Прогулка по Екатерининскому тракту — участку старой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, расположенному в Зеленограде 11.05.2023 ZELENOGRAD.RU

«Какой еще Екатерининский тракт?» — удивятся многие зеленоградцы, даже те, кто неоднократно ходил по нему. И только знатоки подмигнут: «Как же, знаем, где он…». В городе, где и сегодня половина улиц — аллеи (Сосновая, Яблоневая, Каштановая и другие), историческая нитка старого почтового тракта Москва-Тверь-Санкт-Петербург проходит по настоящей узенькой лесной аллее. Никто по нему больше не ездит, зато любой желающий может прогуляться пешком.

Екатерининский тракт, — а сегодня просто лесная асфальтовая дорожка, — расположен в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами Зеленограда.

Строго говоря, от Екатерининского тракта в Зеленограде сохранилось два отрезка:

  • один в лесу между 1 и 5 микрорайонами (по нему — наша прогулка),
  • второй — в лесу за Северной промзоной, между башней НИИМЭ и деревней Чашниково (микрорайоном Искра), и это такая же лесная дорожка, только еще более узкая.

Поскольку первый участок Екатерининского тракта расположен в самом Зеленограде, он ближе и удобнее для прогулок. Более того, множество зеленоградцев каждый день ходят по нему, часто даже не подозревая об этом.

Хвойный лес вокруг Екатерининского тракта — одна из природных достопримечательностей Зеленограда, официально описанная Мосприродой: это старый сосново-еловый лес вдоль исторической дороги из Москвы в Санкт-Петербург, в котором попадаются крупные 100-летние деревья. «Периметры ствола некоторых крупных сосен составляют 225, 196 см; елей — 209, 198 см. Одна старая усыхающая сосна обладает периметром ствола в 270 см (диаметр — 86 см)» , — писал в начале 2000-х исследователь зеленоградской природы Юрий Насимович.

И про сам Екатерининский тракт в буклете Мосприроды есть краткая справка: «В прошлом на этом месте проходил тракт из Москвы в Санкт-Петербург, следы которого еще сохранились. Санкт-Петербургский тракт (затем — шоссе) — старое название нынешнего Ленинградского шоссе. Екатерининский тракт — это один из его местных топонимов. Это самый старый тракт северо-западного направления».

Раскроем карты

Если поискать, на просторах России обнаруживается много Екатерининских дорог — видимо, название это почти нарицательное для старых дорог, используемых с Екатерининских времен 18 века.

Наш Екатерининский тракт был когда-то кусочком Тверской дороги, соединившей Москву с Тверью. Позже она дошла до Валдая, а затем и до Санкт-Петербурга.

Вероятно, поначалу Тверская дорога была составлена из отрезков естественных дорог, связывавших деревни от Москвы до Твери — и поэтому представляла собой не плавно изогнутую линию, как сейчас, а ломаную. При этом в населённых пунктах почтовый тракт проходил по главным улицам (как до сих пор, например, в Солнечногорске). Или, наоборот, сами деревни «сидели» на тракте, вырастая по обе стороны от него: ведь здесь выгодно было торговать ремесленникам, здесь были чайные, постоялые дворы, да и вообще много всякой прибыли можно было извлечь из расположения на столбовой дороге.

Так было и на нашем участке: старый почтовый тракт шёл от Ржавок до Чашниково ломаной линией — через Матушкино, а не по пустой местности севернее Матушкино, как сейчас проходит Ленинградское шоссе.

«В период с 1816 по 1834 года тракт получил твердое покрытие и стал называться Санкт-Петербургское шоссе, благодаря чему расстояние между обеими столицами преодолевалось за четыре дня. Поездки стали совершать на дилижансах. Эта дорога во всем Подмосковье была самой оживленной», говорится в краеведческой справке. Ближайшей станцией для обслуживания путешественников была Чёрная Грязь, там содержалось сто лошадей. А всего от Петербурга до Москвы стояло 25 почтовых станций.

Со временем Санкт-Петербургское шоссе совершенствовали и спрямляли, так дуга через деревню Матушкино стала второстепенной дорогой.

С появлением Зеленограда деревня Матушкино вообще перестала существовать. Сейчас на её месте Северная промзона Зеленограда — заводы «Микрон», «Элион», Зеленоградский автокомбинат. Старая дорога тоже утратила значение, но не исчезла бесследно. Поверх неё выросли жилые и промышленные кварталы, частично по ней пошёл Центральный проспект (сейчас этот отрезок переименован в проспект Генерала Алексеева) и улица Академика Валиева, а в лесопарках старый тракт превратился в лесные дорожки. Кстати, довольно востребованные и проходные до сих пор.

