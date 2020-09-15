Клуб «Джанго» в корпусе 1456 объявил о закрытии в конце прошлой недели на своей странице в инстаграме: «Друзья, клуб закрыт! Спасибо вам за эти годы что были с нами. Мы не говорим „прощай“, а говорим вам „до свидания“». На вопросы в комментариях о причинах закрытия клуб не ответил. Означает ли фраза «до свидания», что заведение вскоре откроется под новой вывеской, неизвестно. На момент публикации связаться с представителями клуба и компании-владельца не удалось.

Более ранних предупреждений о закрытии или прощальной вечеринки не было: еще на 10 сентября в программе значилась вечеринка «Real Men's Day».

На клуб «Джанго» несколько лет поступали жалобы от местных жителей: громкая музыка мешала им спать. Например, в июле 2019 году зеленоградцу, который просил закрыть клуб, ответили, что управа района Крюково тоже провела разъяснительную беседу с владельцем, а Совет депутатов вместе с управой полицией проводят ночные рейды.

В марте 2019 года «Молодая Гвардия Единой России» района Крюково собирала подписи по инициативе о закрытии ночного клуба. Чем закончилась эта инициатива, неизвестно. 8 мая того же года Молодежная палата района Крюково сообщала, что «ресторан „Джанго“ решили сделать приятный подарок для ветеранов района и угостить их вкусным и сытным обедом». В этом же посте говорилось: «Руководство управы выражает благодарность ресторану „Джанго“ за возможность собрать и поблагодарить ветеранов в приятной обстановке. Отрадно осознавать, что на территории района Крюково есть такие социально-ориентированные предприятия».