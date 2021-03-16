Завершилось расследования правоохранительных органов и служебное расследование школьной комиссии по делу о конфликте между учителем физики школы 1557 Алексеем Черниковым и восьмиклассником Даниилом К. В результате учитель уволился из школы, на его защиту встали тысячи зеленоградцев, но больше всего вопросов оставалось к администрации школы, которая отказывалась на них отвечать. Теперь официальное расследование закончились, ответы (пусть и в письменном виде) получены, но это ещё не конец истории.
Сразу после публикации рассказа мамы ученика, мы отправили попросили директора школы 1557 Татьяну Грабарник об интервью — в личной переписке и официальным запросом через департамент образования. Однако директор отказалась отвечать на вопросы до завершения сначала служебного расследования, а затем — расследования правоохранительных органов. Хотя ни один вопрос не был связан с этими результатами. Наконец, мы получили ответы на вопросы. Правда, только письменные — поэтому не удивляйтесь лаконизму и недосказанности в некоторых ответах.
— Было ли известно администрации о систематическом нарушении учеником школьных правил? Поступали ли сотрудникам школы обращения (письменные или устные) о нарушении учеником школьных правил от участников образовательного процесса? Какие меры предпринимала администрация школы в связи с поведением ученика? Проводились ли беседы с этим учеником, его законными представителями со стороны сотрудников школы — сколько раз, когда, кем, какие последствия? Применялись ли ранее к ученику дисциплинарные взыскания, если да, какие и по каким поводам?
— Ученик пришел в нашу школу 1 сентября 2019 года, а обучаться у учителя физики начал с 1 сентября 2020 года. Мальчик имел хорошие оценки, занимался регби и параллельно посещал музыкальную школу. У него были эпизодические нарушения дисциплины, но это не носило ни систематический, ни грубый характер. По каждому такому факту педагогами и администрацией проводились беседы с мальчиком и его мамой, это давало свой эффект. Поэтому до произошедшего 1 февраля 2021 года ученик на внутришкольном учете не состоял.
— Передавала ли администрация школы информацию о поведении ученика в органы опеки, в комиссию по делам несовершеннолетних?
— Да, после 1 февраля 2021 года мальчик был поставлен на внутришкольный учет, о чем мы сообщили Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также мы направили письмо в Отдел социальной защиты населения по районам Матушкино и Савелки ЗелАО г. Москвы.
— Какие меры вообще может принять администрация школы к ученику, который мешает образовательному процессу?
— Все меры, которые могут быть предприняты школой, перечислены в Правилах внутреннего распорядка школы [здесь версия этих правил от 2018 года].
Ситуации бывают разными. Ребенок может опоздать на урок, не выполнить домашнее задание, отвлекаться во время занятий и т. д. В этом случае мы начинаем работу с воспитательных профилактических мер, когда проводятся беседы с детьми и их родителями. Если это не дает результата, нарушения носят систематический характер, то обучающегося ставят на внутришкольный учет.
— Правда ли, что от матери ученика поступала информация о конфликте ее сына и Черникова? Если да, что было сделано в связи с этим?
— Нет, информации о конфликте с учителем от мамы не поступало. Были вопросы, касающиеся оценивания знаний её сына, в том числе, по физике. Такие вопросы возникают и у других родителей, это нормальная ситуация. В связи с возникавшими вопросами проводились информационные встречи и индивидуальные консультации.
— Верно ли, что сотрудники школы пытались предотвратить огласку конфликта? Верно ли, что сотрудники школы требовали или просили других учеников прекратить распространять информацию об этом конфликте?
— Для меня как директора школы это было, конечно же, чрезвычайным происшествием. Сразу после случившегося педагог принял решение уйти из школы, а мама временно перевела ребенка на дистанционное обучение. Нашей ключевой позицией было не оказывать давления ни на учителя, ни на ребенка, которые находились в стрессе. Необходимо было всесторонне разобраться в том, что произошло. Поэтому мы и просили ни в коем случае не распространять недостоверной информации, не нагнетать обстановку.
