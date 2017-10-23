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В Зеленограде выступит рок-группа «Северный флот». Это экс-музыканты «Короля и шута» 23.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Концерт состоится 25 ноября в новом клубе TopHall, расположенном в здании ДК (бывший Z1). «Северный флот» создан в 2013 году музыкантами культовой группы «Король и шут» после смерти её лидера Михаила Горшенёва. Прозвучат известные песни и новый сингл «Время любить».

В составе группы «Северный флот» музыканты бывшего «Короля и шута», работавшие вместе с Горшенёвым, — Александр Леонтьев, Яков Цвиркунов, Александр Куликов, Павел Сажинов, Александр Щиголев. Леонтьев неоднократно говорил в интервью, что группа не будет придерживаться какого-либо определенного музыкального стиля, но композиции будут основаны на гитарной музыке и по звучанию будут достаточно «тяжёлыми».

С момента своего основания группа выпустила несколько синглов, два студийных альбома и фильм-концерт «Live in Moscow», который был успешно презентован в туре этой весной. «Северный флот» сегодня активно концертирует, это достойный представитель российской рок-сцены, участник крупных рок-фестивалей, лидер чартов iTunes, Google Play.

TopHall - клуб, отрывающийся 27 октября на месте бывшего Z1. Билеты на концерт «Северного флота» можно купить в кассах клуба, в магазине «Сирена Мьюзик» (ТЦ «Крюковская эстакада») и на Timepad.ru.

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