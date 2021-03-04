Бар на Яблоневой аллее решил проблему с ночным шумом, который мешал спать 3-му микрорайону. Некоторые местные жители считают иначе 04.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Со снятием ограничений на работу ночных клубов, вернулась проблема ночного шума от их посетителей или громкой музыки из припаркованных рядом машин. Одна из проблемных точек — The Bell Pub на Яблоневой аллее в 3-м микрорайоне. Осенью мы рассказывали, как шум и музыка мешали нормально спать взрослым и детям в соседних домах. Тогда в баре наняли охранников, чтобы они стояли на улице и просили водителей машин выключать с громкую музыку. Спустя четыре месяца в баре говорят, что проблема решена. Но некоторые местные жители с этим не согласны.

«Зеленоград.ру» спросил о шуме тех же жителей, которые рассказали о проблеме в ноябре. Марина признала, что сейчас тихо, но связала это совсем не с действиями бара: по ее мнению, дело в морозах. «Сейчас станет тепло, и народ с музыкой и машинами опять будет тусить около клуба — так каждый год происходит. Ждите весны — как потеплеет, так и начнётся веселье опять», — считает она.

Ольга заявила, что «все осталось по-прежнему, в пятницу и субботу ночью очень шумно». Она рассказала, что музыки в последнее время не слышала, но ее будили «постоянные пьяные крики постояльцев»: «Они, вероятно, выходят курить и орут на всю округу».

По ее словам, тишина стояла в то время, когда в Москве действовал запрет на работу заведений после 23 часов. С конца января этот запрет снят, и «теперь все вернулось в точно таком же виде»: «В целом подобные заведения нужно делать подальше от прилегающих жилых домов, они мешают. Какая-то патовая ситуация, чувствуешь себя полностью бесправным. Орут каждую ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье».

Представительница The Bell Pub Ольга в разговоре с редакцией предположила, что кричать могут компании, сидящие в парке, а с их стороны «нет никаких сборищ на улице». По ее словам, пока что у бара тишина, из управы им уже давно не звонили по поводу жалоб на шум, «хотя они нас контролировали, приезжали, когда мы работали до 11 часов». Новых охранников бар планирует оставить, чтобы держать вопрос с шумом на контроле.

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При возникновении шума жители могут самостоятельно вызвать полицию, позвонив в отделение по районам Матушкино и Савелки по телефону 8-499-735-52-64, 8-499-735-55-26. Также можно пожаловаться на нарушение общественного порядка в управу района Савелки по телефону 8-499-736-15-27.

Важно понимать, что проблема, существующая годами, не решится быстро. Ваша задача как хорошего гражданина — делать то, что вы можете. В этом случае — сообщать о проблеме каждый раз, когда она возникнет и просить делать это соседей. Поверьте, когда в полиции каждую ночью будет получать сотню звонков с жалобами на шум, там придумают, что делать.

Шесть лет назад местные жители по сути добились закрытия шумных клубов в 3-м ТЦ. Но без массового и организованного давления на администрацию им потребовалось на это несколько лет.

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Метки:
микрорайон 3, шум и закон о тишине, The Bell Pub
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