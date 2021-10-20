Пешехода сбили между корпусами 1812 и 1522 — именно в том месте, где давно предлагали устроить регулируемый пешеходный переход, потому что дорогу здесь перебегают десятки людей в час. Городская администрация и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) говорят, что это есть в планах, но с реализацией проекта не торопятся.
Местный 63-летний житель попал под колёса автомобиля, переходя из 18-го в 15-й микрорайон не по «зебре». Автомобиль «Хёндэ Солярис» под управлением 23-летнего водителя выезжал из дворов 15-го микрорайона в сторону улицы Логвиненко. Водитель не заметил пешехода и задел его капотом. Сразу остановился, вышел из машины, чтобы оказать первую помощь, попросил прохожих помочь, вызвал «скорую» и сотрудников ГИБДД.
Пострадавший сейчас проходит лечение в отделении нейрохирургии городской больницы. Полиция ведёт административное расследование.
Пока автоинспекторы оформляли ДТП, водитель «Соляриса» снял на видео, как люди толпами перебегают четырёхполосную проезжую часть в том самом месте, где только что сбили человека.
Улицу Каменку здесь перебегают в среднем до полусотни человек за час, иногда даже больше. Соответствующее исследование проводил фонд «Городские проекты» весной и летом этого года.
Результаты исследования с предложениями, как решить проблему, фонд передал в префектуру и ЦОДД.
В городской администрации сказали, что да, устройство регулируемого пешеходного перехода на указанном участке есть в планах, есть даже утвержденный проект, но сроки его реализации неизвестны. В ЦОДД уточнили, что проект будет выполнен в рамках благоустройства улицы Каменки.
Теоретически оно может быть вписано в программу «Мой район», но сроки выполнения опять же непонятны. В следующем году планируется комплексное благоустройство Панфиловского проспекта (в «старом» городе), улицы Юности, Московского проспекта, Яблоневой аллеи. О планах на улицы «нового» города пока ничего не слышно.
Нужны ли ещё сбитые на этом участке пешеходы, чтобы ускорить появление здесь пешеходного перехода, неизвестно. Пока что городская администрация оборудует уже существующие нерегулируемые «зебры» светофорами. Их стали активно устанавливать после ДТП, случившегося 5 декабря 2019 года тоже на Каменке, но между 16-м и 20-м микрорайонами. Тогда на нерегулируемом переходе погибли бабушка с пятилетней внучкой, а двухлетняя девочка лишь чудом осталась жива.
На ближайшем же заседании окружной комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре, которое состоялось через полторы недели после трагедии, наконец одобрили светофор на «зебре» через Каменку напротив детской поликлиники. Местные жители несколько лет указывали на проблему — раньше здесь уже сбивали пешеходов.
На Каменке между 15-м и 18-м микрорайонами остаётся ещё один протяжённый участок без пешеходного перехода — между «зеброй» у детской поликлиники и подземным переходом на пересечении с Панфиловским проспектом. Здесь тоже есть несколько точек притяжения для пешеходов, предпочитающих пересекать проезжую часть напрямую, без длинных обходных путей.