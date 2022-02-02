Напротив 14-го микрорайона за действующим фитнес-центром собрались строить ещё один спортивный объект. Возможно, не единственный 02.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Напротив 14-го микрорайона, на улице Александровка, есть еще неосвоенные участки земли. В мэрии считают, что их нужно отдать инвесторам под строительство зданий спортивного назначения. С возможным уклоном в медицину и торговлю. Один такой участок — за новым фитнес-центром — уже скоро выставят на торги.

Это одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы. Площадь участка — пять тысяч квадратных метров. На нём планируется строить спортивный объект площадью 5,1 тысяч кв.м, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Москомстройинвест. Адрес участка: улица Александровка, 4/1. Назначение этого участка обсуждалось с жителями два года назад — только тогда он именовался «улица Александровка, 28». И тогда же было одобрено его спортивное назначение.

В 2014 году мэрия утвердила проект планировки коммунальной зоны «Александровка», где этот участок отводился для строительства врачебно-физкультурного диспансера (спортивной медицины). Потом от него отказались (сделал это департамент здравоохранения). В упомянутых онлайн-обсуждениях 2020 года также фигурировали два соседних участка — они находятся ближе к Новокрюковскй улице. На них планировали строить условные культурно-досуговые объекты (это общее назначение — а в итоге возможно и торговое, и офисное использование). Сейчас все три участка отведены под спортивно-реабилитационные объекты, сообщил «Зеленоград.ру» источник в Москомархитектуре. Как использовать участок, что на нем строить, какой адрес ему присвоить — решает департамент городского имущества.

Новый фитнес-центр на улице Александровка тоже решил увеличить свое присутствие — построить рядом большой магазин спортивных товаров. Соседние участки также отданы под строительство — гостиницы и медцентра.

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Метки:
спорт, строительство, микрорайон 14, спортивный комплекс
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