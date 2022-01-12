«Жилищник» знал, что должен отдать деньги, но рассчитывал на прошедший срок исковой давности

Собственники четырех квартир до суда уже обращались с заявлениями о перерасчете в «Жилищник» и писали заявления в прокуратуру. Сначала речь шла о периоде с 2015 по 2019 годы, и в 2018-м им уже делали перерасчет — но не в полной мере. Еще одной квартире перерасчетов вообще не сделали. Затем добавился 2020 год — жители снова увидели в платежках завышенные тарифы. Такие тарифы «Жилищник» выставлял жителям, а с МОЭКом рассчитывался по другим — естественно, более низким по стоимости. Как об этом узнали жители? Просто направили запрос в МОЭК и увидели разницу между расчетами энергетиков с управляющей компанией и выставленными УК счетами потребителям. Разница была, понятно, в пользу «Жилищника».

"Жилищник" должен был вернуть деньги до 31 марта 2021 года. Вернее, «обеспечить корректировку» начислений. Если бы он это сделал, то, скорее всего, жители получили бы перерасчет в коммунальных платежках — меньшие суммы. 6 апреля представитель одного из истцов направил в ГБУ заявление о возврате переплаты за 2020 год. 9 апреля «Жилищник» прислал отказ в перерасчете.

Иск о возврате переплаченных денег был заявлен с 2015 по 2019 год включительно. Из-за отказа управляющей компании сделать перерасчет за отопление за 2020-й истцы увеличили размер иска — ведь «Жилищник» пропустил срок корректировки. Более того, теперь в суде можно было не только потребовать назад переплаченные деньги, но и получить больше. Потому что за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя положен штраф — 50% от суммы. Он тоже выплачивается потребителю.