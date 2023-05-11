«Какой еще Екатерининский тракт?» — удивятся многие зеленоградцы, даже те, кто неоднократно ходил по нему. И только знатоки подмигнут: «Как же, знаем, где он…». В городе, где и сегодня половина улиц — аллеи (Сосновая, Яблоневая, Каштановая и другие), историческая нитка старого почтового тракта Москва-Тверь-Санкт-Петербург проходит по настоящей узенькой лесной аллее. Никто по нему больше не ездит, зато любой желающий может прогуляться пешком.
Екатерининский тракт, — а сегодня просто лесная асфальтовая дорожка, — расположен в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами Зеленограда.
Строго говоря, от Екатерининского тракта в Зеленограде сохранилось два отрезка:
- один в лесу между 1 и 5 микрорайонами (по нему — наша прогулка),
- второй — в лесу за Северной промзоной, между башней НИИМЭ и деревней Чашниково (микрорайоном Искра), и это такая же лесная дорожка, только еще более узкая.
Поскольку первый участок Екатерининского тракта расположен в самом Зеленограде, он ближе и удобнее для прогулок. Более того, множество зеленоградцев каждый день ходят по нему, часто даже не подозревая об этом.
Хвойный лес вокруг Екатерининского тракта — одна из природных достопримечательностей Зеленограда, официально описанная Мосприродой: это старый сосново-еловый лес вдоль исторической дороги из Москвы в Санкт-Петербург, в котором попадаются крупные 100-летние деревья. «Периметры ствола некоторых крупных сосен составляют 225, 196 см; елей — 209, 198 см. Одна старая усыхающая сосна обладает периметром ствола в 270 см (диаметр — 86 см)» , — писал в начале 2000-х исследователь зеленоградской природы Юрий Насимович.
И про сам Екатерининский тракт в буклете Мосприроды есть краткая справка: «В прошлом на этом месте проходил тракт из Москвы в Санкт-Петербург, следы которого еще сохранились. Санкт-Петербургский тракт (затем — шоссе) — старое название нынешнего Ленинградского шоссе. Екатерининский тракт — это один из его местных топонимов. Это самый старый тракт северо-западного направления».
Если поискать, на просторах России обнаруживается много Екатерининских дорог — видимо, название это почти нарицательное для старых дорог, используемых с Екатерининских времен 18 века.
Наш Екатерининский тракт был когда-то кусочком Тверской дороги, соединившей Москву с Тверью. Позже она дошла до Валдая, а затем и до Санкт-Петербурга.
Вероятно, поначалу Тверская дорога была составлена из отрезков естественных дорог, связывавших деревни от Москвы до Твери — и поэтому представляла собой не плавно изогнутую линию, как сейчас, а ломаную. При этом в населённых пунктах почтовый тракт проходил по главным улицам (как до сих пор, например, в Солнечногорске). Или, наоборот, сами деревни «сидели» на тракте, вырастая по обе стороны от него: ведь здесь выгодно было торговать ремесленникам, здесь были чайные, постоялые дворы, да и вообще много всякой прибыли можно было извлечь из расположения на столбовой дороге.
Так было и на нашем участке: старый почтовый тракт шёл от Ржавок до Чашниково ломаной линией — через Матушкино, а не по пустой местности севернее Матушкино, как сейчас проходит Ленинградское шоссе.
«В период с 1816 по 1834 года тракт получил твердое покрытие и стал называться Санкт-Петербургское шоссе, благодаря чему расстояние между обеими столицами преодолевалось за четыре дня. Поездки стали совершать на дилижансах. Эта дорога во всем Подмосковье была самой оживленной», говорится в краеведческой справке. Ближайшей станцией для обслуживания путешественников была Чёрная Грязь, там содержалось сто лошадей. А всего от Петербурга до Москвы стояло 25 почтовых станций.
Со временем Санкт-Петербургское шоссе совершенствовали и спрямляли, так дуга через деревню Матушкино стала второстепенной дорогой.
С появлением Зеленограда деревня Матушкино вообще перестала существовать. Сейчас на её месте Северная промзона Зеленограда — заводы «Микрон», «Элион», Зеленоградский автокомбинат. Старая дорога тоже утратила значение, но не исчезла бесследно. Поверх неё выросли жилые и промышленные кварталы, частично по ней пошёл Центральный проспект (сейчас этот отрезок переименован в проспект Генерала Алексеева) и улица Академика Валиева, а в лесопарках старый тракт превратился в лесные дорожки. Кстати, довольно востребованные и проходные до сих пор.
