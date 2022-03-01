Начало уроков в одно время для всех классов начали возвращать в зеленоградские школы — его отменили полтора года назад из-за ковида. Также вернут кабинетную систему. В некоторых школах администрация собирает мнения родителей об удобном времени начале занятий.

Решение о смягчении противоэпидемиологических мер принял департамент образования. «Школы могут самостоятельно принимать решения о начале учебного дня, графике уроков и перемен, при этом учитывая эпидемиологическую ситуацию в образовательной организации», — сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте.

Теперь руководители школ смогут теперь вернуть нормальное расписание, чтобы все ученики начинали учиться в одно и то же время. Также отменяется кабинетная система для учеников, когда они весь день находятся в одном классе, а учителя разных предметов приходят к ним. «Теперь учащимся не нужно будет находиться в одном кабинете во время занятий, и они смогут посещать уроки в разных кабинетах», — сказали в департаменте.

Индивидуальный график начала уроков, перемен и посещения столовой для каждой параллели классов ввели с 1 сентября 2022 года, чтобы разделить потоки школьников и уменьшить количество контактов. Приоритет во времени прихода в школу обещают ученикам младших классов, которых сопровождают в школу родители — чтобы не создавать им сложности с работой.

Школы уже начали подготовку к возвращению у обычному режиму работы. В нескольких школах, опрошенных «Зеленоград.ру», нам подтвердили, что в ближайшие дни вернется обычное расписание и кабинетная система. При этом в некоторых школах интересуются мнением родителей относительно времени начала уроков, предлагая на выбор 8:00 или 8:30.