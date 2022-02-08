Лыжная гонка в рамках Всероссийской массовой акции «Лыжня России — 2022» пройдет в Зеленограде 12 февраля. Участвовать в соревнованиях могут все желающие: дети, подростки и взрослые, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортом.
Место проведения: лыжероллерная трасса (Каштановая аллея дом 2, строение 8).
Предварительная регистрация: 9, 10, 11 февраля с 9:00 до 17:00 часов в корпусе 118 (офис ГБУ «ЦФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта). Здесь будет осуществляться также выдача стартовых номеров и сувенирной атрибутики.
Регистрация на месте соревнований: начнется 12 февраля в 09:30 и будет заканчиваться за 30 минут до старта соответствующей возрастной категории. Для регистрации необходимы удостоверение личности и медицинский допуск.
Организатор: 8-926-724-77-57, Попов Александр Сергеевич.
- 09:30 — начало регистрации участников
- 10:40 — старт для детей в возрасте до 10 лет
- 10:55 — открытие лыжной гонки
- 11:00 — старт для мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 14 лет
- 11:20 — старт для юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет
- 11:50 — старт для мужчин и женщин в возрасте от 18 лет и старше
- дети в возрасте до 10 лет — дистанция 100 метров
- мальчики и девочки от 11 до 14 лет — дистанция 2750 м
- юноши и девушки от 15 до 17 лет — дистанция 5500 м
- мужчины от 18 лет и старше — 8250 м
- женщины от 18 лет и старше — 5500 м
На соревнованиях также будет проводиться выполнение нормативов ВФСК ГТО.