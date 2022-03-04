Почему строительство магазина обсуждали с жителями: Здание площадью 1500 кв. метров планирует построить тот же инвестор, что арендовал участок под «Территорию фитнеса». На том же участке, рядом с фитнесом. Поскольку меняются параметры застройки участка — увеличивается её плотность, — проект выставили на общественные обсуждения. В них приняли участие 250 человек.

Судя по протоколу обсуждений, 198 участников проголосовали за строительство, 53 против. Те, кто за, — без каких-либо пояснений, просто «поддерживаю». Те, кто против, высказались более развернуто.

Какие аргументы против: Один из частых аргументов: территорию напротив 14-го микрорайона уже изрядно застроили, а очередные стройки означают потерю оставшихся деревьев, кустов, газонов. «Оставьте хоть маленький клочок земли», «оставьте хоть немного зелени живущим рядом людям», «это приведет к вырубке деревьев», «хотелось бы оставить эту часть природного участка в виде зеленой парковой зоны», «это препятствие на пути в лес» и т. п.

Второй аргумент: ненужность этого магазина в принципе. Спорттовары есть рядом в ТЦ «Столица», да и в целом в Зеленограде их хватает.

Третий: надо использовать этот участок иначе. Например, сделать детскую площадку, парк, благоустроенную дорогу к лесу за роддомом, устроить парковку для посетителей фитнеса.

И четвертый: магазин — это очередной поток машин, а трафик на улице Александровка и так напряженный. И связано это как раз со строительством и открытием новых зданий. А парковочных мест остро не хватает.

Почему эти аргументы не учли: На высказывания против комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки отвечает стандартно: «Не рекомендовано к учету». Формально с этим не поспоришь: с гражданами обсуждается не благоустройство или варианты использования участка — их просто ставят перед фактом, что вносятся некие изменения в правила землепользования и застройки. В виде такого-то строительства на таком-то месте. Тем не менее, если бы голосов против было больше, проект могли бы и отложить.

