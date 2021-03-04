«Зеленоград.ру» спросил о шуме тех же жителей, которые рассказали о проблеме в ноябре. Марина признала, что сейчас тихо, но связала это совсем не с действиями бара: по ее мнению, дело в морозах. «Сейчас станет тепло, и народ с музыкой и машинами опять будет тусить около клуба — так каждый год происходит. Ждите весны — как потеплеет, так и начнётся веселье опять», — считает она.

Ольга заявила, что «все осталось по-прежнему, в пятницу и субботу ночью очень шумно». Она рассказала, что музыки в последнее время не слышала, но ее будили «постоянные пьяные крики постояльцев»: «Они, вероятно, выходят курить и орут на всю округу».

По ее словам, тишина стояла в то время, когда в Москве действовал запрет на работу заведений после 23 часов. С конца января этот запрет снят, и «теперь все вернулось в точно таком же виде»: «В целом подобные заведения нужно делать подальше от прилегающих жилых домов, они мешают. Какая-то патовая ситуация, чувствуешь себя полностью бесправным. Орут каждую ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье».

Представительница The Bell Pub Ольга в разговоре с редакцией предположила, что кричать могут компании, сидящие в парке, а с их стороны «нет никаких сборищ на улице». По ее словам, пока что у бара тишина, из управы им уже давно не звонили по поводу жалоб на шум, «хотя они нас контролировали, приезжали, когда мы работали до 11 часов». Новых охранников бар планирует оставить, чтобы держать вопрос с шумом на контроле.