы по чем фунт лиха. И машины у них ремонтируются за государственный счет. Поэтому им и плевать на нашу испорченную обувь и гниющие машины!
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Мэрия десять лет изучала вред от противогололедных реагентов. О результатах доложили в Мосгордуме (никакого вреда) Истории
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