На прогулку по старому тракту

Начинать прогулку по Екатерининскому тракту удобнее со стороны 1 микрорайона. Например, приехать на площадь Юности (остановки «Кинотеатр Электрон» или «Улица Юности») и отправиться пешком к входу в лес — по дорожке вдоль улицы Николая Злобина, легендарного строителя Зеленограда.

Кстати, на площади Юности можно заодно взглянуть на памятник Первостроителям Зеленограда, а также на старейший зеленоградский кинотеатр «Электрон» и на саму площадь — они за последние годы сильно изменились, кому-то это нравится, у кого-то вызовет воспоминания и ностальгию.

Миновав несколько новых жилых домов, выстроенных по другую сторону улицы Злобина (на месте старых пятиэтажек первого зеленоградского микрорайона), вы выйдете на перекрёсток дорожек у входа в лес. Дорожка, по которой вы пришли, уходит дальше в сторону Ленинградского шоссе — это бывшая Фармаковская узкоколейка.

Поперечная дорожка, ведущая в лес — наш Екатерининский тракт. Старинная дорога через разные эпохи, на которой можно почувствовать, как слои времени сменяют друг друга, обнаружив несколько памятных мест разной давности.

Память войны

По этому самому хвойному вековому лесу в 1941 году проходила последняя линия обороны Москвы. В декабре 1941 Матушкино было на несколько дней оккупировано немецкими войсками, и фронт выстроился от нынешних Штыков на Ленинградке до посёлка Крюково на Октябрьской ж/д. Вдоль бывшей узкоколейки располагались артиллерийские орудия, стрелявшие по вражеским позициям.

И первое, что сегодня встречаешь на этом самом перекрёстке дорожек у входа в лес — это памятники Великой Отечественной: валун «Последний рубеж обороны 1199 стрелкового полка 354 стрелковой дивизии» и мемориал — «Командно-наблюдательный пункт» — его еще называют «Блиндаж», а сам мемориал представляет собой небольшой участок окопов, который сохранили для потомков.

Командовал 354-й дивизией полковник Д.Ф. Алексеев, в честь которого назван проспект в Зеленограде — почитайте историю его жизни.

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По воспоминаниям местных жителей, в лесу было вырыто много землянок. За несколько дней боев деревья были так сильно повреждены снарядами, что даже не годились на дрова. Остатки окопов между деревьями и воронки от снарядов можно найти и сегодня, если прогуляться прямо по лесу.

Солнечная поляна

От «Блиндажа» аллея (Екатерининский тракт) через колоннаду высоченных елей уходит в лес.

Тут бывает сумрачно и мрачновато, но это ненадолго. Скоро деревья расступаются, и перед вами — Солнечная поляна. Зеленоградцы, которые живут поблизости, часто приходят сюда гулять.

Большая уютная поляна окружена приземистыми разлапистыми ёлками — совсем не теми строгими великанами, которые сторожат вход в лес. Под деревьями — лавочки, есть пара домиков для пикников, есть многоквартирный терем-кормушка для птиц. Стоит захватить с собой угощение для них.

Раньше по всей поляне на травке были расставлены памятные многим деревянные резные скульптуры и детские домики-горки-качели, которые делали в местной мастерской Леспаркхоза.

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Но в 2021—2022 году тут всё изменилось, и теперь это «космическая поляна».

А когда-то, на заре Зеленограда, поляну называли «Летним кинотеатром» (на карте Яндекса она до сих пор так и обозначена): здесь устраивали собрания и была танцплощадка для студентов — ведь общежитие МИЭТа находится рядом, на улице Юности, у края леса.

Старинная сосна, которой больше нет

Следуя дальше по широкой дорожке мимо Солнечной поляны, еще пару лет назад можно было свернуть примерно на полпути в лес и посетить еще одну местную достопримечательность — вековую сосну. На Яндекс.карте она называется «Радищевская сосна», видимо, в память о «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева 1790 года.

Поворачивать к сосне нужно было напротив приметного толстого пня у главной дорожки — на нём часто оставляли корм для птиц.

Кстати, угощением с этого пня обедают не только птицы, но и лесные звери. Например, мыши.

Миновав пень, требовалось свернуть с дорожки влево, прямо в лес. Перепрыгнуть небольшую канаву, пересечь параллельную тропу и буквально нашарить интуицией проход между деревьями, который вёл к сосне-царице, сосне-старушке.

