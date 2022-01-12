Переплату за отопление сразу за пять лет вернул «Жилищник» нескольким жителям 3 и 4 микрорайонов. Помогли грамотный юрист и понимающий судья. И вы тоже можете попробовать 12.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Сделать перерасчет начислений за отопление за пять лет потребовали владельцы квартир в корпусах 349, 442 и 451. Суд длился почти год, и представителю истцов удалось вернуть «живые» деньги на счета жителей — более двухсот тысяч рублей. Один из истцов получил на свою банковскую карту сразу 90 тысяч. Рассказываем подробнее, как это удалось сделать и как мы можем помочь организовать проверку возможной переплаты для вашей квартиры.

«Жилищник» знал, что должен отдать деньги, но рассчитывал на прошедший срок исковой давности

Собственники четырех квартир до суда уже обращались с заявлениями о перерасчете в «Жилищник» и писали заявления в прокуратуру. Сначала речь шла о периоде с 2015 по 2019 годы, и в 2018-м им уже делали перерасчет — но не в полной мере. Еще одной квартире перерасчетов вообще не сделали. Затем добавился 2020 год — жители снова увидели в платежках завышенные тарифы. Такие тарифы «Жилищник» выставлял жителям, а с МОЭКом рассчитывался по другим — естественно, более низким по стоимости. Как об этом узнали жители? Просто направили запрос в МОЭК и увидели разницу между расчетами энергетиков с управляющей компанией и выставленными УК счетами потребителям. Разница была, понятно, в пользу «Жилищника».

"Жилищник" должен был вернуть деньги до 31 марта 2021 года. Вернее, «обеспечить корректировку» начислений. Если бы он это сделал, то, скорее всего, жители получили бы перерасчет в коммунальных платежках — меньшие суммы. 6 апреля представитель одного из истцов направил в ГБУ заявление о возврате переплаты за 2020 год. 9 апреля «Жилищник» прислал отказ в перерасчете.

Иск о возврате переплаченных денег был заявлен с 2015 по 2019 год включительно. Из-за отказа управляющей компании сделать перерасчет за отопление за 2020-й истцы увеличили размер иска — ведь «Жилищник» пропустил срок корректировки. Более того, теперь в суде можно было не только потребовать назад переплаченные деньги, но и получить больше. Потому что за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя положен штраф — 50% от суммы. Он тоже выплачивается потребителю.

Читайте также
Как зеленоградские «Жилищники» потеряли почти 50 миллионов из-за долгов, протечек, хищений и бюрократии
На что рассчитывал «Жилищник», и почему не сопротивлялся в суде

Представитель «Жилищника» заявил в суде о истекшем сроке исковой давности. Он составляет три года. Таким образом из иска мог выпасть период 2015—2017. Отнесись судья Антон Абалакин к делу формально, так бы и произошло. Однако он удовлетворил иск о восстановлении срока, учитывая ряд статей ГК и ГПК, а также тот факт, что истцы исправно оплачивали все это время коммунальные услуги. Плюс, «о нарушении своего права истцам стало известно по факту получения отказа от ответчика в перерасчёте, возврате денежных средств и предоставлении достоверной документации 9 апреля 2021 года», говорится в решении суда.

Представитель истцов, юрист и жилищный активист Тимур Абушаев рассказал «Зеленоград.ру», что «Жилищник» в суде не пытался как-либо защищаться и выдвигать контраргументы. Это редкий случай, обычно учреждение любым способом бьется за то, чтобы не отдавать деньги или не возмещать ущерб.

Повезло с судьей, убедительными документами и юристом из системы ЖКХ

Но в данном случае, во-первых, суду был предоставлен убедительный документ [есть у «Зеленоград.ру"] с расчетами необоснованно увеличенных начислений за тепло по каждой квартире за пять лет. Каждая за это время переплатила «Жилищнику» от 36 до 64 тысяч рублей. Кто конкретно положил эту «прибыль» в карман (или использовал как-то иначе), неизвестно. В данном случае стояла задача вернуть свои деньги.

