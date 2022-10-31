Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Подвалы некоторых домов закрыли для кошек. Защитники животных считают, что там оборудуют бомбоубежище. Власти это опровергают 31.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Отверстия для вентиляции подвалов — так называемые «продухи» — закрыли в нескольких домах. На это пожаловались защитники животных. Для них это важно, потому что через продухи должны проходить кошки — это официальное решение мэрии, которое пока никто не отменял. Опекуну бездомных кошек в 5-м микрорайоне объяснили, что продухи закрывают якобы для оборудования бомбоубежищ в подвалах домах. Выяснили, так ли это на самом деле и какие отверстия оставляют для кошек в некоторых домах.

Префектура: просто утеплили подвалы

Редакция «Зеленоград.ру» спросила префектуру, действительно ли продухи в подвалах некоторых жилых домов закрыты «в рамках мероприятий по повышению готовности средств коллективной защиты» (проще говоря, для подготовки бомбоубежищ). В префектуре опровергли слухи, что существуют какие-либо распоряжения о закрытии продухов для оборудования бомбоубежищ, но при этом сообщили, что для подготовки к зиме «выполнен ряд мероприятий по сохранению теплового контура в подвальных помещениях». Проще говоря — подвалы утеплили.

Также в префектуре подтвердили, что один продух в подвалах должен оставаться открытым, чтобы кошки через него могли проходить кошки — «в целях снижения социальной напряженности». Проще говоря — чтобы защитники животных не возмущались.

Читайте также
В подвале моего дома живут кошки. Что делать, если они мешают, можно ли их кормить и нормально ли это вообще?
На самом деле: кое-где оставили крошечное отверстие

На самом деле ситуация разная от дома к дому. Например, в корпусе 518 оставили отверстие 6x7 см, через которое вряд ли пролезет кошка.

А в соседнем 519-м корпусе отверстие достаточно большое и, судя по корму, кошка здесь живет.

В 515-м корпусе кошка тоже живет, но отверстие выглядит так, будет его расширяли чем-то вроде кувалды.

По какому принципу «Жилищник» оставляет продух открытым для кошек, непонятно. Возможно, оставляют там, где кошки уже живут. Зампрефекта Олег Панин говорит, что нельзя оставлять подвал без возможности выхода кошек — про вход в его ответе ни слова. Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос по этому поводу.

Между тем московские законодатели считают, что цель открытых продухов — обеспечение кошкам доступа к теплу зимой, иначе они не выживут. Об этом недавно заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов. Он считает, что подвалы для кошек закрывают «чересчур активные сотрудники управляющих компаний» по требованию нескольких человек в доме. По мнению депутата это приводит «к мучительной гибели кошек». Он призвал москвичей обращать внимание на состояние продухов, чтобы кошки могли свободно пройти в подвал и выйти из него, несмотря на то, что некоторых раздражают бездомные животные. Важно помнить, напоминает депутат, что функция уличных кошек в городской экосистеме — сдерживание роста популяции крыс и мышей.

Читайте также
«Быть волонтёром приюта — это каждый день бороться за возможность помочь». Что не так с зеленоградским приютом для животных
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
бездомные животные, кошки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Подвалы некоторых домов закрыли для кошек. Защитники животных считают, что там оборудуют бомбоубежище. Власти это опровергают Истории
В подъезде дома завелись тараканы: куда обращаться, чем обрабатывают и что делать, если ничего не помогает. Очень подробный разбор Ответы
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
На трассе М-11 после Солнечногорска вводится «зимний» скоростной режим Новости
«Министр невероятной промышленности». Кто такой Александр Шокин, в честь которого названа площадь в Зеленограде Истории
Закончить ремонт школы в Андреевке к 21 ноября пообещал новый глава Солнечногорского округа Новости
Ролл Калифорния с крабом в подарок* в СушиСтор Зеленопарк Реклама
«Перекрёсток» в 9 микрорайоне открылся после реконструкции. Что нового — подробный обзор Истории
Крафт-маркет «Выходная встреча» — 29 и 30 октября в гастрономическом центре «Станция». Список участников Афиша
Дом в Ржавках «заминировали»: людей эвакуировали, въезд в поселок перекрыли Новости
Срок ремонта поликлиники в 9-м микрорайоне удвоился относительно первоначальных планов Новости
Завод литий-ионных аккумуляторов для бытовой электроники может появиться в Зеленограде Новости
Вакансии от «Вкусно — и точка». Ведётся набор сотрудников на предприятие в Елино Реклама
Отмены электричек в конце октября — начале ноября Новости
Театр «Семьянюки» из Питера покажет два спектакля в Зеленограде — 5 и 6 ноября в «Ведогонь-театре» Афиша
Благоустройство «Аллеи вязов» в 9-м микрорайоне официально завершено Новости
Обзор локальных брендов в загородном универмаге «Телеграф»: капсулы от Mollis и лаконичность NEROlab Реклама
Паркинг напротив 2-го микрорайона мэрия выставила на продажу. В начале года из него выгнали все машины Новости
В проезде вдоль «Дома быта» на Центральном проспекте запретят парковку Новости
Кофе-точка открылась в холле библиотеки 11-го микрорайона. Можно взять с собой или попить прямо в библиотеке Новости
Посмотрите как бесстрашные строители показывают чудеса ловкости, ремонтируя здание управы Жизнь
В Солнечногорском округе сменили главу. Прежний ушел из-за провала программы ремонта школ Новости
Как родственники неправомерно мобилизованных пытаются вернуть их домой. Истории сотрудника предприятия ОПК с отсрочкой и сотрудника «Жилищника» с диабетом и язвой Истории
Занятия по вокалу в Зеленограде — собрали информацию о школах и студиях Дети
© 1997–2022 Зеленоград.ру