Начинать прогулку по Екатерининскому тракту удобнее со стороны 1 микрорайона. Например, приехать на площадь Юности (остановки «Кинотеатр Электрон» или «Улица Юности») и отправиться пешком к входу в лес — по дорожке вдоль улицы Николая Злобина, легендарного строителя Зеленограда.
Кстати, на площади Юности можно заодно взглянуть на памятник Первостроителям Зеленограда, а также на старейший зеленоградский кинотеатр «Электрон» и на саму площадь — они за последние годы сильно изменились, кому-то это нравится, у кого-то вызовет воспоминания и ностальгию.
Миновав несколько новых жилых домов, выстроенных по другую сторону улицы Злобина (на месте старых пятиэтажек первого зеленоградского микрорайона), вы выйдете на перекрёсток дорожек у входа в лес. Дорожка, по которой вы пришли, уходит дальше в сторону Ленинградского шоссе — это бывшая Фармаковская узкоколейка.
Поперечная дорожка, ведущая в лес — наш Екатерининский тракт. Старинная дорога через разные эпохи, на которой можно почувствовать, как слои времени сменяют друг друга, обнаружив несколько памятных мест разной давности.
По этому самому хвойному вековому лесу в 1941 году проходила последняя линия обороны Москвы. В декабре 1941 Матушкино было на несколько дней оккупировано немецкими войсками, и фронт выстроился от нынешних Штыков на Ленинградке до посёлка Крюково на Октябрьской ж/д. Вдоль бывшей узкоколейки располагались артиллерийские орудия, стрелявшие по вражеским позициям.
И первое, что сегодня встречаешь на этом самом перекрёстке дорожек у входа в лес — это памятники Великой Отечественной: валун «Последний рубеж обороны 1199 стрелкового полка 354 стрелковой дивизии» и мемориал — «Командно-наблюдательный пункт» — его еще называют «Блиндаж», а сам мемориал представляет собой небольшой участок окопов, который сохранили для потомков.
Командовал 354-й дивизией полковник Д.Ф. Алексеев, в честь которого назван проспект в Зеленограде — почитайте историю его жизни.
По воспоминаниям местных жителей, в лесу было вырыто много землянок. За несколько дней боев деревья были так сильно повреждены снарядами, что даже не годились на дрова. Остатки окопов между деревьями и воронки от снарядов можно найти и сегодня, если прогуляться прямо по лесу.
От «Блиндажа» аллея (Екатерининский тракт) через колоннаду высоченных елей уходит в лес.
Тут бывает сумрачно и мрачновато, но это ненадолго. Скоро деревья расступаются, и перед вами — Солнечная поляна. Зеленоградцы, которые живут поблизости, часто приходят сюда гулять.
Большая уютная поляна окружена приземистыми разлапистыми ёлками — совсем не теми строгими великанами, которые сторожат вход в лес. Под деревьями — лавочки, есть пара домиков для пикников, есть многоквартирный терем-кормушка для птиц. Стоит захватить с собой угощение для них.
Раньше по всей поляне на травке были расставлены памятные многим деревянные резные скульптуры и детские домики-горки-качели, которые делали в местной мастерской Леспаркхоза.
Но в 2021—2022 году тут всё изменилось, и теперь это «космическая поляна».
А когда-то, на заре Зеленограда, поляну называли «Летним кинотеатром» (на карте Яндекса она до сих пор так и обозначена): здесь устраивали собрания и была танцплощадка для студентов — ведь общежитие МИЭТа находится рядом, на улице Юности, у края леса.
Следуя дальше по широкой дорожке мимо Солнечной поляны, еще пару лет назад можно было свернуть примерно на полпути в лес и посетить еще одну местную достопримечательность — вековую сосну. На Яндекс.карте она называется «Радищевская сосна», видимо, в память о «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева 1790 года.
Поворачивать к сосне нужно было напротив приметного толстого пня у главной дорожки — на нём часто оставляли корм для птиц.
Кстати, угощением с этого пня обедают не только птицы, но и лесные звери. Например, мыши.
Миновав пень, требовалось свернуть с дорожки влево, прямо в лес. Перепрыгнуть небольшую канаву, пересечь параллельную тропу и буквально нашарить интуицией проход между деревьями, который вёл к сосне-царице, сосне-старушке.
