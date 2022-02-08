Место проведения: лыжероллерная трасса (Каштановая аллея дом 2, строение 8).

Предварительная регистрация: 9, 10, 11 февраля с 9:00 до 17:00 часов в корпусе 118 (офис ГБУ «ЦФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта). Здесь будет осуществляться также выдача стартовых номеров и сувенирной атрибутики.

Регистрация на месте соревнований: начнется 12 февраля в 09:30 и будет заканчиваться за 30 минут до старта соответствующей возрастной категории. Для регистрации необходимы удостоверение личности и медицинский допуск.

Организатор: 8-926-724-77-57, Попов Александр Сергеевич.