«Теперь трасса будет испорчена». Подход к лыжне за горбольницей засыпали песком. Некоторые спортсмены могут отказаться от участия в «Лыжне России», чтобы не портить лыжи 10.02.2022 ZELENOGRAD.RU

«Варварство», «абсолютно неквалифицированный персонал», «они нас ненавидят» — такими словами несколько зеленоградских лыжников оценили работу по подготовке к соревнованиям «Лыжня России», которые пройдут 12 февраля на лыжероллерной трассе за горбольницей. Дело в том, что от излишнего рвения с дорожки, которая идёт к трассе, трактором сняли весь снег и густо засыпали её песком — до самых трибун и лыжни. Спортсмены говорят, что теперь весь этот песок перенесут на лыжню — из-за риска повредить лыжи некоторые могут даже отказаться от участия.

«Такое ощущение что они ненавидят лыжников — вместо нормального снега на лыжне будет грязь из песка и снега, — написал в редакцию „Зеленоград.ру“ Александр. — Лыжи сейчас довольно дорогой спортивный инвентарь, чтобы на нем бегать по песку — среди всех знакомых лыжников это вызвало негодование».

«Зачем нужно было портить отлично укатанную дорогу?! Многие уже на ней вставали на лыжи. А теперь и сама трасса будет испорчена перенесенным песком с ног посетителей. Излишние и необдуманные решения абсолютно неквалифицированного персонала губят то немногое, что есть у спортсменов Зеленограда, — считает Анастасия и требует срочно, к 9 утра 12 февраля, очистить дорогу от песка, исправив грубейшую ошибку в обслуживании трассы.

Состояние самой лыжероллерной трассы и подходов к ней вызывало нарекания с начала сезона. Жалуются на плохое качество лыжни, на то, что её вытаптывают пешеходы с собаками и раскатывают лыжники «коньком», на такие неровности, что «можно ноги переломать», на халатно работающую бригаду по прокатке трассу, на отсутствие ратрака, на освещение, которое выключают в 21 час, а это слишком рано.

Эта трасса находится в ведении бюджетного учреждения «Мосприрода» и по мнению многих лыжников она не справляется со своими обязанностями. На жалобы «Мосприрода» отвечает, что «содержание и прокладка трассы проводится в строгом соответствии с регламентом».

Читайте также
«Лыжня России» — 12 февраля на трассе за горбольницей
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
лыжи, снег
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Теперь трасса будет испорчена». Подход к лыжне за горбольницей засыпали песком. Некоторые спортсмены могут отказаться от участия в «Лыжне России», чтобы не портить лыжи Истории
Премьера фильма «Первый встречный» в сети «Синема Парк». Возможность выиграть подарочную карту Guess Афиша
Число заболевших ковидом за сутки выросло в два раза. Это объяснили новой системой учета Новости
Зеленоградскому хору «Кантилена» присвоено имя его создателя — Ирэны Сарнацкой Истории
Вокзал в Твери решили снести. Жители собирают голоса против Новости
«Микрон» попытался через суд зачистить российское правовое поле от схожих со своими торговых знаков на рынке электроники Хайтек
В заброшенном здании возле остановки «Спортивная школа» откроется «Пятерочка». Четвертая в третьем микрорайоне Новости
Природоведение: о чем говорят красные деревья в зимнем лесу Жизнь
Гуляю по городу, а все туалеты закрыты. Когда они вообще работают? Гид
«Полностью отечественные фотолитографы придут на замену импортным, используемым сейчас на зеленоградских фабриках». Глава наноцентра Анатолий Ковалёв — о новых разработках по заказу Минпромторга Хайтек
Жители Менделеево пожаловались на переполненные автобусы до Зеленограда. А чиновники ответили, что считали и пассажиров совсем мало Истории
Возле префектуры собирают митинг по вопросу затягивания открытия детской больницы Новости
Зеленоградские кинотеатры подключились к проекту «Пушкинская карта» Новости
«Компьютерная Академия ШАГ». Это возможность быстро получить IT-образование и востребованную профессию Реклама
Когда на моей автобусной остановке появится табло с расписанием автобусов? И как это можно ускорить Ответы
«Лыжня России» — 12 февраля на трассе за горбольницей Афиша
Достроили здание новой школы в 17 микрорайоне. Ожидается, что она примет учеников 1 сентября Новости
Подмосковные приюты закрыли для кошек. Отлавливать, содержать в приютах и оказывать ветеринарную помощь будут только собакам Истории
Бесплатные групповые тренинги с психологом для мам с послеродовой депрессией и родительским выгоранием — по четвергам в 17 микрорайоне Афиша
Магазин-дискаунтер «ПродСклад» открылся в корпусе 1106. Вот что там внутри Истории
Иногородних сортировщиков мусора отселят подальше от местных жителей. А пока в микрорайоне будет дежурить полиция Истории
QR-коды с расписанием движения автобусов должны появиться на зеленоградских остановках до конца года Новости
Документальный фильм «По тонкому льду» об изменении климата в Арктике представит зеленоградский оператор Владимир Филиппов — 7 февраля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Отменен карантин для контактировавших с больными ковидом. Срок лечения сокращен до семи дней Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру