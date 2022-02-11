Однако Лавров считает, что проблемы нет. Подъездную дорогу к трассе специально выровняли и засыпали песком, чтобы обеспечить подъезд необходимой техники для проведения соревнований, а также организовать безопасный проход зрителей и участников, сказал он "Зеленоград.ру". Лавров считает, что шум поднимает "маленькая кучка недовольных", которая привыкла вставать на лыжи, не доходя до начала трассы.

При этом ответственный за организацию мероприятия Александр Попов признает проблему: проходящие по подъездной дороге люди и проезжающая техника могут невольно принести песок на колесах и подошвах к трассе гонки, что приведет ее в негодность. По его словам за оставшееся время невозможно убрать песок с дороги.

В связи с этим он обратился к гостям и зрителям гонки проходить сразу на трибуну и не пытаться войти в соревновательную зону, чтобы не испортить лыжню. «При входе на трассу будут стоять организаторы и волонтеры, которые помогут всем гостям сориентироваться на месте, покажут, как пройти на трибуну и окажут другую помощь при необходимости», — сказал Попов.