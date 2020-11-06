«Упивается там молодежь»

«Молодость это классно, но и совесть надо иметь», — написала в редакцию «Зеленоград.ру» жительница 3 микрорайона Марина. По её словам, шум от посетителей клуба ее семья вынуждена слушать каждую ночь с пятницы по понедельник.

Мешает не только шум — жалуются на драки, крики, порчу автомобилей. Об этом, например, в октябре в префектуру написала Мария. «После выходных находим возле машин то шприцы, то презервативы», — жалуется она и добавляет, что участковый не может исправить ситуацию.

Это продолжается не первый год. Практически такую же жалобу отправляла в префектуру Ольга — но в 2016 году. Она тоже жаловалась на «упивающуюся молодежь», пьяные крики, драки, и просила «принять меры». Как видно, ничего сделано не было.

Другая местная жительница сказала «Зеленоград.ру», что сейчас из-за шума она вынуждена уезжать на выходные, чтобы выспаться. Она уточняет, что музыка идет не из самого бара, а из машин, стоящих рядом с ним — водители включают мощные колонки, из-за чего вместе с ними вынуждены слушать музыку и все остальные.