«Маленькая кучка недовольных». Чиновники и организаторы «Лыжни России» о недовольстве спортсменов песком на подъездной дороге 11.02.2022 ZELENOGRAD.RU

«Маленькой кучкой недовольных» назвал заместитель префекта Дмитрий Лавров лыжников, недовольных тем, что подъездную дорогу к зеленоградской трассе «Лыжни России» засыпали песком. При этом ответственный за организацию соревнований признает, что песок может испортить лыжню.

Накануне несколько лыжников пожаловались на работу по подготовке к соревнованиям, которые пройдут 12 февраля на лыжероллерной трассе за горбольницей. С подъездной дороги сняли снег и засыпали песком. Лыжники считают, что пешеходы нанесут песок на лыжню. «Такое ощущение что они ненавидят лыжников — вместо нормального снега на лыжне будет грязь из песка и снега, — написал в редакцию «Зеленоград.ру» один из них.

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Однако Лавров считает, что проблемы нет. Подъездную дорогу к трассе специально выровняли и засыпали песком, чтобы обеспечить подъезд  необходимой техники для проведения соревнований, а также организовать безопасный проход зрителей и участников, сказал он "Зеленоград.ру".  Лавров считает, что шум поднимает "маленькая кучка недовольных", которая привыкла вставать на лыжи, не доходя до начала трассы.

При этом ответственный за организацию мероприятия Александр Попов признает проблему: проходящие по подъездной дороге люди и проезжающая техника могут невольно принести песок на колесах и подошвах к трассе гонки, что приведет ее в негодность. По его словам за оставшееся время невозможно убрать песок с дороги. 

В связи с этим он обратился к гостям и зрителям гонки проходить сразу на трибуну и не пытаться войти в соревновательную зону, чтобы не испортить лыжню. «При входе на трассу будут стоять организаторы и волонтеры, которые помогут всем гостям сориентироваться на месте, покажут, как пройти на трибуну и окажут другую помощь при необходимости», — сказал Попов.

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Метки:
лыжи, снег, лыжероллерная трасса
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