Полиция пришла, но никого не нашла

В начале июня из полиции заявительнице прислали отказ в возбуждении уголовного дела (копии документов есть в редакции) и сообщили, что по прибытии на место полицейские осмотрели подъезд, но никого подозрительного там не обнаружили. Был произведен опрос соседей и просмотр записей с камер — соседи ничего не знают, а что было на камерах, умалчивается.

Жители 5-го подъезда корпуса 919, куда зашёл мужчина с кошками, не замечали никого, кто бы жестоко обращался с кошками или даже просто «осуществлял уход за домашними питомцами» — пишет полиция о результатах опроса: «Подозрительных звуков, свидетельствующих о насилии в отношении домашних животных, зафиксировано не было». Приводятся показания жильцов о том, что весной рядом с домом «периодически возникают конфликты между кошками, в ходе которых они наносят друг другу разнообразные повреждения».

Неясно, как дерущиеся уличные кошки связаны с кошками неизвестного хозяина, которых он водит куда-то на поводке со стёртыми в кровь лапами.

Заключение полиции было следующим: «Принятыми мерами установить личность гражданина, выгуливающего кошку на поводке, не представилось возможным». При несогласии с этим решением заявительнице предложили обжаловать его в прокуратуре.