Перед сосной, как в тронном зале, стояли строем по обе стороны еле заметной тропинки юные тонкие лесные гвардейцы.

Эта сосна разительно отличалась от соседок: другие — высокие, мачтовые, с кронами и ветками где-то в поднебесье, а эта — кряжистая, узловатая, ветвистая, как будто выросла она еще в те времена, когда никакого леса вокруг не было. Такими вырастают одиночные сосны в поле или на поляне, им нет нужды тянуться к солнцу из толпы соседок.

Живых иголок в кроне уже не просматривалось. Нижние сучья явно были когда-то обрезаны. Кора на жилистом стволе наполовину облупилась, её покрывали надписи, оставленные людьми, точки и бороздки древоточцев. И яркая красная отметина — «под вырубку».

А весной 2022 года от старинной сосны остался только пень, усыпанный опилками. Печально, но её всё-таки срубили как усохшую и аварийную — официальным памятником природы она не была, для Мосприроды её возраст и примечательность не стали уважительной причиной, из-за которой её стоило бы сохранить. Она и так прожила уже достаточно много.

Кстати, оставшийся пень кое-что рассказал об этом: если подсчитать годовые кольца — выходит, что сосне было под 100 лет или немного больше.

Впрочем, возможно, сосна была и куда более старой — действительно старейшиной и «пастухом леса». Судя по архивным фотографиям, в 1980-е она пользовалась гораздо большим почетом и уважением — на ней даже висела табличка: «Этой сосне свыше 200 лет. Растёт она вблизи бывшего Санкт-Петербургского почтового тракта и была свидетельницей проезжавших А.Н.Радищева — автора книги „Путешествие из Петербурга в Москву“, декабристов, следовавших в Сибирь на каторгу, А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя и революционного демократа А.И.Герцена. В декабре 1941 года гвардейцы 1-го стрелкового батальона .-го полка 7 дивизии в жестоких боях стояли здесь на смерть и остановили врага» (из группы «Зеленоград 20 век» в Одноклассниках, текст помогла распознать Елена Чулинова (Юдаева).

История леса

Итак, если сосна-царица появилась на свет лет 100 или даже 200 назад, каким же был этот лес в те времена? Может, его и правда не было, поэтому сосна и выросла такой раскидистой на просторе?

Обратимся к картам: в 19 веке, судя по подробной карте Шуберта 1860 года или топографической карте 1878 года, растительность расступалась вокруг тракта, а в 1931 году здесь уже был лес. Если он вырос (или был посажен) вместе с нашей сосной в начале 20 века, и тем более много позже неё — это объясняет, почему она так отличалась от более молодых соседок.

Конечно, это не единственная старая сосна в лесу. Если побродить слева от Екатерининского тракта, можно найти и другие старые деревья. А можно найти и огромные свежие пни от «стариков» — их периодически точечно вырубают.

Но вернемся на дорожку — Екатерининский тракт продолжает спускаться вниз. Перед стадионом «Элион» он пересекает небольшой ручей, а левее, в лесу, через этот ручей имеется собственный деревянный мостик. Вообще, и мостик, и сам ручей легко заметить только весной, когда уже нет сугробов и еще нет лесной растительности, а в ручье бывает вода.

Побродив вдоль ручья, отправимся на стадион «Элион» — туда ведёт калитка справа от Екатерининского тракта. Она обычно открыта, а сам стадион выглядит как заброшенный памятник советской эпохи.

Стадион «Элион»

Этот стадион на опушке леса построили в 1971 году (по другим данным — в середине 1960-х) вблизи от первых зеленоградских микрорайонов (1-го, 3-го, 5-го) и комплекса общежитий МИЭТа. «Элион» — название одного из зеленоградских заводов, выпускавшего когда-то магнитофоны марки «Электроника». Для крупных предприятий принято было отстраивать собственную спортивную инфраструктуру и даже базы отдыха в Подмосковье (некоторые из них, кстати, сейчас стали такими же заброшками).

В 1990-е стадион приватизировали, какие-то хозяева у него есть и сейчас, но совершенно за ним не ухаживают. Поле с беговой дорожкой заросло травой, трибуны облупились, асфальт прорастает мхом, молодые деревца и кусты поднимаются из разломов. Среди подступающей природы можно наткнуться то на старый питьевой фонтанчик, то на посыпавшиеся бетонные ступеньки.

