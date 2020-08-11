В трехэтажном здании установят лифт. Возле ФОКа установят скамьи и урны, высадят деревья и кустарники, обустроят проезды и пешеходные дорожки, а также экопарковку на 56 машин.

Изначально власти говорили о бассейне в спорткомплексе, но после начала строительства о нем перестали упоминать. Как оказалось, бассейн все-таки будет — и не один: один маленький, для обучения плаванию детей, а другой — полноценный, с шестью дорожками.