Шероховатостями назвал проблемы при организации зеленоградского этапа массовых соревнований «Лыжня России» заместитель префекта Дмитрий Лавров, отвечающий за спорт. «Мягко говоря, не на пять отработали», — сказал он каналу «Зеленоград Сегодня» и объяснил причины.

Какие это причины: «Сейчас идет большая организационная реформа в московском спорте. Наложение разных факторов в переходный период привело к некоторым шероховатостям. Но сейчас все устаканится, и будем продолжать, — сказал Лавров. — В дальнейшем постараемся исправить эту ситуацию. У нас есть положительный опыт проведения подобных мероприятий на очень высоком уровне».

Какие были проблемы: Они начались ещё накануне соревнований — при подготовке к старту засыпали песком подъездную дорогу. Лыжники назвали это «варварством», считая, что песок нанесут на трассу и это испортит лыжи. Нарекания были и к организации во время самих соревнований.

Первая реакция: Сначала Лавров объяснил, что песок потребовался для обеспечения подъезда техники, а возмущенных лыжников назвал «маленькой кучкой недовольных».