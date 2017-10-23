Концерт состоится 25 ноября в новом клубе TopHall, расположенном в здании ДК (бывший Z1). «Северный флот» создан в 2013 году музыкантами культовой группы «Король и шут» после смерти её лидера Михаила Горшенёва. Прозвучат известные песни и новый сингл «Время любить».

В составе группы «Северный флот» музыканты бывшего «Короля и шута», работавшие вместе с Горшенёвым, — Александр Леонтьев, Яков Цвиркунов, Александр Куликов, Павел Сажинов, Александр Щиголев. Леонтьев неоднократно говорил в интервью, что группа не будет придерживаться какого-либо определенного музыкального стиля, но композиции будут основаны на гитарной музыке и по звучанию будут достаточно «тяжёлыми».