Ужесточить наказание за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами предложил Сергей Собянин. Тех, кто слушает громкую музыку или использует модифицированные глушители, планируется штрафовать на пять тысяч рублей — это в десять раз больше, чем сейчас. Впрочем, нарушителей ещё надо поймать и оформить.

«Проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Отдельные „отмороженные“ автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой» , — написал мэр. Проблема актуальна для зеленоградских улиц, где можно разогнаться. Например, Центральный проспект или Савелкинский проезд.

Инициатива Собянина уже оформлена как законопроект и внесена в Мосгордуму. Депутат от Зеленограда Андрей Титов заявил, что поддержит её.

Вот как Собянин видит решение:

территорию улично-дорожной сети нужно включить в перечень мест и территорий, где нельзя шуметь (сейчас в этом списке, например, детсады, больницы, дворы) ночью — с 23 до 7 часов

машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время, должны быть под запретом. Такие транспортные средства будут задерживать и помещать на спецстоянку, пока «глушитель не будет возвращен в штатный режим». Заниматься этим поручат сотрудникам МАДИ

штраф за преднамеренное нарушение тишины повысится с 500 до пяти тысяч рублей

Штрафные санкции при этом будут «прогрессивными». Например, если мощность двигателя легковой машины больше 200 лошадиных сил, то за каждые 10 л.с. водителю добавят еще по 250 рублей. Таким образом, условный владелец спорткара с 400 л.с. под капотом заплатит уже 10 тысяч рублей.

Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей — с 250 л.с.