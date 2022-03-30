Почему решили усилить контроль

Сначала провели мониторинг — оценили реальное число пассажиров на конкретном маршруте (наблюдение и другие способы учета) и сравнили с тем, сколько человек приложили к валидатору проездной или соцкарту.

По результатам мониторинга для контроля были определены несколько направлений, которые требуют внимания, в их числе автобусы 400Э (до метро «Ховрино») и 400T (до метро «Тушинская»).

В пресс-службе государственного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок», подведомственном департаменту транспорта, уверили, что контролеры непрерывно работают на этих маршрутах с июля 2021 года.