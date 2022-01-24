Вечером в минувшее воскресенье местного жителя Сергея Шилкова жестко задержали у кассы супермаркета «Верный» в 18 микрорайоне за то, что на нем не было маски. Теперь ему вменяют «неповиновение полиции», а его близкие разыскивают очевидцев.
О происшествии сообщила его подруга Екатерина Лазуткина. По её словам, Сергей собирался оплатить покупку кассе супермаркета, когда в магазин вошел полицейский и строго спросил его: «Что здесь происходит, почему без маски?» Сергей извинился и надел маску, однако, полицейский применил к нему силовой прием, вывернул руки и повел к выходу.
Люди из очереди, стоявшей за Шилковым (из которых, кстати, тоже не все были в масках), возмутились и потребовали у полицейского назваться и пояснить, за что задерживают человека. Тем не менее, представитель полиции не стал отвечать на вопросы.
«Потом появляются еще два полицейских, ломают его еще сильнее, руки ему выворачивают под какими-то неведомыми углами куда-то вообще вверх через спину и как-то выносят», пишет Екатерина.
Она сама находилась дома во время инцидента. Сергей позвонил ей уже из отделения полиции и рассказал о задержании, отметив, в частности, что к нему была применена сила и «у него кровоподтеки». Информацию о задержании она получила у продавщицы супермаркета.
По сведениям Лазуткиной, одна из статей по которым был задержан Шилков, называется «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». При этом знакомая Шилкова Екатерина Мялькина характеризует его как человека, не склонного к «неповиновению». «Сергей воспитанный, неконфликтный, не употребляет алкоголь».
Помимо прочего, продавщица сообщила, что люди из очереди снимали происходящее на телефон. Лазуткина обращается с просьбой предоставить видеозаписи — магазин Верный, город Зеленоград, корпус 1818. Есть ли запись с камер видеонаблюдения самого магазина, неизвестно.
Получить оперативный комментарий в полиции, пока не удалось. «Зеленоград.ру» будет следить за развитием событий.