Летние павильоны, разрисованные граффити, прячутся позади трибун, за старой аллеей, почти в лесу. Такая романтика прошлого, подернутого паутинками трещин — в эпоху тотального благоустройства в Москве это уже редкость.

Впрочем, для жителей 5-го микрорайона заброшенный стадион остаётся стадионом. Тут занимаются спортом, в теплое время года бегают, зимой по периметру прокладывают лыжню, а весной гуляют среди одуванчиков. Тихий уголок, вокруг деревья, старые разбитые дорожки в лес…

Владельцы объекта время от времени сдают стадион под разные мероприятия. Иногда здесь устраивают выставки собак или соревнования авиамоделистов — никакой особенной инфраструктуры для этого не требуется. Еще лет десять назад проводились и футбольные матчи (об одном из таких матчей в 2013 году вместе с летними фотографиями «Элиона» рассказывали на сайте russianteam).

А ведь когда-то на «Элионе» бурлила жизнь. Здесь тренировались и играли зеленоградские регбисты, был даже одноименный регбийный клуб и команда «Элион» — собственно, строился стадион тоже при их непосредственном участии. В 1979 году здесь прошёл турнир «Пионерский овал», первый из серии всесоюзных турниров детского регби.

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«Стадион „Элион“ в лесу в 5-м районе представлял собой тогда вполне благополучный спортивный объект: там были деревянные трибуны, раздевалки, но не было водопровода, — вспоминает спортивный директор Федерации регби России Дмитрий Шмаков, который в те годы учился в зеленоградской школе 854. — Помню, один из наших уже взрослых регбистов работал на поливальной машине — орошал городские улицы. Так вот, он приезжал на своей поливалке, вставал неподалеку от легкоатлетических дорожек и направлял на нас раструб — получался душ. Мы обмывались под ним, не раздеваясь, прямо в шортах и майках».

В 1985 году в Зеленограде, в том числе на стадионе «Элион», сняли короткометражный фильм о регби — «Мяч круглый, мяч овальный».

Сохранился фоторепортаж 1989 года о собачьих соревнованиях на «Элионе» с многочисленными зрителями на трибунах.

А вот и расписание, по которому проходили тренировки и соревнования на «Элионе» в 1989 году: секции коньков и футбола, клуб «Здоровье» занимались круглый год, летом проходило первенство Зеленограда, тренировались футбольная команда «Элион» и ДЮСШ, зимой — секции футбола на снегу и слалома, и т. д.

В 2000-е тренировки еще, кажется, продолжались, а в 2010-е сошли на нет.

В 2022 году стадион «Элион» вообще закрыли, чтобы сделать центр дрессировки собак, а жителям пообещали, что будут открывать доступ в свободное время. Одновременно оказалось, что городская администрация уже давно распорядились закрыть доступ на «Элион», так как постройки были признаны аварийными. Собственнику было официально предложено провести ремонт ограждения и трибун — всё почистить, убрать граффити, починить освещение и облагородить территорию. Но по каким-то причинам реорганизация не состоялась, и заколдованный «Элион» вернулся в привычное состояние.

Конец или начало

Но пора вынырнуть из советских воспоминаний и вернуться на тихий Екатерининский тракт, который огибает стадион по краю леса.

Дальше асфальт заканчивается, а тракт продолжается по лесной аллее, которая выходит прямо к Ленинградскому шоссе — туда, где когда-то он начинался (или заканчивался, смотря в какую сторону ехать). Сегодня его на всякий случай перекрыли шлагбаумом лесхоза.

Если пройти чуть дальше в сторону Ленинградки по асфальтовой дороге, за поворотом обнаружится новая АЗС с большим комплексом, внутри которого есть магазин, кафе и бургерная «Магбургер». Сюда вполне можно зайти перекусить, если вы проголодались.

А затем вернуться по Екатерининскому тракту назад, на площадь Юности, или продолжить двигаться вперед по объездной дороге 5-го микрорайона: мимо пожарной части, нового, совсем недавно построенного регбийного стадиона, через парк «Ровесник» — до 5-го ТЦ. Там тоже есть где передохнуть, например, в «Пончиковой» или «Ватрушечной». Есть даже на что взглянуть в финале «культурного похода» — на мурал главного архитектора Зеленограда Игоря Покровского, закольцевав таким образом тему, начатую с памятника первостроителей с площади Юности. И тогда уж отправиться обратно в построенный ими город.

Авторство публикации: канал «Зеленоград inside»

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Метки:
история зеленограда, история зеленоградских улиц
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