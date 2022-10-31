Отверстия для вентиляции подвалов — так называемые «продухи» — закрыли в нескольких домах. На это пожаловались защитники животных. Для них это важно, потому что через продухи должны проходить кошки — это официальное решение мэрии, которое пока никто не отменял. Опекуну бездомных кошек в 5-м микрорайоне объяснили, что продухи закрывают якобы для оборудования бомбоубежищ в подвалах домах. Выяснили, так ли это на самом деле и какие отверстия оставляют для кошек в некоторых домах.
Редакция «Зеленоград.ру» спросила префектуру, действительно ли продухи в подвалах некоторых жилых домов закрыты «в рамках мероприятий по повышению готовности средств коллективной защиты» (проще говоря, для подготовки бомбоубежищ). В префектуре опровергли слухи, что существуют какие-либо распоряжения о закрытии продухов для оборудования бомбоубежищ, но при этом сообщили, что для подготовки к зиме «выполнен ряд мероприятий по сохранению теплового контура в подвальных помещениях». Проще говоря — подвалы утеплили.
Также в префектуре подтвердили, что один продух в подвалах должен оставаться открытым, чтобы кошки через него могли проходить кошки — «в целях снижения социальной напряженности». Проще говоря — чтобы защитники животных не возмущались.
На самом деле ситуация разная от дома к дому. Например, в корпусе 518 оставили отверстие 6x7 см, через которое вряд ли пролезет кошка.
А в соседнем 519-м корпусе отверстие достаточно большое и, судя по корму, кошка здесь живет.
В 515-м корпусе кошка тоже живет, но отверстие выглядит так, будет его расширяли чем-то вроде кувалды.
По какому принципу «Жилищник» оставляет продух открытым для кошек, непонятно. Возможно, оставляют там, где кошки уже живут. Зампрефекта Олег Панин говорит, что нельзя оставлять подвал без возможности выхода кошек — про вход в его ответе ни слова. Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос по этому поводу.
Между тем московские законодатели считают, что цель открытых продухов — обеспечение кошкам доступа к теплу зимой, иначе они не выживут. Об этом недавно заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов. Он считает, что подвалы для кошек закрывают «чересчур активные сотрудники управляющих компаний» по требованию нескольких человек в доме. По мнению депутата это приводит «к мучительной гибели кошек». Он призвал москвичей обращать внимание на состояние продухов, чтобы кошки могли свободно пройти в подвал и выйти из него, несмотря на то, что некоторых раздражают бездомные животные. Важно помнить, напоминает депутат, что функция уличных кошек в городской экосистеме — сдерживание роста популяции крыс и мышей.