Люди из очереди, стоявшей за Шилковым (из которых, кстати, тоже не все были в масках), возмутились и потребовали у полицейского назваться и пояснить, за что задерживают человека. Тем не менее, представитель полиции не стал отвечать на вопросы.

«Потом появляются еще два полицейских, ломают его еще сильнее, руки ему выворачивают под какими-то неведомыми углами куда-то вообще вверх через спину и как-то выносят», пишет Екатерина.

Она сама находилась дома во время инцидента. Сергей позвонил ей уже из отделения полиции и рассказал о задержании, отметив, в частности, что к нему была применена сила и «у него кровоподтеки». Информацию о задержании она получила у продавщицы супермаркета.

По сведениям Лазуткиной, одна из статей по которым был задержан Шилков, называется «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». При этом знакомая Шилкова Екатерина Мялькина характеризует его как человека, не склонного к «неповиновению». «Сергей воспитанный, неконфликтный, не употребляет алкоголь».