Участок в промзоне Александровка напротив 14 микрорайона, между храмом и будущим спорткомплексом, сдали в аренду организации, которая занимается медицинскими услугами.

Участок расположен на улице Александровка, напротив корпуса 1432. Рядом автобусная остановка «Пожарное депо», куда ходит 16-й автобус. Триста метров до роддома.

Говорили, что участок сдадут под культурно-досуговый центр, но вид разрешенного использования по документам включает и здравоохранение.

Единственным участников аукциона стала компания «Инновационные технологии», занимающаяся медицинскими услугами и ремонтом электронного и оптического оборудования. Генеральный директор организации является одновременно главврачом клиники «КДЦ 24», которая расположена на Центральной площади.

В администрации компании Zelenograd.ru сообщили, что конкретных планов по строительству пока нет, но это точно будет не культурно-досуговый центр, а с большой вероятностью будут медицинские услуги.

Площадь участка около трёх тысяч квадратных метров, а само здание будет площадью около двух тысяч кв.м. Построить его должны не позднее конца 2022 года.

Участок слева от будущего нового заведения сдан в аренду под строительство спортивного комплекса с бассейном. Справа — храм Александра Невского. Соседний участок в промзоне — ближе к роддому — пытались сдать в аренду под строительство гостиницы, но желающих пока не нашлось.