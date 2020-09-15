Клуб «Джанго» в корпусе 1456 объявил о закрытии в конце прошлой недели на своей странице в инстаграме: «Друзья, клуб закрыт! Спасибо вам за эти годы что были с нами. Мы не говорим „прощай“, а говорим вам „до свидания“». На вопросы в комментариях о причинах закрытия клуб не ответил. Означает ли фраза «до свидания», что заведение вскоре откроется под новой вывеской, неизвестно. На момент публикации связаться с представителями клуба и компании-владельца не удалось.
Более ранних предупреждений о закрытии или прощальной вечеринки не было: еще на 10 сентября в программе значилась вечеринка «Real Men's Day».
На клуб «Джанго» несколько лет поступали жалобы от местных жителей: громкая музыка мешала им спать. Например, в июле 2019 году зеленоградцу, который просил закрыть клуб, ответили, что управа района Крюково тоже провела разъяснительную беседу с владельцем, а Совет депутатов вместе с управой полицией проводят ночные рейды.
В марте 2019 года «Молодая Гвардия Единой России» района Крюково собирала подписи по инициативе о закрытии ночного клуба. Чем закончилась эта инициатива, неизвестно. 8 мая того же года Молодежная палата района Крюково сообщала, что «ресторан „Джанго“ решили сделать приятный подарок для ветеранов района и угостить их вкусным и сытным обедом». В этом же посте говорилось: «Руководство управы выражает благодарность ресторану „Джанго“ за возможность собрать и поблагодарить ветеранов в приятной обстановке. Отрадно осознавать, что на территории района Крюково есть такие социально-ориентированные предприятия».
30 августа жительница Зеленограда, попросив сохранить анонимность, написала в редакцию, что живет в соседнем доме от клуба, и в пять утра им прекрасно слышно и музыку, и басы оттуда: «Джанго работает до 8:00 утра с пятницы по понедельник. Спальный район Зеленограда. Рядом три многоэтажки, детский сад и школа. Мы не спим по ночам… Наши дети не спят… А все вроде как законно. Бизнес ведётся по всем правилам. Только о жителях не подумали те, кто давал разрешение на открытие данных заведений».
Их семья регулярно вызывала полицию к клубу, но «наряд приезжает, постоит и уезжает: говорят, что они только могут провести беседу с администратором и пьяными посетителями». Также, по ее словам, жители писали коллективные жалобы в префектуру, однако это ничего не изменило.
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