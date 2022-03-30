Контролеры внезапно активизировались в 400-м «экспрессе». Выяснили, почему решили усилить контроль, как ускоряют проверку, чтобы не задерживать автобус, и сколько людей не платят за проезд.
Сначала провели мониторинг — оценили реальное число пассажиров на конкретном маршруте (наблюдение и другие способы учета) и сравнили с тем, сколько человек приложили к валидатору проездной или соцкарту.
По результатам мониторинга для контроля были определены несколько направлений, которые требуют внимания, в их числе автобусы 400Э (до метро «Ховрино») и 400T (до метро «Тушинская»).
В пресс-службе государственного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок», подведомственном департаменту транспорта, уверили, что контролеры непрерывно работают на этих маршрутах с июля 2021 года.
В 400-м «экспрессе» контролеры проверяют проездные на конечных — при посадке пассажиров у метро «Ховрино» и на остановке «Магазин «Океан». Тем самым задерживая процесс посадки. Эту задержку стараются минимизировать. Например, работает несколько бригад, чтобы одновременно проверять несколько автобусов, поданных под посадку.
А на маршруте 400T много остановок, контролеры могут выходить и переходить в другие автобусы, на другие маршруты.
В результате усиления контроля, оплата проезда увеличилась на 40 процентов. Динамика в итоге положительная, сказали в ГКУ — в смысле, присутствие контролеров автоматически увеличивает число платящих пассажиров.
Насколько теперь число платящих пассажиров совпадает с реальным числом пассажиров, полученным с помощью наблюдения, пока неизвестно. Это важно, потому что от реального числа пассажиров зависит расчет числа автобусов на линии. И если после усиления контроля выяснится, что пассажиров ездит больше, чем рассчитывали по числу оплаченных поездок, необходимо будет увеличивать и число автобусов.
Особенно существенно это может быть для 400Э: в условиях отсутствия организованной посадки (когда входят через все двери) для многих пассажиров альтернатива выглядит так — оплатить или сесть. То есть: проскочить в автобус, занять место и ехать сидя или задержаться у валидатора, оплатить проезд, но ехать стоя.