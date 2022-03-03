«Отработали не на пять». Префектура признала проблемы при организации «Лыжни России» и пообещала исправиться 03.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Шероховатостями назвал проблемы при организации зеленоградского этапа массовых соревнований «Лыжня России» заместитель префекта Дмитрий Лавров, отвечающий за спорт. «Мягко говоря, не на пять отработали», — сказал он каналу «Зеленоград Сегодня» и объяснил причины.

Какие это причины: «Сейчас идет большая организационная реформа в московском спорте. Наложение разных факторов в переходный период привело к некоторым шероховатостям. Но сейчас все устаканится, и будем продолжать, — сказал Лавров. — В дальнейшем постараемся исправить эту ситуацию. У нас есть положительный опыт проведения подобных мероприятий на очень высоком уровне».

Какие были проблемы: Они начались ещё накануне соревнований — при подготовке к старту засыпали песком подъездную дорогу. Лыжники назвали это «варварством», считая, что песок нанесут на трассу и это испортит лыжи. Нарекания были и к организации во время самих соревнований.

Первая реакция: Сначала Лавров объяснил, что песок потребовался для обеспечения подъезда техники, а возмущенных лыжников назвал «маленькой кучкой недовольных».

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Метки:
спорт, соревнования, лыжи, лыжероллерная трасса
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