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Полиция не стала искать «живодёра», списав кровавые следы на конфликты между кошками 22.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Полиция не смогла выяснить личность мужчины из 9 микрорайона, который водит городу кошек со стёртыми в кровь лапами. Свидетельнице, которая вызвала полицейских для проверки, отказали в возбуждении уголовного дела. В комментариях к публикациям «Зеленоград.ру» по этой теме появились другие очевидцы и даже сосед разыскиваемого хозяина кошек. Редакция обратилась в прокуратуру с предложением проконтролировать расследование и опросить дополнительных свидетелей. Рассказываем подробности и что было сделано за три недели: как полиция пришла и ничего не нашла, почему редакция попросила вмешаться прокуратуру, что говорят новые свидетели и сосед, и почему люди не верят, что полиция сработала хорошо, но не хотят проводить самостоятельное расследование

Что случилось?

Мужчину с кошкой на поводке видели в разных местах 9 микрорайона и по дороге на станцию Крюково — у кошки были в кровь разбиты лапы, а на тележке в переноске он вёз других животных. Первую историю об этом в середине мая прислала в редакцию читательница — она заявила в полицию об инциденте и попросила откликнуться тех, кто знает этого человека. Через неделю нам написал другой очевидец — она стала свидетелем такой же ситуации, только кошка на поводке была другая.

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Полиция пришла, но никого не нашла

В начале июня из полиции заявительнице прислали отказ в возбуждении уголовного дела (копии документов есть в редакции) и сообщили, что по прибытии на место полицейские осмотрели подъезд, но никого подозрительного там не обнаружили. Был произведен опрос соседей и просмотр записей с камер — соседи ничего не знают, а что было на камерах, умалчивается.

Жители 5-го подъезда корпуса 919, куда зашёл мужчина с кошками, не замечали никого, кто бы жестоко обращался с кошками или даже просто «осуществлял уход за домашними питомцами» — пишет полиция о результатах опроса: «Подозрительных звуков, свидетельствующих о насилии в отношении домашних животных, зафиксировано не было». Приводятся показания жильцов о том, что весной рядом с домом «периодически возникают конфликты между кошками, в ходе которых они наносят друг другу разнообразные повреждения».

Неясно, как дерущиеся уличные кошки связаны с кошками неизвестного хозяина, которых он водит куда-то на поводке со стёртыми в кровь лапами.

Заключение полиции было следующим: «Принятыми мерами установить личность гражданина, выгуливающего кошку на поводке, не представилось возможным». При несогласии с этим решением заявительнице предложили обжаловать его в прокуратуре.

Попросили прокуратуру вмешаться

«Зеленоград.ру» отправил в зеленоградскую прокуратуру обращение с просьбой принять меры прокурорского реагирования по фактам, изложенным в публикации от 1 июня и провести дополнительную проверку в связи с общественной значимостью проблемы. В письме редакция обратила внимание прокуратуры на то, что проверка полиции выглядит недостаточно тщательной и добросовестной: неясен результат просмотра камер видеонаблюдения, не опрошены возможные свидетели и очевидцы, в частности те, кто оставлял комментарии в социальных сетях, утверждая, что видели или знают гражданина, на которого было подано заявление.

Ответа на своё обращения редакция на момент публикации не получила. К самой заявительнице ни полиция, ни прокуратура не обращались, расспрашивали ли они дополнительно других свидетелей — неизвестно.

Другие свидетели и сосед

В комментариях к публикации несколько читателей «Зеленоград.ру» написали, что, возможно, видели мужчину на станции Крюково: «Он торгует или пристраивает за деньги животных около моста в Крюково (на стороне нового города)». Но затем возник спор, а тот ли это мужчина — к общему мнению обсуждавшие не пришли.

Еще один из читателей «Зеленоград.ру» откликнулся вконтакте: «Это сосед мой, при встрече узнаю что с котэ». В беседе с редакцией он рассказал, что живёт в соседней квартире, но соседа видит редко — «Они живут замкнуто, мы не общаемся и даже почти не здороваемся». На видеозаписи в публикации он узнал соседа по внешности. «Я видел его с кошкой на плечах пару раз. Это выглядело, как если бы кошка доверяла ему полностью. Когда прочитал о кровавых следах был удивлен, сам такого не видел» , — отозвался мужчина и добавил, что из полиции никто к ним не приходил.

Неделю назад он видел соседа (без кошек) и задал вопросы о состоянии его домашних питомцев. Сосед ответил, что с кошками все нормально, а все разговоры о жестоком обращении — это преувеличение.

Ситуация сложилась спорная, и прояснить её пока не получается.

Люди не верят, что полиция сработала хорошо, но не хотят проводить самостоятельное расследование

«Очень легко выяснить личность, если есть фотографии, место жительства и свидетельства очевидцев. Просто наша полиция не хочет этим заниматься», — пишут наши читатели. Кто-то предлагает привлечь к расследованию организации по защите животных, чтобы всё-таки довести его до конца: «Зоозащитники говорят, что надо организоваться и вызвать к нему домой полицию, надо присутствовать при этом, чтобы самим убедиться, что в квартире с животными все в порядке. И главное не спугнуть его, чтобы не избавился от животных». Приводятся и другие советы — написать в комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды (для осуществления парламентского контроля за расследованием) и в генеральную прокуратуру.

Возможно, поможет неформальное общение с жильцами этого дома или соседями — но у тех, кто хотел бы этим заняться, есть сомнения в законности самостоятельных действий с использованием личных данных о месте жительства хозяина кошек.

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Метки:
домашние животные, кошки
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Обсуждение
A T
9 часов назад
Но лапы в кровь - это ненормально. Муть какая-то:(
надо присутствовать при этом, чтобы самим убедиться, что в квартире с животными все в порядке
На каком-то основании присутствовать в чужой квартире - тоже непонятно.
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