— Верно ли предположение, что бабушка ученика, являясь сотрудником префектуры Зеленограда, могла оказать влияние на действия администрации школы в этом конфликте?
— По всем вопросам мы общаемся только с законными представителями учеников. В данном случае ими выступают родители мальчика. Бабушка ученика ни разу не обращалась в школу ни до, ни после инцидента. Все вопросы обсуждались и решались напрямую только с мамой мальчика.
— Может ли сейчас администрация гарантировать защиту ученика от травли, как обеспечивается его безопасность?
— Повышенное внимание СМИ в тот момент, когда ещё не было полной информации о том, что произошло, не могло привести ни к чему хорошему. Травля, безусловно, недопустима, и мы были крайне обеспокоены этим и нацелены на то, чтобы её предотвратить — проводили воспитательную работу с ребятами, привлекали психологов.
— Как должен был поступить учитель Черников в той ситуации, которая сложилась 1 февраля на его уроке с учеником?
— Прежде всего, педагог несет ответственность за жизнь и здоровье учеников, и он не имеет права оставлять учеников и других обучающихся класса без присмотра.
Если во время учебного процесса возникает какая-либо непредвиденная ситуация и педагог не может с ней справиться самостоятельно, то он должен обратиться за помощью к дежурному администратору. Он возьмет решение проблемы на себя, а учитель тем временем продолжить выполнять свои обязанности.
В данной ситуации поведение учителя физики является прямым нарушением его должностной инструкции.
— Как вообще должен поступать учитель в случае опоздания ученика на урок?
— Каждый учитель хорошо понимает, что нельзя прерывать урок из-за опозданий. Поэтому обычно опоздание никак не сказывается на ходе урока: опоздавший тихо проходит на свое место, не мешая классу работать, учитель при этом не отвлекается от темы. И только после окончания урока учитель фиксирует опоздание в электронном дневнике (ЭЖД) в виде комментария к уроку.
— Как вообще должен поступать учитель в случае грубого, оскорбительного поведения ученика на уроке? Если ученик мешает вести урок? Если ученик представляет угрозу для окружающих, например, применяет силу к другим ученикам или к нему самому?
— Прежде всего, педагог должен быть профессионалом своего дела. Учителя не просто получают высшее педагогическое образование, регулярно повышают квалификацию, но еще и владеют методами и приемами, которые позволяют им справляться с различными ситуациями. Если же, повторюсь, ситуация начинает выходить из-под контроля, учитель обращается в администрацию. Первый человек, который незамедлительно придет ему на помощь в такой ситуации — это дежурный администратор.
— Зафиксирован ли порядок поведения учителя в конфликтных ситуациях каких-либо нормативных документах, где с ними можно ознакомиться?
— Такого нормативного документа, который регламентировал бы поведение учителя в конфликтной ситуации, нет, но у каждого учителя есть должностная инструкция [найти на сайте школы не удалось], трудовой договор, а также Правила внутреннего трудового распорядка [здесь эти правила от декабря 2020 года; по теме там сказано, что нельзя оставлять учеников без присмотра]. Это те документы, которыми учитель руководствуется в своей деятельности.
И я вновь хочу вернуться к тому, что всё начинается с учителя. Это как раз и является его задачей — не допускать, чтобы конфликтные ситуации разрастались. Ну, а если урегулировать конфликт не удается, тогда на помощь приходит школьная служба примирения.
— Проводят ли с учителями тренировки по отработке их действий в конфликтных ситуациях, если да, с какой регулярностью, когда Черников проходил его последний раз?
— Получая высшее профессиональное образование, педагоги обучаются различным приемам и методикам. Учителя знают основные закономерности возрастного развития и многое другое из области психологии, у каждого учителя есть соответствующая подготовка по педагогике и психологии. Иначе они просто не имели бы права работать в школе.
