Вероятно, поначалу Тверская дорога была составлена из отрезков естественных дорог, связывавших деревни от Москвы до Твери — и поэтому представляла собой не плавно изогнутую линию, как сейчас, а ломаную. При этом в населённых пунктах почтовый тракт проходил по главным улицам (как до сих пор, например, в Солнечногорске). Или, наоборот, сами деревни «сидели» на тракте, вырастая по обе стороны от него: ведь здесь выгодно было торговать ремесленникам, здесь были чайные, постоялые дворы, да и вообще много всякой прибыли можно было извлечь из расположения на столбовой дороге.

Так было и на нашем участке: старый почтовый тракт шёл от Ржавок до Чашниково ломаной линией — через Матушкино, а не по пустой местности севернее Матушкино, как сейчас проходит Ленинградское шоссе.

«В период с 1816 по 1834 года тракт получил твердое покрытие и стал называться Санкт-Петербургское шоссе, благодаря чему расстояние между обеими столицами преодолевалось за четыре дня. Поездки стали совершать на дилижансах. Эта дорога во всем Подмосковье была самой оживленной», говорится в краеведческой справке. Ближайшей станцией для обслуживания путешественников была Чёрная Грязь, там содержалось сто лошадей. А всего от Петербурга до Москвы стояло 25 почтовых станций.

Со временем Санкт-Петербургское шоссе совершенствовали и спрямляли, так дуга через деревню Матушкино стала второстепенной дорогой.