Входы на заброшенный стадион «Элион» в 5 микрорайоне перекрыли несколько дней назад без всяких предупреждений. Местные жители использовали его для тренировок, прогулок. Теперь арендатор этого участка планирует сделать на месте стадиона центр дрессировки собак, а вход для людей открывать на то время, когда собак там не будет.
Сейчас зайти на стадион, не перелезая через ограду, можно только со стороны леса, если идти от 508-го корпуса. Но и это временно, пока не восстановят разрушенное ограждение. На остальных входах — замки.
Как рассказал «Зеленоград.ру» источник, знакомый с собственником помещений стадиона и арендатором земельного участка, префектура и управа уже давно распорядились закрыть доступ на «Элион», так как постройки признаны аварийными. Сейчас на территории стадиона планируют сделать учебный клуб для занятий с собаками, в том числе крупными, поэтому территорию закрыли для безопасности. Однако, одну калитку обещали открывать, когда занятий с собаками не будет. Но на ночь территория будет закрыта полностью, планируют делать охрану. Какую именно калитку будут открывать и когда это начнут делать, неизвестно. Возможно, со стороны лесопарка, как идти от площади Юности.
Стадион и раньше регулярно использовался для проведения мероприятий для собак. Последняя собачья выставка прошла там 4-5 июня.
Сейчас на самом поле воткнуты какие-то деревянные вешки. Накануне на стадион приезжали машины и ставили на поле оборудование.
Управа оказалась не в курсе планов по дрессировке собак, однако позже подтвердила это. Как рассказал «Зеленоград.ру» другой источник, знакомый с ситуацией, управа обратилась с официальным запросом на проведение ремонтных работ ограждения и трибун — должны все почистить, убрать граффити, починить освещение и убрать территорию.
Состояние стадиона, действительно, оставляет желать лучшего. Например, в 2018 году молодой человек погиб из-за упавших на стадионе футбольных ворот. Понес ли кто-то ответственность за тот случай, неизвестно.
Земельный участок, на котором располагается стадион, находится в аренде у компании «Элион спорт» с 2007 года для эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса до конца 2031 года. В прошлом году контролирующим собственником этой компании (98%) стал девелопер «Ава-груп». Ещё два процента принадлежат руководителю московских проектов компании Гевонду Егиазаряну, который ранее руководил государственным бюджетным учреждением «Агентство промышленного развития Москвы». В «Ава-груп» на запрос о планах по использованию территории стадиона «Элион» оперативно не ответили.
Закрытие, пусть и частичное, доступа на стадион «Элион» — продолжение тенденции, когда местные жители лишаются привычных площадок. Например, после реконструкции стал закрыт доступ к регбийному полю напротив корпуса 521. Теперь пришла очередь «Элиона». Да, после реконструкции эти объекты, вероятно, становятся лучше, но продолжают работать преимущественно для приезжих — возможности для жителей микрорайона сокращатся.