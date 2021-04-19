Начало суда

В первом судебном заседании пострадавшая сторона рассказала свою версию событий. Черникова обвиняют в том, что он душил и бил подростка. В частности, со стороны обвинения прозвучали такие фразы: «Душил ребёнка рукой за горло в течение минимум 20 секунд», «пробил в солнышко, то есть ударил в солнечное сплетение».

В судебном заседании продемонстрировали запись с камеры видеонаблюдения, установленной в школьном коридоре. На ней видно, как Черников выводит Даниила из класса в коридор и ведёт в зону отдыха, где усаживает на диван. Секунд на десять они попадают в слепую зону камеры.

Учитель не отрицает, что применил к ученику физическую силу, но не так, как описывает обвинение. Не душил и в солнечное сплетение не бил — это точно, возразил Черников. «Моя позиция такая: я не отрицаю, что поступил неправильно и заслуживаю определенного наказания, но с определенными пунктами согласиться не могу: не припоминаю я, чтоб такие окаянства творил. Уж извините», — сказал Черников «Зеленоград.ру».