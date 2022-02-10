«Варварство», «абсолютно неквалифицированный персонал», «они нас ненавидят» — такими словами несколько зеленоградских лыжников оценили работу по подготовке к соревнованиям «Лыжня России», которые пройдут 12 февраля на лыжероллерной трассе за горбольницей. Дело в том, что от излишнего рвения с дорожки, которая идёт к трассе, трактором сняли весь снег и густо засыпали её песком — до самых трибун и лыжни. Спортсмены говорят, что теперь весь этот песок перенесут на лыжню — из-за риска повредить лыжи некоторые могут даже отказаться от участия.

«Такое ощущение что они ненавидят лыжников — вместо нормального снега на лыжне будет грязь из песка и снега, — написал в редакцию „Зеленоград.ру“ Александр. — Лыжи сейчас довольно дорогой спортивный инвентарь, чтобы на нем бегать по песку — среди всех знакомых лыжников это вызвало негодование».

«Зачем нужно было портить отлично укатанную дорогу?! Многие уже на ней вставали на лыжи. А теперь и сама трасса будет испорчена перенесенным песком с ног посетителей. Излишние и необдуманные решения абсолютно неквалифицированного персонала губят то немногое, что есть у спортсменов Зеленограда, — считает Анастасия и требует срочно, к 9 утра 12 февраля, очистить дорогу от песка, исправив грубейшую ошибку в обслуживании трассы.

Состояние самой лыжероллерной трассы и подходов к ней вызывало нарекания с начала сезона. Жалуются на плохое качество лыжни, на то, что её вытаптывают пешеходы с собаками и раскатывают лыжники «коньком», на такие неровности, что «можно ноги переломать», на халатно работающую бригаду по прокатке трассу, на отсутствие ратрака, на освещение, которое выключают в 21 час, а это слишком рано.

Эта трасса находится в ведении бюджетного учреждения «Мосприрода» и по мнению многих лыжников она не справляется со своими обязанностями. На жалобы «Мосприрода» отвечает, что «содержание и прокладка трассы проводится в строгом соответствии с регламентом».