Перед сосной, как в тронном зале, стояли строем по обе стороны еле заметной тропинки юные тонкие лесные гвардейцы.
Эта сосна разительно отличалась от соседок: другие — высокие, мачтовые, с кронами и ветками где-то в поднебесье, а эта — кряжистая, узловатая, ветвистая, как будто выросла она еще в те времена, когда никакого леса вокруг не было. Такими вырастают одиночные сосны в поле или на поляне, им нет нужды тянуться к солнцу из толпы соседок.
Живых иголок в кроне уже не просматривалось. Нижние сучья явно были когда-то обрезаны. Кора на жилистом стволе наполовину облупилась, её покрывали надписи, оставленные людьми, точки и бороздки древоточцев. И яркая красная отметина — «под вырубку».
А весной 2022 года от старинной сосны остался только пень, усыпанный опилками. Печально, но её всё-таки срубили как усохшую и аварийную — официальным памятником природы она не была, для Мосприроды её возраст и примечательность не стали уважительной причиной, из-за которой её стоило бы сохранить. Она и так прожила уже достаточно много.
Кстати, оставшийся пень кое-что рассказал об этом: если подсчитать годовые кольца — выходит, что сосне было под 100 лет или немного больше.
Впрочем, возможно, сосна была и куда более старой — действительно старейшиной и «пастухом леса». Судя по архивным фотографиям, в 1980-е она пользовалась гораздо большим почетом и уважением — на ней даже висела табличка: «Этой сосне свыше 200 лет. Растёт она вблизи бывшего Санкт-Петербургского почтового тракта и была свидетельницей проезжавших А.Н.Радищева — автора книги „Путешествие из Петербурга в Москву“, декабристов, следовавших в Сибирь на каторгу, А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя и революционного демократа А.И.Герцена. В декабре 1941 года гвардейцы 1-го стрелкового батальона .-го полка 7 дивизии в жестоких боях стояли здесь на смерть и остановили врага» (из группы «Зеленоград 20 век» в Одноклассниках, текст помогла распознать Елена Чулинова (Юдаева).
Итак, если сосна-царица появилась на свет лет 100 или даже 200 назад, каким же был этот лес в те времена? Может, его и правда не было, поэтому сосна и выросла такой раскидистой на просторе?
Обратимся к картам: в 19 веке, судя по подробной карте Шуберта 1860 года или топографической карте 1878 года, растительность расступалась вокруг тракта, а в 1931 году здесь уже был лес. Если он вырос (или был посажен) вместе с нашей сосной в начале 20 века, и тем более много позже неё — это объясняет, почему она так отличалась от более молодых соседок.
Конечно, это не единственная старая сосна в лесу. Если побродить слева от Екатерининского тракта, можно найти и другие старые деревья. А можно найти и огромные свежие пни от «стариков» — их периодически точечно вырубают.
Но вернемся на дорожку — Екатерининский тракт продолжает спускаться вниз. Перед стадионом «Элион» он пересекает небольшой ручей, а левее, в лесу, через этот ручей имеется собственный деревянный мостик. Вообще, и мостик, и сам ручей легко заметить только весной, когда уже нет сугробов и еще нет лесной растительности, а в ручье бывает вода.
Побродив вдоль ручья, отправимся на стадион «Элион» — туда ведёт калитка справа от Екатерининского тракта. Она обычно открыта, а сам стадион выглядит как заброшенный памятник советской эпохи.
Этот стадион на опушке леса построили в 1971 году (по другим данным — в середине 1960-х) вблизи от первых зеленоградских микрорайонов (1-го, 3-го, 5-го) и комплекса общежитий МИЭТа. «Элион» — название одного из зеленоградских заводов, выпускавшего когда-то магнитофоны марки «Электроника». Для крупных предприятий принято было отстраивать собственную спортивную инфраструктуру и даже базы отдыха в Подмосковье (некоторые из них, кстати, сейчас стали такими же заброшками).
В 1990-е стадион приватизировали, какие-то хозяева у него есть и сейчас, но совершенно за ним не ухаживают. Поле с беговой дорожкой заросло травой, трибуны облупились, асфальт прорастает мхом, молодые деревца и кусты поднимаются из разломов. Среди подступающей природы можно наткнуться то на старый питьевой фонтанчик, то на посыпавшиеся бетонные ступеньки.
