Как рассказал «Зеленоград.ру» источник, знакомый с собственником помещений стадиона и арендатором земельного участка, префектура и управа уже давно распорядились закрыть доступ на «Элион», так как постройки признаны аварийными. Сейчас на территории стадиона планируют сделать учебный клуб для занятий с собаками, в том числе крупными, поэтому территорию закрыли для безопасности. Однако, одну калитку обещали открывать, когда занятий с собаками не будет. Но на ночь территория будет закрыта полностью, планируют делать охрану. Какую именно калитку будут открывать и когда это начнут делать, неизвестно. Возможно, со стороны лесопарка, как идти от площади Юности.

Стадион и раньше регулярно использовался для проведения мероприятий для собак. Последняя собачья выставка прошла там 4-5 июня.

Сейчас на самом поле воткнуты какие-то деревянные вешки. Накануне на стадион приезжали машины и ставили на поле оборудование.