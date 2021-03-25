Участок напротив корпуса 1432 сдали в аренду в 2019 году. Формально под культурно-досуговый центр, хотя вид разрешенного использования по документам включает и здравоохранение. Единственным участником аукциона стала компания «Инновационные технологии», занимающаяся медицинскими услугами и ремонтом электронного и оптического оборудования. Договор аренды действует два года восемь месяцев. Два года уже прошли, значит, инвестор должен построить здание до конца этого года.

Сейчас проект будущего здания утвердила Москомархитектура. Как рассказывает мэрия, первый этаж задуман как выставочное пространство, разделенное на несколько залов. Также там будут находиться пост охраны и медицинский кабинет. Второй этаж займут лекционные залы, помещения преподавателей и кружковые. На третьем этаже — административные помещения. Общая площадь здания — 2500 квадратных метров.

«Фасады облицуют фиброцементными панелями темно-серого и светло-серого оттенка, окна оформят темными алюминиевыми панелями-„шторками“, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Культурно-досуговый центр будет выглядеть современно и качественно, улучшая городскую среду в этом районе. А разнообразие культурных функций сделает центр локальным местом притяжения».

Правда, два года назад представитель «Инновационных технологий» сказал «Зеленоград.ру», что в здании с большой вероятностью будут оказывать медицинские услуги.