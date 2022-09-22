Море у околицы

Будущий генерал был родом из поморского села Ворзогоры, что глядится в Белое море с крутого холма в 20 километрах от города Онеги. Дмитрий, появившийся на свет 21 сентября 1902 года — четвёртый и последний сын в бедной крестьянской семье. Родители его были уже немолоды. Матери, Анне Антипьевне — 43 года, отцу, Фёдору Дмитриевичу — 38 лет. Кроме Дмитрия, которого назвали в честь деда, в семье подрастало ещё трое братьев — Иван, Пётр и Павел.

Ворзогоры, где стояло в то время около двухсот домов, было селом небедным и многолюдным, основу его благополучия составляли морские промыслы. Но Алексеевы достатком, увы, похвастать не могли. Белое море мелководное, осенью замерзает и стоит подо льдом до лета. За хорошим заработком ворзогры (так называли себя местные жители) традиционно уходили пешком за 900 верст «на Мурман» — ловить в незамерзающем Баренцевом море треску. Для этого приходилось оставлять хозяйство на полгода — глава семьи Алексеевых на такое решиться не мог. Вся надежда была на сыновей — вот подрастут… А пока он с мая по октябрь ловил рыбу у родных берегов, в Белом.

Маленький Митя начал работать с восьми лет. Отец посылал его на перемёт: вытрясти и отсортировать тут же, на песочке рыбу: корюшку, сига, камбалу. Покрупнее — в корзину, мелочь — в море. Это была каждодневная забота. Между делом мальчик выучился грамоте. Среди ровесников он выделялся смелостью, силой и обострённым чувством справедливости.