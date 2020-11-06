Музыка из машин у бара на Яблоневой аллее мешает спать 3-му микрорайону. Что сделал бар и что должны делать жители 06.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Шум и музыка из машин, стоящих у бара The Bell Pub на Яблоневой аллее, мешают нормально спать взрослым и детям в соседних домах. «Зеленоград.ру» рассказывает, как бар собирается решать эту проблему и куда жители могут жаловаться самостоятельно.

«Упивается там молодежь»

«Молодость это классно, но и совесть надо иметь», — написала в редакцию «Зеленоград.ру» жительница 3 микрорайона Марина. По её словам, шум от посетителей клуба ее семья вынуждена слушать каждую ночь с пятницы по понедельник.

Мешает не только шум — жалуются на драки, крики, порчу автомобилей. Об этом, например, в октябре в префектуру написала Мария. «После выходных находим возле машин то шприцы, то презервативы», — жалуется она и добавляет, что участковый не может исправить ситуацию.

Это продолжается не первый год. Практически такую же жалобу отправляла в префектуру Ольга — но в 2016 году. Она тоже жаловалась на «упивающуюся молодежь», пьяные крики, драки, и просила «принять меры». Как видно, ничего сделано не было.

Другая местная жительница сказала «Зеленоград.ру», что сейчас из-за шума она вынуждена уезжать на выходные, чтобы выспаться. Она уточняет, что музыка идет не из самого бара, а из машин, стоящих рядом с ним — водители включают мощные колонки, из-за чего вместе с ними вынуждены слушать музыку и все остальные.

«Шумоизоляцию мы не нарушаем»

Музыка действительно идет не из самого бара. Это подтвердила «Зеленоград.ру» и представительница The Bell Pub Ольга: «К нам приходили инстанции, проверяли шумоизоляцию, мы не нарушаем. За закрытой дверью нас с улицы не слышно».

По её словам, шумят не посетители бара, «а просто приезжают машины, встают вдоль дороги и включают громко музыку». Часть этих людей — таксисты, которые надеются поймать здесь пассажиров, остальных же, предполагает Ольга, выгоняют из других мест, поэтому им негде больше проводить время.

В бар напрямую жители не обращались. Сейчас администрация заведения увидела пост с жалобами жителей в соцсетях и поэтому обратила внимание на проблему. Они договорились с полицией, что пока попробуют справиться своими силами, если не получится — будут вызывать их по тревожной кнопке. Для борьбы с шумом из машин бар нанял еще одного охранника, теперь на улице специально для этого будут стоять два человека, они будут вести съемку, чтобы потом можно было доказать источник шума.

«Охранники подходят к водителям, делают предупреждения, просят выключить музыку. Также мы купим колышки с цепочками, чтобы они парковались не рядом с нами», — добавила Ольга.

Куда жаловаться и почему рано или поздно это поможет

При возникновении шума жители могут самостоятельно вызвать полицию, позвонив в отделение по районам Матушкино и Савелки по телефону 8-499-735-52-64, 8-499-735-55-26. Также можно пожаловаться на нарушение общественного порядка в управу района Савелки по телефону 8-499-736-15-27.

Важно понимать, что проблема, существующая годами, не решится быстро. Ваша задача как хорошего гражданина — делать то, что вы можете. В этом случае — сообщать о проблеме каждый раз, когда она возникнет и просить делать это соседей. Поверьте, когда в полиции каждую ночью будет получать сотню звонков с жалобами на шум, там придумают, что делать.

Шесть лет назад местные жители по сути добились закрытия шумных клубов в 3-м ТЦ. Но без массового и организованного давления на администрацию им потребовалось на это несколько лет.

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Метки:
микрорайон 3, шум и закон о тишине, The Bell Pub
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