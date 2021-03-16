— Как вообще должен поступать учитель в случае опоздания ученика на урок?

— Каждый учитель хорошо понимает, что нельзя прерывать урок из-за опозданий. Поэтому обычно опоздание никак не сказывается на ходе урока: опоздавший тихо проходит на свое место, не мешая классу работать, учитель при этом не отвлекается от темы. И только после окончания урока учитель фиксирует опоздание в электронном дневнике (ЭЖД) в виде комментария к уроку.

— Как вообще должен поступать учитель в случае грубого, оскорбительного поведения ученика на уроке? Если ученик мешает вести урок? Если ученик представляет угрозу для окружающих, например, применяет силу к другим ученикам или к нему самому?

— Прежде всего, педагог должен быть профессионалом своего дела. Учителя не просто получают высшее педагогическое образование, регулярно повышают квалификацию, но еще и владеют методами и приемами, которые позволяют им справляться с различными ситуациями. Если же, повторюсь, ситуация начинает выходить из-под контроля, учитель обращается в администрацию. Первый человек, который незамедлительно придет ему на помощь в такой ситуации — это дежурный администратор.

— Зафиксирован ли порядок поведения учителя в конфликтных ситуациях каких-либо нормативных документах, где с ними можно ознакомиться?

— Такого нормативного документа, который регламентировал бы поведение учителя в конфликтной ситуации, нет, но у каждого учителя есть должностная инструкция [найти на сайте школы не удалось], трудовой договор, а также Правила внутреннего трудового распорядка [здесь эти правила от декабря 2020 года; по теме там сказано, что нельзя оставлять учеников без присмотра]. Это те документы, которыми учитель руководствуется в своей деятельности.

И я вновь хочу вернуться к тому, что всё начинается с учителя. Это как раз и является его задачей — не допускать, чтобы конфликтные ситуации разрастались. Ну, а если урегулировать конфликт не удается, тогда на помощь приходит школьная служба примирения.

— Проводят ли с учителями тренировки по отработке их действий в конфликтных ситуациях, если да, с какой регулярностью, когда Черников проходил его последний раз?

— Получая высшее профессиональное образование, педагоги обучаются различным приемам и методикам. Учителя знают основные закономерности возрастного развития и многое другое из области психологии, у каждого учителя есть соответствующая подготовка по педагогике и психологии. Иначе они просто не имели бы права работать в школе.

Все наши педагоги не реже одного раза в три года проходят повышение квалификации, и выбрать они могут любое направление обучения. Например, у нас многие учителя получили сертификаты психолога детского коллектива. А педагоги в возрасте 50+ проходят курсы, связанные с предотвращением профессионального выгорания. Помимо этого, обязательно обучение приемам оказания первой помощи, действиям при чрезвычайной ситуации, также проводятся инструктажи по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской обороне.

— Работает ли с учителями психолог, если да, с какой регулярностью, когда Черников последний раз был у психолога?

— Работа с психологом — это вопрос, который каждый взрослый человек, в том числе, и учитель, решает для себя сам. Это его личное желание. Администрация не может просить учителя посетить психолога.

— Поступали ли администрации школы жалобы на Черникова, не связанные с конфликтом с этим учеником?

— Были единичные случаи жалоб от родителей, связанные с методикой преподавания учителя. Но в этом нет ничего экстраординарного.

— Известно ли администрации школы что-либо о неподобающем поведении Черникова в школе 1557 или на предыдущих местах работы?

— Нет.

— Установлены ли в классах, коридорах школы камеры видеонаблюдения, если нет, планируется ли это сделать?

— Видеокамеры в школьных коридорах установлены. Запись с одной из таких видеокамер как раз и использовалась при расследованиях инцидента в школе и в правоохранительных органах.

— Планирует ли администрация школы по данному инциденту создать комиссию по урегулированию споров в соответствии со статьей 45 закона об образовании?

— Такая комиссия в школе есть. В случае возникновения конфликта любой из его участников имеет право обратиться в комиссию с соответствующим заявлением.

Однако в сложившейся ситуации ни один из участников инцидента в комиссию не обращался. Это связано с тем, что ситуация перешла из образовательного поля в правовое. И оценку действиям участников инцидента должны были дать правоохранительные органы.

— Обсуждался или планируется ли обсуждение данного инцидента на собрании трудового коллектива?

— Да, обсуждение было. Педагоги школы сожалеют о произошедшем.

— Планирует ли администрация школы обсудить данный инцидент на ближайшем заседании управляющего совета?

— Если будут заданы такие вопросы. При этом основополагающей информацией для нас являются результаты расследования правоохранительных органов. Выводы служебного расследования, которое было проведено школой, совпадают с ними. Суть заключается в том, что ученик нарушил дисциплину, а учитель превысил свои полномочия. На ближайшем заседании Управляющего совета мы также планируем принять правила внутреннего распорядка для обучающихся в новой редакции.