Собянин предложил на порядок поднять штрафы для водителей за нарушение тишины по ночам. Это коснется музыки и шума глушителей, но не решит проблему до конца 10.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Ужесточить наказание за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами предложил Сергей Собянин. Тех, кто слушает громкую музыку или использует модифицированные глушители, планируется штрафовать на пять тысяч рублей — это в десять раз больше, чем сейчас. Впрочем, нарушителей ещё надо поймать и оформить.

«Проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Отдельные „отмороженные“ автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой» , — написал мэр. Проблема актуальна для зеленоградских улиц, где можно разогнаться. Например, Центральный проспект или Савелкинский проезд.

Инициатива Собянина уже оформлена как законопроект и внесена в Мосгордуму. Депутат от Зеленограда Андрей Титов заявил, что поддержит её.

Вот как Собянин видит решение:

  • территорию улично-дорожной сети нужно включить в перечень мест и территорий, где нельзя шуметь (сейчас в этом списке, например, детсады, больницы, дворы) ночью — с 23 до 7 часов
  • машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время, должны быть под запретом. Такие транспортные средства будут задерживать и помещать на спецстоянку, пока «глушитель не будет возвращен в штатный режим». Заниматься этим поручат сотрудникам МАДИ
  • штраф за преднамеренное нарушение тишины повысится с 500 до пяти тысяч рублей

Штрафные санкции при этом будут «прогрессивными». Например, если мощность двигателя легковой машины больше 200 лошадиных сил, то за каждые 10 л.с. водителю добавят еще по 250 рублей. Таким образом, условный владелец спорткара с 400 л.с. под капотом заплатит уже 10 тысяч рублей.

Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей — с 250 л.с.

Как будут ловить нарушителей

Выписывать штрафы предполагается автоматически с помощью дорожных камер, оснащенных специальными устройствами — шумомерами. Когда и кто может реализовать такое техническое решение, не сообщается. Как устройства будут определять источник шума в потоке машин, пока тоже непонятно.

Эксперты считают, что реализовать запрет на машины и мотоциклов с модифицированными глушителями невозможно на практике. Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков сказал РБК, что подобные идеи «выдают [в Собянине] человека, далекого от этой тематики».

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что камеры с функцией замера шума могут стать выходом из ситуации. По его словам, сейчас такие устройства тестируют в Великобритании.

Другой вариант: обязать полицию во время рейдов проверять, внесены изменения в конструкцию глушителя. Если да, наказывать и прекращать регистрацию, пока владелец не переделает все обратно.

Инициатива не решает проблему стоящих машин с громкой музыкой

Кроме шума при езде, который можно зафиксировать камерами с шумомерами, жители Зеленограда страдают от водителей, устраивающих тусовку вокруг своих машин. Они открывают окна и двери машин и включают громкую музыку. Это происходит на улицах, площадях и во дворах с открытыми окнами или дверьми.

Например, такая проблема была на Яблоневой аллее в 3-м микрорайоне и до сих пор сохраняется у жителей домов, прилегающих к Центральной площади. Протоколы за такой шум полиция не составляет, потому что мэрия не платит ей за это. Префектура, под окнами которой это происходит, отсылает к полиции, признавая при этом, что та ничего сделать не может и советуя потерпеть.

Поэтому даже если законопроект Собянина будет принят, составлять протоколы и выписывать штрафы за шум полиция не начнет. Возможно, этим обяжут заниматься МАДИ, но ее сотрудников вряд ли можно будет вызвать ночью для фиксации правонарушения.

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Метки:
шум и закон о тишине
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