На заседании комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству обсуждали законопроект, меняющий существующие нормы применения противогололедных реагентов. В частности, выступала представитель государственной службы, следящей за московской экологией. По результатам десяти лет наблюдений они считают, что противогололедные реагенты не вредят природе.
Наблюдения начаты в 2009 году для ответа на вопрос «как и каким образом применяемые в зимний период противогололедные реагенты влияют на изменение природных сред», рассказала начальник отдела мониторинга воды «Мосэкомониторинга» Виктория Мазлова. В городе выделены 83 площадки для такого наблюдения, из них 20 расположены во дворах жилых домов. По данным департамента природопользования, на 17-ти площадках наблюдают воздействие реагентов на воду, на 22-х — на почву, на 20-ти — на зелёные насаждения. Что мониторят на остальных 24-х, неизвестно.
«По данным за зимний период 2018—2019, почва в городе не засолена. Величина плотного остатка ниже 0,25%. Содержание хлоридов в почве не превышает величину экспертного критерия. Содержание хлоридов в водных объектах не превышает установленных нормативов. Применение противогололедных реагентов не вызывает негативной динамики изменения природных сред», заключили в «Мосэкомониторинге».
Инициатива изменения норм применения реагентов исходит от депутатов Гагаринского района Москвы. Они предлагают запретить использование реагентов, которые «действуют путем плавления снега и льда и образования водного раствора при температурах ниже нуля градусов». В пояснительной записке отмечается, что тема реагентов — общественно значимая, вызывает острые дискуссии, пешеходы жалуются на испорченные обувь и верхнюю одежду, водители — на грязную жижу под колёсами и повреждённые коррозией машины.
«Научные исследования говорят о том, что применение противогололедных реагентов отрицательно сказывается на здоровье людей, склонных к аллергиям, а также на кожных покровах домашних животных, страдают и растения», пишет председатель районного совета депутатов Елена Русакова. И в качестве альтернативы предлагает примеры: «Австрийские и швейцарские дороги обрабатывают смесью песка с мелким щебнем. Норвежские дороги подогревают изнутри проложенными под ними тепловыми магистралями. В большинстве европейских стран для борьбы со льдом используют песчаные смеси. В отдельных регионах мира специальные добавки, растворяющие снег, добавляют в асфальт при укладке».
Теперь Русакова не настаивает на рассмотрении этого законопроекта, поскольку, по её словам, с момента его внесения в Мосгордуму проведена большая работа, а документ надо дорабатывать. Проблема не в самих реагентах, а в их «некорректном применении». Также надо ввести административную ответственность за нарушение технологии использования реагентов. В Мосгордуме создадут рабочую группу для детальной проработки законопроекта. Он потребует внесения изменений в Закон города Москвы «О благоустройстве» №18.
Что подразумевается под некорректным применении, неизвестно. Читатели «Зеленоград.ру» сообщают о случаях, когда реагент лежит на дороге большими кучами или его неправильно разбрасывают: «мужик из Жилищника берет небольшим ковшом сухой реагент из контейнера на автобусной остановке и несёт на пешеходную дорожку, параллельную тротуару — по пути половину рассыпает на тротуаре, летит белая пыль».
«Я не сторонник реагентов. Мне они не нравятся, но пока нет другого механизма, — заявил председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов. — Для таких мегаполисов, как Москва, неприменимы механизмы, которые подходят для малых городов. Возможно, через несколько лет появятся иные способы борьбы со снегом». Орлов отметил, что «все видят», что технология использования реагентов нарушается.
А поскольку все чиновники куплены, то хоть "ссы в глаза", будут говорить "божья роса". Песок, зола, соль
используется в областях, прилежащих в Московской области. Там денег нет и люди против "отравы". Понятно излагаю?