Все наши педагоги не реже одного раза в три года проходят повышение квалификации, и выбрать они могут любое направление обучения. Например, у нас многие учителя получили сертификаты психолога детского коллектива. А педагоги в возрасте 50+ проходят курсы, связанные с предотвращением профессионального выгорания. Помимо этого, обязательно обучение приемам оказания первой помощи, действиям при чрезвычайной ситуации, также проводятся инструктажи по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской обороне.
— Работает ли с учителями психолог, если да, с какой регулярностью, когда Черников последний раз был у психолога?
— Работа с психологом — это вопрос, который каждый взрослый человек, в том числе, и учитель, решает для себя сам. Это его личное желание. Администрация не может просить учителя посетить психолога.
— Поступали ли администрации школы жалобы на Черникова, не связанные с конфликтом с этим учеником?
— Были единичные случаи жалоб от родителей, связанные с методикой преподавания учителя. Но в этом нет ничего экстраординарного.
— Известно ли администрации школы что-либо о неподобающем поведении Черникова в школе 1557 или на предыдущих местах работы?
— Нет.
— Установлены ли в классах, коридорах школы камеры видеонаблюдения, если нет, планируется ли это сделать?
— Видеокамеры в школьных коридорах установлены. Запись с одной из таких видеокамер как раз и использовалась при расследованиях инцидента в школе и в правоохранительных органах.
— Планирует ли администрация школы по данному инциденту создать комиссию по урегулированию споров в соответствии со статьей 45 закона об образовании?
— Такая комиссия в школе есть. В случае возникновения конфликта любой из его участников имеет право обратиться в комиссию с соответствующим заявлением.
Однако в сложившейся ситуации ни один из участников инцидента в комиссию не обращался. Это связано с тем, что ситуация перешла из образовательного поля в правовое. И оценку действиям участников инцидента должны были дать правоохранительные органы.
— Обсуждался или планируется ли обсуждение данного инцидента на собрании трудового коллектива?
— Да, обсуждение было. Педагоги школы сожалеют о произошедшем.
— Планирует ли администрация школы обсудить данный инцидент на ближайшем заседании управляющего совета?
— Если будут заданы такие вопросы. При этом основополагающей информацией для нас являются результаты расследования правоохранительных органов. Выводы служебного расследования, которое было проведено школой, совпадают с ними. Суть заключается в том, что ученик нарушил дисциплину, а учитель превысил свои полномочия. На ближайшем заседании Управляющего совета мы также планируем принять правила внутреннего распорядка для обучающихся в новой редакции.
По итогам служебного расследования комиссия пришла к выводу, что педагог Черников А.В. использовал педагогически необоснованные методы воспитания, в результате чего ученик получил повреждения здоровью легкой степени тяжести.
Информация о якобы имеющемся затяжном конфликте между учителем Черниковым А.А. и учеником не подтверждена.
Отдел полиции по районам Матушкино и Савелки провел проверку «по факту конфликтной ситуации в образовательной организации». Вот её результаты.
В отношении преподавателя составлен протокол о причинении физической боли (статья 6.1.1 КоАП РФ). Она предусматривает штраф от пяти до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
В отношении мамы ученика составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). Вероятно, речь идет о первой части этой статьи, которая предусматривает предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Также полиция отправила в комиссию по делам несовершеннолетних материалы для постановки ребенка на учет.
Какие решения принял суд по составленным протоколам пока неизвестно — позже сообщим об этом. Также будем следить, какие именно изменения в правила внутреннего распорядка примет школьный управляющий совет по итогам этого инцидента — из этого будет понятно, каким именно выводы сделала администрация по недопущению конфликтов в будущем.
Почему не спросили, как оно реагировало на неоднократные докладные учителя на неподобающее поведение?
И да, эпизодические проступки - это и есть систематические, давно надо было подровнять этого мальчика.