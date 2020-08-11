Строительство ФОКа с бассейном на улице Александровке планируют завершить до конца 2020 года, сообщили в Мосгосстройнадзоре. Сейчас там уже занимаются отделкой, монтируются инженерные системы и благоустраивается территория. Кроме бассейнов, в спорткомплексе можно будет играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Также откроют универсальный спортивный и тренажерные залы.
В трехэтажном здании установят лифт. Возле ФОКа установят скамьи и урны, высадят деревья и кустарники, обустроят проезды и пешеходные дорожки, а также экопарковку на 56 машин.
Изначально власти говорили о бассейне в спорткомплексе, но после начала строительства о нем перестали упоминать. Как оказалось, бассейн все-таки будет — и не один: один маленький, для обучения плаванию детей, а другой — полноценный, с шестью дорожками.
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