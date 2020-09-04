Теперь московские власти предлагают заменить диспансер спортивным объектом («обеспечение занятий спортом в помещениях») площадью около 6 тысяч квадратных метров. Административно-деловой центр — многофункциональным с торговыми, офисными площадями и парковкой, общей площадью 7600 кв.м. Это одобрено градостроительно-земельной комиссией Москвы. Москомархитектура после подготовки проекта ограничила площадь многофункционального центра — до 5 тыс. кв.м.

Третий участок и раньше предназначался для строительства медицинского центра. Сейчас лечебно-оздоровительное назначение заменено амбулаторно-поликлиническим обслуживанием, а также культурно-досуговым, торговым и офисным. Площадь будущего здания — до 5 тыс. кв.м, предельная высота — 25 метров.

От планов строительства врачебно-физкультурного диспансера отказался департамент здравоохранения, видимо, посчитав, что он не нужен, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре.

Еще один участок рядом в прошлом году уже сдали в аренду под медицинские услуги.

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