Во-вторых, повезло с судьёй, считает Абушаев. Он вник в суть дела и изучил документы. В-третьих, хорошо сработали прокуратура и МФЦ, предоставившие по запросу суда грамотные ответы, которые подтвердили правоту истцов. Юрист сам в прошлом работал в департаменте ЖКХ и знает, как вести такие дела и разговаривать с управляющей компанией — «на их языке», по его выражению.

Читайте также
Жилищник вернул жителям 2 и 4 микрорайонов более четырех миллионов рублей за отопление
Вернуть деньги за домофон, антенну и радиоточку

Отопление — самая дорогая, но не единственная услуга, позволяющая годами завышать плату и обирать жителей. Есть и другие возможности. Так, в иске были заявлены требования вернуть незаконные начисления за запирающее устройство, антенну и радиоточку. Эти пункты включены в платежки, но по сути являются дополнительными услугами, которые не согласованы управляющей компанией с собственниками квартир. К тому же содержание антенны и запирающего устройства (если это кодовый замок без функции домофона) включено в стоимость ремонта и содержания многоквартирного дома.

Однако в судебном процессе установлено, что ответчиком по этим пунктам является не «Жилищник», а другие организации — поставщики услуг (домофон, антенна, радио). Так что в этой части суд отказал. Но жители по крайней мере двух зеленоградских домов готовят иски к этим поставщикам за неправомерные начисления.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
суд, отопление, тарифы на жку, жилищник
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Переплату за отопление сразу за пять лет вернул «Жилищник» нескольким жителям 3 и 4 микрорайонов. Помогли грамотный юрист и понимающий судья. И вы тоже можете попробовать Истории
Три ребра сломал мужчина, врезавшись в дерево на тюбинге в 12-м микрорайоне. Прокурор предупреждал чиновников, чтобы следили за безопасностью Истории
Выделенная полоса для автобусов на односторонней Советской улице появится 22 января Новости
Окружные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня». 15 января на старой лыжероллерной трассе (Каштановая аллея) Афиша
Портрет Дэвида Боуи нарисовали на подъезде в 9-м микрорайоне. Раньше там же появилось граффити Бэнкси Жизнь
Услуги ЗАГСа теперь можно получить в любом МФЦ — вне зависимости от места жительства Новости
Где сдать ПЦР-тест на коронавирус в Зеленограде, чтобы получить QR-код. Цены, адреса, время работы Гид
Предприятие быстрого обслуживания Макдоналдс приглашает на работу Реклама
Разовые поездки по платной дороге М-11 снова подорожали на участке от Москвы до Солнечногорска. А дальше подешевели Новости
Возле первой «клюшки» поставят столбики против парковки Новости
Префектура отказалась делать дополнительную остановку на Солнечной аллее Новости
Почтовое отделение 4-го микрорайона временно переехало. Ожидается, что на два месяца Новости
Прокат лыж снова открылся в спорткомплексах «Савёлки» и «Радуга» Новости
Подготовка к школе, английский язык, видеоблогинг и многое другое для детей от 4 лет. Развивающий центр «Талант-клуб» открывает набор на курсы Партнёрский материал
«Мы нашли формулу выживания» Как первый избранный ректор Виталий Вернер провел зеленоградский вуз через времена перестройки Истории
Десять самых популярных статей 2021 года об истории Зеленограда и окрестностей Истории
Как построить снежный дом — иглу. Инструкция Zelenograd.ru Гид
Движение транспорта в Северной промзоне рядом с Ленинградским шоссе ограничат на полгода Новости
Вижу, как в Зеленограде вырубают здоровые деревья. Что я могу сделать? Истории
Автовладельцев выгоняют из паркинга рядом с 2 микрорайоном. За январь им надо найти новое место или переехать во дворы Истории
Подарки покупателям лыж и коньков дарит магазин 4sport Реклама
Новогодний фейерверк взорвался в окне квартиры в Голубом. Безопасное место для запуска было в 10 минутах ходьбы Новости
Девочка Ева стала первым новорожденным Зеленограда в 2022 году Новости
Закончилось оливье? Вот где в Зеленограде можно заказать доставку продуктов на дом. Подробный справочник: магазины, минимальный заказ, стоимость и сроки доставки Гид
© 1997–2022 Зеленоград.ру