Префектура: просто утеплили подвалы

Редакция «Зеленоград.ру» спросила префектуру, действительно ли продухи в подвалах некоторых жилых домов закрыты «в рамках мероприятий по повышению готовности средств коллективной защиты» (проще говоря, для подготовки бомбоубежищ). В префектуре опровергли слухи, что существуют какие-либо распоряжения о закрытии продухов для оборудования бомбоубежищ, но при этом сообщили, что для подготовки к зиме «выполнен ряд мероприятий по сохранению теплового контура в подвальных помещениях». Проще говоря — подвалы утеплили.

Также в префектуре подтвердили, что один продух в подвалах должен оставаться открытым, чтобы кошки через него могли проходить кошки — «в целях снижения социальной напряженности». Проще говоря — чтобы защитники животных не возмущались.