Сделать перерасчет начислений за отопление за пять лет потребовали владельцы квартир в корпусах 349, 442 и 451. Суд длился почти год, и представителю истцов удалось вернуть «живые» деньги на счета жителей — более двухсот тысяч рублей. Один из истцов получил на свою банковскую карту сразу 90 тысяч. Рассказываем подробнее, как это удалось сделать и как мы можем помочь организовать проверку возможной переплаты для вашей квартиры.
Собственники четырех квартир до суда уже обращались с заявлениями о перерасчете в «Жилищник» и писали заявления в прокуратуру. Сначала речь шла о периоде с 2015 по 2019 годы, и в 2018-м им уже делали перерасчет — но не в полной мере. Еще одной квартире перерасчетов вообще не сделали. Затем добавился 2020 год — жители снова увидели в платежках завышенные тарифы. Такие тарифы «Жилищник» выставлял жителям, а с МОЭКом рассчитывался по другим — естественно, более низким по стоимости. Как об этом узнали жители? Просто направили запрос в МОЭК и увидели разницу между расчетами энергетиков с управляющей компанией и выставленными УК счетами потребителям. Разница была, понятно, в пользу «Жилищника».
"Жилищник" должен был вернуть деньги до 31 марта 2021 года. Вернее, «обеспечить корректировку» начислений. Если бы он это сделал, то, скорее всего, жители получили бы перерасчет в коммунальных платежках — меньшие суммы. 6 апреля представитель одного из истцов направил в ГБУ заявление о возврате переплаты за 2020 год. 9 апреля «Жилищник» прислал отказ в перерасчете.
Иск о возврате переплаченных денег был заявлен с 2015 по 2019 год включительно. Из-за отказа управляющей компании сделать перерасчет за отопление за 2020-й истцы увеличили размер иска — ведь «Жилищник» пропустил срок корректировки. Более того, теперь в суде можно было не только потребовать назад переплаченные деньги, но и получить больше. Потому что за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя положен штраф — 50% от суммы. Он тоже выплачивается потребителю.
Представитель «Жилищника» заявил в суде о истекшем сроке исковой давности. Он составляет три года. Таким образом из иска мог выпасть период 2015—2017. Отнесись судья Антон Абалакин к делу формально, так бы и произошло. Однако он удовлетворил иск о восстановлении срока, учитывая ряд статей ГК и ГПК, а также тот факт, что истцы исправно оплачивали все это время коммунальные услуги. Плюс, «о нарушении своего права истцам стало известно по факту получения отказа от ответчика в перерасчёте, возврате денежных средств и предоставлении достоверной документации 9 апреля 2021 года», говорится в решении суда.
Представитель истцов, юрист и жилищный активист Тимур Абушаев рассказал «Зеленоград.ру», что «Жилищник» в суде не пытался как-либо защищаться и выдвигать контраргументы. Это редкий случай, обычно учреждение любым способом бьется за то, чтобы не отдавать деньги или не возмещать ущерб.
Но в данном случае, во-первых, суду был предоставлен убедительный документ [есть у «Зеленоград.ру"] с расчетами необоснованно увеличенных начислений за тепло по каждой квартире за пять лет. Каждая за это время переплатила «Жилищнику» от 36 до 64 тысяч рублей. Кто конкретно положил эту «прибыль» в карман (или использовал как-то иначе), неизвестно. В данном случае стояла задача вернуть свои деньги.
Во-вторых, повезло с судьёй, считает Абушаев. Он вник в суть дела и изучил документы. В-третьих, хорошо сработали прокуратура и МФЦ, предоставившие по запросу суда грамотные ответы, которые подтвердили правоту истцов. Юрист сам в прошлом работал в департаменте ЖКХ и знает, как вести такие дела и разговаривать с управляющей компанией — «на их языке», по его выражению.
Отопление — самая дорогая, но не единственная услуга, позволяющая годами завышать плату и обирать жителей. Есть и другие возможности. Так, в иске были заявлены требования вернуть незаконные начисления за запирающее устройство, антенну и радиоточку. Эти пункты включены в платежки, но по сути являются дополнительными услугами, которые не согласованы управляющей компанией с собственниками квартир. К тому же содержание антенны и запирающего устройства (если это кодовый замок без функции домофона) включено в стоимость ремонта и содержания многоквартирного дома.
Однако в судебном процессе установлено, что ответчиком по этим пунктам является не «Жилищник», а другие организации — поставщики услуг (домофон, антенна, радио). Так что в этой части суд отказал. Но жители по крайней мере двух зеленоградских домов готовят иски к этим поставщикам за неправомерные начисления.