Летние павильоны, разрисованные граффити, прячутся позади трибун, за старой аллеей, почти в лесу. Такая романтика прошлого, подернутого паутинками трещин — в эпоху тотального благоустройства в Москве это уже редкость.
Впрочем, для жителей 5-го микрорайона заброшенный стадион остаётся стадионом. Тут занимаются спортом, в теплое время года бегают, зимой по периметру прокладывают лыжню, а весной гуляют среди одуванчиков. Тихий уголок, вокруг деревья, старые разбитые дорожки в лес…
Владельцы объекта время от времени сдают стадион под разные мероприятия. Иногда здесь устраивают выставки собак или соревнования авиамоделистов — никакой особенной инфраструктуры для этого не требуется. Еще лет десять назад проводились и футбольные матчи (об одном из таких матчей в 2013 году вместе с летними фотографиями «Элиона» рассказывали на сайте russianteam).
А ведь когда-то на «Элионе» бурлила жизнь. Здесь тренировались и играли зеленоградские регбисты, был даже одноименный регбийный клуб и команда «Элион» — собственно, строился стадион тоже при их непосредственном участии. В 1979 году здесь прошёл турнир «Пионерский овал», первый из серии всесоюзных турниров детского регби.
«Стадион „Элион“ в лесу в 5-м районе представлял собой тогда вполне благополучный спортивный объект: там были деревянные трибуны, раздевалки, но не было водопровода, — вспоминает спортивный директор Федерации регби России Дмитрий Шмаков, который в те годы учился в зеленоградской школе 854. — Помню, один из наших уже взрослых регбистов работал на поливальной машине — орошал городские улицы. Так вот, он приезжал на своей поливалке, вставал неподалеку от легкоатлетических дорожек и направлял на нас раструб — получался душ. Мы обмывались под ним, не раздеваясь, прямо в шортах и майках».
В 1985 году в Зеленограде, в том числе на стадионе «Элион», сняли короткометражный фильм о регби — «Мяч круглый, мяч овальный».
Сохранился фоторепортаж 1989 года о собачьих соревнованиях на «Элионе» с многочисленными зрителями на трибунах.
А вот и расписание, по которому проходили тренировки и соревнования на «Элионе» в 1989 году: секции коньков и футбола, клуб «Здоровье» занимались круглый год, летом проходило первенство Зеленограда, тренировались футбольная команда «Элион» и ДЮСШ, зимой — секции футбола на снегу и слалома, и т. д.
В 2000-е тренировки еще, кажется, продолжались, а в 2010-е сошли на нет.
В 2022 году стадион «Элион» вообще закрыли, чтобы сделать центр дрессировки собак, а жителям пообещали, что будут открывать доступ в свободное время. Одновременно оказалось, что городская администрация уже давно распорядились закрыть доступ на «Элион», так как постройки были признаны аварийными. Собственнику было официально предложено провести ремонт ограждения и трибун — всё почистить, убрать граффити, починить освещение и облагородить территорию. Но по каким-то причинам реорганизация не состоялась, и заколдованный «Элион» вернулся в привычное состояние.
Но пора вынырнуть из советских воспоминаний и вернуться на тихий Екатерининский тракт, который огибает стадион по краю леса.
Дальше асфальт заканчивается, а тракт продолжается по лесной аллее, которая выходит прямо к Ленинградскому шоссе — туда, где когда-то он начинался (или заканчивался, смотря в какую сторону ехать). Сегодня его на всякий случай перекрыли шлагбаумом лесхоза.
Если пройти чуть дальше в сторону Ленинградки по асфальтовой дороге, за поворотом обнаружится новая АЗС с большим комплексом, внутри которого есть магазин, кафе и бургерная «Магбургер». Сюда вполне можно зайти перекусить, если вы проголодались.
А затем вернуться по Екатерининскому тракту назад, на площадь Юности, или продолжить двигаться вперед по объездной дороге 5-го микрорайона: мимо пожарной части, нового, совсем недавно построенного регбийного стадиона, через парк «Ровесник» — до 5-го ТЦ. Там тоже есть где передохнуть, например, в «Пончиковой» или «Ватрушечной». Есть даже на что взглянуть в финале «культурного похода» — на мурал главного архитектора Зеленограда Игоря Покровского, закольцевав таким образом тему, начатую с памятника первостроителей с площади Юности. И тогда уж отправиться обратно в построенный ими город.
Авторство публикации: канал «Зеленоград inside»