Ресторан с концертной площадкой откроют в здании зеленоградского ДК — там, где раньше был клуб Z1. Похоже, владельцы клуба остались прежние, но от старого интерьера Z1 ничего не осталось ничего, изменено все — расположение зон, мебель, техника, антураж.
В новом клубе будет большая сцена, самое передовое оборудование — новый LED-свет, более 15 киловатт английского звука, здесь устроят танцевальные и мягкие зоны, рассказали Zelenograd.ru в администрации TopHall. Площадка рассчитана на проведение самых разных концертов — от рэпа до рока.
В ночном клубе будут достаточно строгий фейс-контроль и дресс-код. «Нет чётких критериев оценки дресс-кода, но, конечно же в клуб не допускаются люди в спортивной, рабочей, грязной одежде, — отметили в клубе. — Что касается фейс-контроля, то главное чтоб человек не был в состоянии наркотического или сильного алкогольного опьянения, и был не агрессивен».
В ресторане предложат блюда европейской и японской кухонь, широкий выбор табаков и немецких паровых коктейлей. Днем будут бизнес-ланчи. Ресторан можно арендовать для торжеств.
TopHall откроется 27 октября и будет работать с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 6:00.
Первый рок-концерт пройдет в клубе 25 ноября — приедет группа «Северный флот». Она была создана в 2013 году музыкантами группы «Король и шут» после смерти её лидера Михаила Горшенёва.
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