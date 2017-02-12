Соревнования в Зеленограде прошли с большим воодушевлением и вполне благополучно, у участников не было проблем со здоровьем — к медикам почти не обращались. Организаторы надеются повторить гонку в следующем году: «Мы считаем, что она прошла очень успешно и массово», подвёл итоги Александр Попов.

По Москве в этот день «Лыжня России» стартовала во всех 11 округах, на лыжню вышли спортсмены, олимпийские чемпионы, ветераны спорта и любители, как сообщил портал столичной мэрии — ожидали до 22 тысяч участников. До этого года тысячи московских лыжников собирались на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.

Цель этих всероссийских соревнований, которые организуют у себя десятки городов страны — привлечь взрослых и молодежь к регулярным занятиям лыжными гонками. Вместе с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта, мэры городов и губернаторы, государственные деятели.

«Лыжня России» организуется с 1982 года. 11 февраля 2017 года она прошла одновременно в 74 регионах России, центральный старт дали в Яхроме Московской области.