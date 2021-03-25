Представлен проект «культурно-досугового» центра напротив 14-го микрорайона. А может быть там будет медцентр 25.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Трехэтажное здание Г-образной формы планируют построить между храмом и пока закрытым фитнес-клубом на улице Александровка. Там обещают открыть выставочный зал, кружки, лекционные залы. При этом инвестор строительства занимается медицинскими услугами. Поэтому, что там будет в конце концов определенно сейчас сказать нельзя.

Участок напротив корпуса 1432 сдали в аренду в 2019 году. Формально под культурно-досуговый центр, хотя вид разрешенного использования по документам включает и здравоохранение. Единственным участником аукциона стала компания «Инновационные технологии», занимающаяся медицинскими услугами и ремонтом электронного и оптического оборудования. Договор аренды действует два года восемь месяцев. Два года уже прошли, значит, инвестор должен построить здание до конца этого года.

Сейчас проект будущего здания утвердила Москомархитектура. Как рассказывает мэрия, первый этаж задуман как выставочное пространство, разделенное на несколько залов. Также там будут находиться пост охраны и медицинский кабинет. Второй этаж займут лекционные залы, помещения преподавателей и кружковые. На третьем этаже — административные помещения. Общая площадь здания — 2500 квадратных метров.

«Фасады облицуют фиброцементными панелями темно-серого и светло-серого оттенка, окна оформят темными алюминиевыми панелями-„шторками“, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Культурно-досуговый центр будет выглядеть современно и качественно, улучшая городскую среду в этом районе. А разнообразие культурных функций сделает центр локальным местом притяжения».

Правда, два года назад представитель «Инновационных технологий» сказал «Зеленоград.ру», что в здании с большой вероятностью будут оказывать медицинские услуги.

Подписывайтесь на новости 14-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Читайте также
Открытие бассейнов в Крюково откладывается: стройка в 17-м микрорайоне остановлена, а в 14-м откроется не раньше августа
Как вы думаете, что будет в этом здании в конце концов?
Культурно-
Нет
«Пятёрочка»
Проголосовали 16 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
строительство, микрорайон 14, промзона "александровка"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Два зеленоградских школьника пострадали на уличных тренажёрах. Одному ребёнку отрезало палец Истории
Представлен проект «культурно-досугового» центра напротив 14-го микрорайона. А может быть там будет медцентр Новости
Управа Крюково арендовала для врачей машину с водителем, чтобы ездить на вызовы. Объясняя эту закупку, чиновники совсем запутались Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Булгаковские места вокруг Зеленограда: Кутузовские дачники и «благоуханное лето» 1926 года Истории
Заработал лифт в надземном переходе через Савелкинский проезд Новости
Река Сходня возле Школьного озера запахла моющими средствами. Сбросы в нее продолжаются годами, а виновных найти не могут Новости
Проезд в «Ласточках-экспрессах» теперь можно оплатить на турникете картой или телефоном Новости
Микрорайон почти на тысячу человек в Брехово достроят к концу следующего года. Прежний застройщик обанкротился Новости
Бульвар в глубине 11-го микрорайона ждет масштабное благоустройство. Началась разработка концепции Новости
«Сады лишними не бывают». Два года длится ремонт в детском саду 9 микрорайона — сроки окончания неизвестны Истории
Большинство жителей высказались против строительства регбийного стадиона рядом с их двором. Но всем наплевать: от управы до депутата. Кажется, у каждого есть личный интерес игнорировать мнения людей Истории
На станции Крюково начались работы по реконструкции: разбирают палатки, со стороны «старого» города будут сносить платформу и убирать кассы Новости
Бизнес-центр «Серебряный кит» на улице Гоголя — что внутри? Партнерский материал
Все старшеклассники Зеленограда получили от нашего депутата в Госдуме буклеты с информацией о поступлении. Это за полгода до очередных выборов Новости
Как тротуар для пешеходов превратился в дорогу для машин. Непродуманное строительство в 3-м микрорайоне привело к транспортному коллапсу Истории
Жители нового ЖК на Кутузовском шоссе просят сделать у них остановку автобуса 400 Т. Сейчас их дети ходят в школу по проезжей части Истории
Симфоническая сказка «Черная курица» — 11 апреля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Номера маршрутов некоторых автобусов превратились в нечитаемое светящееся пятно Новости
Электросчетчики бесплатно заменят до конца года в 220 домах. Вот адреса и график работ Новости
Большой игровой фестиваль — 27 и 28 марта в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Пятерых человек спасли из дыма во время пожара в 15-м микрорайоне Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру