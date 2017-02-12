Зеленоградские старты открытой Всероссийской «Лыжни России» состоялись в субботу, 11 февраля, на лыжной трассе в лесу за стадионом «Ангстрем» — на дистанции 5 километров, 10 километров и 2,5 километра для детей с родителями. В открытой гонке, 35-й по счёту, но впервые организованной в Зеленограде, поучаствовали 1500 человек, по данным зеленоградского Центра физкультуры и спорта.
«На первый старт для детей с родителями вышло столько участников, — человек 300, — что первые финишировавшие встретились с теми, кто еще только выезжал со стадиона, — поделился впечатлениями с Zelenograd.ru Александр Попов, один из организаторов гонки. — А вторая группа, молодежно-женская, стартовала с такой скоростью, что наших лыжников не мог обогнать „Буран“».
Победителями и призёрами среди девочек стали: Мирослава Рябова (1 место), Валерия Сандомирская (2 место) и Дарья Усольцева (3 место). У мальчиков: Александр Озарейчук (1 место), Тимофей Железнов (2 место) и Герман Ткаченко (3 место).
Победители и призеры среди юношей 13-17 лет: Павел Шилов, Василий Морозов и Павел Саттаров.
В группе девушек 13-17 лет гонку выиграли Анастасия Самойлова, Анастасия Сорокина и Мария Шустрова.
Среди женщин 18+ первыми к финишу пришли Наталья Борисова, Татьяна Морозова и Ирина Панкратова.
Всех участников ждали сувениры от Министерства спорта, а победителям и призёрам вручили кубки, медали и дипломы. В Зеленограде соревнования поддержала сеть спортивных магазинов 4sport, которая работает в городе с 1994 года. Технопарк «Элма» по просьбе Центра физкультуры и спорта выделил для участников зеленоградской гонки 50 машиномест на собственной парковке на Озерной аллее.
Соревнования в Зеленограде прошли с большим воодушевлением и вполне благополучно, у участников не было проблем со здоровьем — к медикам почти не обращались. Организаторы надеются повторить гонку в следующем году: «Мы считаем, что она прошла очень успешно и массово», подвёл итоги Александр Попов.
По Москве в этот день «Лыжня России» стартовала во всех 11 округах, на лыжню вышли спортсмены, олимпийские чемпионы, ветераны спорта и любители, как сообщил портал столичной мэрии — ожидали до 22 тысяч участников. До этого года тысячи московских лыжников собирались на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.
Цель этих всероссийских соревнований, которые организуют у себя десятки городов страны — привлечь взрослых и молодежь к регулярным занятиям лыжными гонками. Вместе с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта, мэры городов и губернаторы, государственные деятели.
«Лыжня России» организуется с 1982 года. 11 февраля 2017 года она прошла одновременно в 74 регионах России, центральный старт дали в Яхроме Московской области.
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