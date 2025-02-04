В конце прошлого года депутаты Мосгордумы единогласно приняли закон «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве», а вслед за этим мэрия превратила 146 действующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ) — в их числе 12 зеленоградских: все зарегистрированные заказники и памятники природы. Разбираемся, что означает замена одного слова для зеленоградского лесопарка.
Как полагают экологи, перевод ООПТ в ООЗТ снимает любые барьеры для их застройки — на ООЗТ разрешено строить капитальные и инфраструктурные объекты. Кроме того, из ООЗТ легче выводить территории: «Если границы ООПТ нельзя „просто так взять и изменить“, то в случае ООЗТ это делается
по щелчку пальцев градостроительно-земельной комиссией [под председателем мэра Собянина]» , — считает экс-депутат Мосгордумы Елена Янчук. А переводить ООПТ в ООЗТ правительство Москвы может самостоятельно, при условии проведения «мероприятий по охране зеленых насаждений» (что и было сделано).
Постановление мэрии № 3160-ПП от 27 декабря 2024 года перевело в ООЗТ следующие зеленоградские природные территории:
- Комплексный заказник «Зеленоградский» (все лесопарки «старого» города)
- Природный заказник «Долина реки Горетовки» (природные территории «нового» города)
- Природный заказник «Долина реки Сходни в Алабушево» (природная территория на площадке «Алабушево» ОЭЗ)
- Памятник природы «Малинское верховое болото» (за 8 микрорайоном)
- Памятник природы «Голеневский ручей» (в лесу 9 микрорайона)
- Семь родников — памятников природы: «Родник в левобережной части долины реки Сходни ниже Озерной аллеи», «Родник в правобережной части поймы реки Каменки выше устья Кукуевской балки», «Родник на левом берегу реки Горетовки в деревне Рожки к юго-западу от д.17», «Родник на левом берегу реки Горетовки вблизи западной границы города Зеленограда», «Родник на левом берегу реки Ржавки напротив устья ручья Левая Ржавка», «Родник на левом берегу реки Ржавки ниже Сосновой аллеи», «Родник на правом берегу ручья Левая Ржавка»
В префектуре Зеленограда, похоже, пока не знают, как реагировать на нововведения. На вопрос «Зеленоград.ру» о возможности строительства в лесопарке всего, что можно делать на ООЗТ — новых автодорог, капитальных или некапитальных объектов, парковок и подъездных дорог к ним — зампрефекта Олег Панин ответил, что таких планов у префектуры нет. Он также отметил, что установленные постановлением 2020-го года о создании в Зеленограде ООПТ режимы особой охраны продолжают действовать, ограничивая хозяйственную деятельность в зеленоградском лесопарке.
Вероятно, прямо сейчас зеленоградским лесам ничего не грозит, однако бдительность терять не стоит.
Постановлению № 3160-ПП, переводящему ООПТ в ООЗТ, предшествовало лишение полномочий департамента экологии и природопользования Москвы и передача ООПТ округам или департаменту культуры, упразднение комиссии по экологии в Мосгордуме. А также принятие закона «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве» (закон Москвы №27 от 13.11.2024), который ввел новый для Москвы статус природных территорий — ООЗТ, и за который проголосовали депутаты Мосгордумы (депутат от Зеленограда Титов тоже). Авторами законопроекта выступила парламентская комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике. Как прояснялось еще на этапе рассмотрения, новый нормативный документ призван заменить три действующих в Москве закона, в том числе и об ООПТ, поэтому многие формулировки были взяты оттуда. В пояснительной записке к законопроекту пояснялось, что действующие механизмы защиты природы «потеряли эффективность» — сторонники нового закона и преобразования ООПТ в ООЗТ считают, что это позволит найти баланс между охраной природных территорий и развитием городской инфраструктуры.
«В департаменте природопользования Москвы заверили, что число охраняемых законом зеленых зон в городе с принятием законопроекта лишь увеличится — «в несколько раз», — писал «Коммерсант». — Документ защитит не только ООПТ, но и «парки, скверы, бульвары, даже дворы и сезонное озеленение». «Наиболее ценные из территорий войдут в «зеленый каркас» , — пояснили в департаменте.— Он будет обеспечивать связность зеленых территорий в городе и пользоваться особой охраной, за вырубку предполагается применять повышенные компенсации. Параллельно Мосгордума приняла поправки в административный кодекс, которыми во многом выравнивается ответственность за нарушения режимов охраны в ООПТ и ООЗТ».
Закон №27 действительно вводит понятие «зеленого каркаса» Москвы — объединения всех ООПТ, ООЗТ и других «территорий зеленого фонда» с особым «природоохранным, научным, культурным, эстетическим значением». Подчеркивается важность связности их между собой при помощи пешеходных и велодорожек. «Зеленый каркас позволит создать основу для формирования новых туристических и прогулочных маршрутов и экотроп, послужит стимулом к развитию спортивной инфраструктуры» , — пишет мэрия.
Одновременно статья 30 закона №27 разрешает в границах ООЗТ строительство и эксплуатацию автомобильных и железных дорог, а также строительство различных зданий, при условии, что они имеют отношение к транспорту. Также разрешено строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства рекреационного, физкультурно-оздоровительного, спортивного назначения, реконструкция и эксплуатация автомобильных парковок и подъездных дорог к ним.
Эксперты-экологи относятся к нововведениям крайне негоативно. «Подготовка к ликвидации особо охраняемых природных территорий в Москве началась осенью 2024 года, сразу после того как Мосгордуму покинули все независимые депутаты. В ноябре Мосгордума единогласно проголосовала за возможность преобразовывать ООПТ в ООЗТ. Затем, в конце декабря, правительство Москвы — не размениваясь по мелочам — разом превратило все ООПТ в ООЗТ, которые можно застраивать» , — писал портал «Экооборона Москвской области» в начале января.
Московских законодателей обвинили в превышении полномочий: упразднять уже созданные ООПТ можно только по согласованию с Министерством природных ресурсов РФ. И министерство в ответ на журналистский запрос подтвердило, что не получало и не рассматривало постановление мэрии и что регионы обязаны согласовывать все решения об изменении статуса ООПТ — у правительства Москвы уже запрошены разъяснения по этому вопросу. Экозащитники из организации «Дело принципа» подали судебный иск, настаивая на том, что мэрия Москвы и Мосгордума нарушили установленный порядок изменения режима ООПТ.
Профессиональные экологи Экспертного совета по заповедному делу инициировали обсуждение ситуации в Общественной палате РФ и призвали добиваться отмены нового московского закона в федеральных органах власти. Последовали обращения в Генпрокуратуру от депутатов партии КПРФ в Госдуме.
Развернута общественная кампаниюя в защиту московских ООПТ — в ней могут поучаствовать все желающие: предложен текст обращения, список адресатов и их электронные приемные. В несколько префектур столицы поданы заявки на митинги.