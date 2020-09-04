Опубликованы оповещения о проведении общественных обсуждений будущей застройки сразу четырех участков в Зеленограде пройдут онлайн с 7 по 20 сентября. Три участка возле 14-го микрорайона предлагают отдать под строительство спортивных, торговых и медицинских объектов. А в парке возле 23-го — построить кафе.
Участки в коммунальной зоне Александровка напротив 14-го микрорайона расположены за строящимся ФОК с бассейном, возле подстанции «скорой помощи». В существующем проекте планировки, утвержденном в 2014 году, один участок предназначен для строительство врачебно-физкультурного диспансера (спортивной медицины). Два соседних — для строительства административно-делового и медицинского центра.
Теперь московские власти предлагают заменить диспансер спортивным объектом («обеспечение занятий спортом в помещениях») площадью около 6 тысяч квадратных метров. Административно-деловой центр — многофункциональным с торговыми, офисными площадями и парковкой, общей площадью 7600 кв.м. Это одобрено градостроительно-земельной комиссией Москвы. Москомархитектура после подготовки проекта ограничила площадь многофункционального центра — до 5 тыс. кв.м.
Третий участок и раньше предназначался для строительства медицинского центра. Сейчас лечебно-оздоровительное назначение заменено амбулаторно-поликлиническим обслуживанием, а также культурно-досуговым, торговым и офисным. Площадь будущего здания — до 5 тыс. кв.м, предельная высота — 25 метров.
От планов строительства врачебно-физкультурного диспансера отказался департамент здравоохранения, видимо, посчитав, что он не нужен, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре.
Еще один участок рядом в прошлом году уже сдали в аренду под медицинские услуги.
Ссылки на обсуждения:
Участок по адресу: улица Заводская, владение 26 находится между Заводской и 23-м микрорайоном. По данным Росреестра, его разрешенное использование — для автостоянок. Два года назад московские власти выставляли его на торги, искали арендатора, который построил бы автосервис. Но с «вспомогательным видом разрешенного использования» — магазинами и общепитом. Арендатор мог построить четырехэтажное здание с подвалом и уличной парковкой, но желающих не нашлось.
После устройства рядом зоны отдыха с прудом власти решили построить там кафе или ресторан. Площадь объекта не превысит 3540 квадратных метров, обещал Москомстройинвест
Решения властей означают изменение вида разрешенного использования участков, а значит, внесение изменений в правила землепользования и застройки и обсуждение этих планов с жителями. Обсуждать будут на портале «Активный гражданин» с живущими и работающими в районе Крюково. Визуализацию застройки и пояснительные материалы должны разместить на сайте 7 сентября.
Ссылка на обсуждение: Заводская, 26.
Кроме живущих и работающих в Крюково, принять участие в обсуждении могут депутаты района, депутаты Мосгордумы, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, а также жилых и нежилых помещений, расположенных в Крюково.
Электронные слушания доступны только зарегистрированным на mos.ru пользователям, при этом в личном кабинете в разделе «Мои документы» должны быть указаны паспортные данные и номер СНИЛС. Также надо подтвердить своё проживание (регистрацию) или адрес работы в районе.