Пострадавший сейчас проходит лечение в отделении нейрохирургии городской больницы. Полиция ведёт административное расследование.

Пока автоинспекторы оформляли ДТП, водитель «Соляриса» снял на видео, как люди толпами перебегают четырёхполосную проезжую часть в том самом месте, где только что сбили человека.

Улицу Каменку здесь перебегают в среднем до полусотни человек за час, иногда даже больше. Соответствующее исследование проводил фонд «Городские проекты» весной и летом этого года.