1
Входы на стадион «Элион» перекрыли для местных жителей. Там сделают центр для дрессировки собак, а людей будут пускать в свободное время 24.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Входы на заброшенный стадион «Элион» в 5 микрорайоне перекрыли несколько дней назад без всяких предупреждений. Местные жители использовали его для тренировок, прогулок. Теперь арендатор этого участка планирует сделать на месте стадиона центр дрессировки собак, а вход для людей открывать на то время, когда собак там не будет.

Сейчас зайти на стадион, не перелезая через ограду, можно только со стороны леса, если идти от 508-го корпуса. Но и это временно, пока не восстановят разрушенное ограждение. На остальных входах — замки.

Как рассказал «Зеленоград.ру» источник, знакомый с собственником помещений стадиона и арендатором земельного участка, префектура и управа уже давно распорядились закрыть доступ на «Элион», так как постройки признаны аварийными. Сейчас на территории стадиона планируют сделать учебный клуб для занятий с собаками, в том числе крупными, поэтому территорию закрыли для безопасности. Однако, одну калитку обещали открывать, когда занятий с собаками не будет. Но на ночь территория будет закрыта полностью, планируют делать охрану. Какую именно калитку будут открывать и когда это начнут делать, неизвестно. Возможно, со стороны лесопарка, как идти от площади Юности.

Стадион и раньше регулярно использовался для проведения мероприятий для собак. Последняя собачья выставка прошла там 4-5 июня.

Сейчас на самом поле воткнуты какие-то деревянные вешки. Накануне на стадион приезжали машины и ставили на поле оборудование.

Управа оказалась не в курсе планов по дрессировке собак, однако позже подтвердила это. Как рассказал «Зеленоград.ру» другой источник, знакомый с ситуацией, управа обратилась с официальным запросом на проведение ремонтных работ ограждения и трибун — должны все почистить, убрать граффити, починить освещение и убрать территорию.

Состояние стадиона, действительно, оставляет желать лучшего. Например, в 2018 году молодой человек погиб из-за упавших на стадионе футбольных ворот. Понес ли кто-то ответственность за тот случай, неизвестно.

Земельный участок, на котором располагается стадион, находится в аренде у компании «Элион спорт» с 2007 года для эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса до конца 2031 года. В прошлом году контролирующим собственником этой компании (98%) стал девелопер «Ава-груп». Ещё два процента принадлежат руководителю московских проектов компании Гевонду Егиазаряну, который ранее руководил государственным бюджетным учреждением «Агентство промышленного развития Москвы». В «Ава-груп» на запрос о планах по использованию территории стадиона «Элион» оперативно не ответили.

Закрытие, пусть и частичное, доступа на стадион «Элион» — продолжение тенденции, когда местные жители лишаются привычных площадок. Например, после реконструкции стал закрыт доступ к регбийному полю напротив корпуса 521. Теперь пришла очередь «Элиона». Да, после реконструкции эти объекты, вероятно, становятся лучше, но продолжают работать преимущественно для приезжих — возможности для жителей микрорайона сокращатся.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 5
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
Вчера, 22:18
А атмосферная была заброшка, в духе Эстетики ***ней, с этими граффити, старой спортплощадкой, фонарями. Люди там гуляли. Но приводить в порядок его надо.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Входы на стадион «Элион» перекрыли для местных жителей. Там сделают центр для дрессировки собак, а людей будут пускать в свободное время Истории
Большую парковку возле станции Крюково реконструируют и сделают платной. Для всех, кроме пассажиров электричек или метро Новости
Главный по инженерам: как поступить в институт микроприборов и систем управления МИЭТа и кого там учат Партнерский материал
Новинки ресторана Mako в гастрономическом центре «Станция» Реклама
Кто лежит под зеленоградскими «Штыками». История захоронения от 1942 года до наших дней. К годовщине открытия мемориала Истории
Спортивный магазин «Кант» в «Зеленопарке» прекращает работать. Перед закрытием почти весь ассортимент продают со скидкой 20% Новости
«Поликлиника в 9 микрорайоне отжала себе территорию» — вокруг неё ставят забор, который захватит большой зелёный участок Истории
Фестиваль «Менделеев» для школьников и студентов — в усадьбе Боблово 25 и 26 июня Афиша
У пары зеленоградских уток-огарей 14 птенцов — размер выводка год от года увеличивается Жизнь
Московский проспект перекрыли после серьезной аварии Новости
Из «Элемента» в «Кибертех» — зеленоградской электронике меняют структуру Хайтек
«Центр компьютерного обучения» приглашает детей и подростков на бесплатные летние IT-интенсивы Новости
Сражения и победы Константина Рокоссовского, памятник которому стоит в зеленоградском парке Победы Истории
«Наступило лето 1941-го — война, но мы считали, что к нам в Крюково она не придет…» Книгу воспоминаний ветеранов — детей войны издали зеленоградские библиотеки Истории
Бывшего руководителя зеленоградского отделения фонда «Городские проекты» Илью Селиверстова оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию армии и экстремизм. Возможно, чтобы не дать ему участвовать в выборах Истории
Префектура опровергла собственную новость об отключении горячей воды в мае Новости
Летящего журавля из тысячи свечей зажгли в парке Победы на рассвете 22-го июня Жизнь
Полиция не стала искать «живодёра», списав кровавые следы на конфликты между кошками Истории
Участок под застройку во 2-м микрорайоне готов для выбора инвестора. Какие дома там могут построить и почему квартиры в них с большой вероятностью будут дорогими Истории
Машины свободно разъезжают по пешеходной площади Юности. А зеленоградские чиновники ничего не делают и спокойно ждут наезда Истории
Полиции разрешили составлять протоколы о нарушении тишины. Что теперь будет? Истории
В АБИТ-РосНоу прошел восьмой молодежно-образовательный студенческий форум «Зеленые кадры в цифровой трансформации» Партнерский материал
Четырех котят спасла из запертого помещения жительница 14-го микрорайона Истории
Шестиэтажный торт из роллов упал на площади Юности Жизнь
© 1997–2022 Зеленоград.ру