Контролёры рассказали, сколько пассажиров 400-х автобусов не платят за проезд 30.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Контролеры внезапно активизировались в 400-м «экспрессе». Выяснили, почему решили усилить контроль, как ускоряют проверку, чтобы не задерживать автобус, и сколько людей не платят за проезд.

Почему решили усилить контроль

Сначала провели мониторинг — оценили реальное число пассажиров на конкретном маршруте (наблюдение и другие способы учета) и сравнили с тем, сколько человек приложили к валидатору проездной или соцкарту.

По результатам мониторинга для контроля были определены несколько направлений, которые требуют внимания, в их числе автобусы 400Э (до метро «Ховрино») и 400T (до метро «Тушинская»).

В пресс-службе государственного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок», подведомственном департаменту транспорта, уверили, что контролеры непрерывно работают на этих маршрутах с июля 2021 года.

Контролеры задерживают отправку автобуса

В 400-м «экспрессе» контролеры проверяют проездные на конечных — при посадке пассажиров у метро «Ховрино» и на остановке «Магазин «Океан». Тем самым задерживая процесс посадки. Эту задержку стараются минимизировать. Например, работает несколько бригад, чтобы одновременно проверять несколько автобусов, поданных под посадку.

А на маршруте 400T много остановок, контролеры могут выходить и переходить в другие автобусы, на другие маршруты.

Cколько людей не платят за проезд

В результате усиления контроля, оплата проезда увеличилась на 40 процентов. Динамика в итоге положительная, сказали в ГКУ — в смысле, присутствие контролеров автоматически увеличивает число платящих пассажиров.

Насколько теперь число платящих пассажиров совпадает с реальным числом пассажиров, полученным с помощью наблюдения, пока неизвестно. Это важно, потому что от реального числа пассажиров зависит расчет числа автобусов на линии. И если после усиления контроля выяснится, что пассажиров ездит больше, чем рассчитывали по числу оплаченных поездок, необходимо будет увеличивать и число автобусов.

Особенно существенно это может быть для 400Э: в условиях отсутствия организованной посадки (когда входят через все двери) для многих пассажиров альтернатива выглядит так — оплатить или сесть. То есть: проскочить в автобус, занять место и ехать сидя или задержаться у валидатора, оплатить проезд, но ехать стоя.

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Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, контролеры, автобусы, автобус 400э, автобус 400т
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