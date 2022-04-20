Что собирались строить? Формально участок предназначался под культурно-досуговый центр, хотя вид разрешенного использования по документам включает и здравоохранение. Год назад был готов проект трехэтажного здания общей площадью 2500 квадратных метров. Внутри планировали разместить выставочные и лекционные залы, помещения для занятий, кружков, и в целом «разнообразие культурных функций сделает центр локальным местом притяжения», говорил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Строить культурно-досуговый центр, как его называли, должна была компания «Инновационные технологии», занимающаяся медицинскими услугами и ремонтом электронного и оптического оборудования. После торгов инвестор сказал «Зеленоград.ру», что в здании с большой вероятностью будут оказывать медицинские услуги.

Почему отменили строительство? Землю вдоль улицы Александровка сдали в аренду в 2019 году на два года восемь месяцев. С этого момента прошло три года, победитель (и единственный) участник торгов условия договора не выполнил — то есть, не построил «объект культурно-просветительского назначения», сообщает Москомстройинвест. При этом на участке есть некапитальные объекты и объекты незавершенного строительства, которые предстоит снести, отмечается в сообщении. Успел ли их построить инвестор, или они были и раньше, не уточняется.

Отказался ли от реализации проекта сам инвестор, или власти расторгли с ним договор просто по истечению срока — неизвестно. В прошлом году департамент имущества подавал на инвестора в суд, выставив иск о взыскании 79 тысяч рублей штрафа за невыполнение условий договора. В иске, в частности, ссылался на то, что арендатор должен был уведомить департамент об устройстве котлована, фундамента, стен и перекрытий подземной части здания не позднее, чем через полгода после получения разрешения на строительство. Такового уведомления ведомство не получило. Но суд отказал в удовлетворении иска, поскольку ответчик к этому времени уплатил этот штраф.

Впрочем, задержка строительства не критична. В Зеленограде были строительные проекты, которым власти несколько раз, а то и много лет переносили сроки строительства — перезаключали контракты, хоть обязательства по ним и не были выполнены. Самый известный пример — «аквапарк» на берегу городского пруда, который так и не построили.

Что будет дальше? Участок снова выставят на торги, сообщает мэрия, не уточняя — под какое строительство на этот раз. Территория напротив 14 и 18 микрорайонов активно осваивается. Рядом с новым фитнесом собрались строить большой магазин спортивных товаров. За фитнесом планируют строить еще один то ли спортивный, то ли реабилитационный, то ли медицинский объект. На соседнем участке — гостиницу.