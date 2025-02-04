Законодательная предыстория

Постановлению № 3160-ПП, переводящему ООПТ в ООЗТ, предшествовало лишение полномочий департамента экологии и природопользования Москвы и передача ООПТ округам или департаменту культуры, упразднение комиссии по экологии в Мосгордуме. А также принятие закона «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве» (закон Москвы №27 от 13.11.2024), который ввел новый для Москвы статус природных территорий — ООЗТ, и за который проголосовали депутаты Мосгордумы (депутат от Зеленограда Титов тоже). Авторами законопроекта выступила парламентская комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике. Как прояснялось еще на этапе рассмотрения, новый нормативный документ призван заменить три действующих в Москве закона, в том числе и об ООПТ, поэтому многие формулировки были взяты оттуда. В пояснительной записке к законопроекту пояснялось, что действующие механизмы защиты природы «потеряли эффективность» — сторонники нового закона и преобразования ООПТ в ООЗТ считают, что это позволит найти баланс между охраной природных территорий и развитием городской инфраструктуры.

«В департаменте природопользования Москвы заверили, что число охраняемых законом зеленых зон в городе с принятием законопроекта лишь увеличится — «в несколько раз», — писал «Коммерсант». — Документ защитит не только ООПТ, но и «парки, скверы, бульвары, даже дворы и сезонное озеленение». «Наиболее ценные из территорий войдут в «зеленый каркас» , — пояснили в департаменте.— Он будет обеспечивать связность зеленых территорий в городе и пользоваться особой охраной, за вырубку предполагается применять повышенные компенсации. Параллельно Мосгордума приняла поправки в административный кодекс, которыми во многом выравнивается ответственность за нарушения режимов охраны в ООПТ и ООЗТ».

Закон №27 действительно вводит понятие «зеленого каркаса» Москвы — объединения всех ООПТ, ООЗТ и других «территорий зеленого фонда» с особым «природоохранным, научным, культурным, эстетическим значением». Подчеркивается важность связности их между собой при помощи пешеходных и велодорожек. «Зеленый каркас позволит создать основу для формирования новых туристических и прогулочных маршрутов и экотроп, послужит стимулом к развитию спортивной инфраструктуры» , — пишет мэрия.

Одновременно статья 30 закона №27 разрешает в границах ООЗТ строительство и эксплуатацию автомобильных и железных дорог, а также строительство различных зданий, при условии, что они имеют отношение к транспорту. Также разрешено строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства рекреационного, физкультурно-оздоровительного, спортивного назначения, реконструкция и эксплуатация автомобильных парковок и подъездных дорог к ним.