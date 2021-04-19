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«Не припоминаю, чтоб такие окаянства творил». Как прошло первое заседание суда над бывшим учителем школы 1557, выставившим подростка из класса 19.04.2021 ZELENOGRAD.RU

В мировом суде рассматривают дело бывшего учителя физики школы 1557 Алексея Черникова, который был вынужден уволиться после конфликта с восьмиклассником Даниилом К. «Зеленоград.ру» попросил педагога поделиться впечатлениями от первого судебного заседания и рассказать о своих планах на будущее.

Начало суда

В первом судебном заседании пострадавшая сторона рассказала свою версию событий. Черникова обвиняют в том, что он душил и бил подростка. В частности, со стороны обвинения прозвучали такие фразы: «Душил ребёнка рукой за горло в течение минимум 20 секунд», «пробил в солнышко, то есть ударил в солнечное сплетение».

В судебном заседании продемонстрировали запись с камеры видеонаблюдения, установленной в школьном коридоре. На ней видно, как Черников выводит Даниила из класса в коридор и ведёт в зону отдыха, где усаживает на диван. Секунд на десять они попадают в слепую зону камеры.

Учитель не отрицает, что применил к ученику физическую силу, но не так, как описывает обвинение. Не душил и в солнечное сплетение не бил — это точно, возразил Черников. «Моя позиция такая: я не отрицаю, что поступил неправильно и заслуживаю определенного наказания, но с определенными пунктами согласиться не могу: не припоминаю я, чтоб такие окаянства творил. Уж извините», — сказал Черников «Зеленоград.ру».

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Полиция собрала множество свидетельских показаний, которые занимают в деле около ста страниц. В основном о том, как развивался конфликт Черникова с Даниилом — это наблюдал весь класс. Продолжение в коридоре видели немногие. Часть свидетельских показаний судья не смог огласить, поскольку они оказались нечитаемыми — частично из-за неразборчивого почерка и низкого качества ксерокопий.

В связи с этим сторона обвинения решила вызвать в суд свидетеля, который предположительно должен подтвердить рассказ Даниила. В суде Даниилу, утверждавшему, что Черников душил его в классе, разъяснили, что да, несовершеннолетние не несут прямой ответственности за ложные показания, — в отличие от родителей.

Защита со своей стороны также пригласила свидетеля. Редакции стало известно, что в школе свидетелю защиты якобы рекомендовали не идти в суд, но к тому моменту он уже получил повестку.

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Мы также хотели получить комментарий мамы Даниила по первому судебному заседанию и спросить о дальнейших планах, но на этот раз она оказалась недоступна.

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Черников: «Плотно занялся репетиторством»

«Зеленоград.ру» расспросил Алексея Черникова, чем он занимается сейчас и каковы его профессиональные планы на будущее.

— Активно что-то предпринимать я планировал после того, как суд завершится. До этого я получил несколько предложений из зеленоградских школ, но на тот момент у меня ещё откровенно хромало самочувствие. Сейчас оно более-менее пришло в норму. Пока оформил самозанятость, занимаюсь репетиторством. Тем более сейчас сезон — и знакомые, и незнакомые обращаются. Если раньше я был занят круглый год и потому отказывал, то теперь появился повод заняться репетиторством вплотную. После суда займусь проблемой трудоустройства. Но сначала нужно будет закрыть вопрос с наказанием — будет ли это административный арест, или общественные работы, или что-то другое. Потом — всё остальное.

Возможное наказание

По итогам полицейского расследования, в отношении Черникова был составлен протокол о причинении физической боли (статья 6.1.1 КоАП РФ). Она предусматривает штраф от пяти до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

В отношении мамы ученика Даниила К. составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). Вероятно, речь идет о первой части этой статьи, которая предусматривает предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Также полиция отправляла в комиссию по делам несовершеннолетних материалы для постановки ребёнка на учёт.

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Метки:
школа, суд, черников алексей владимирович, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1557"
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Обсуждение
Li Lissi
7 часов назад
Редакция, добавьте, пожалуйста, информацию, кто именно в школе предлагал свидетелю со стороны защиты не ходить в суд для дачи показаний.
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