Благоустройство второй очереди зоны отдыха «Зелёный бор», как её называют в документах, началось весной и фактически завершилось к началу августа, хотя по срокам зону отдыха должны были сдать 25 августа. Жители 23 микрорайона рассказывают, что гулять здесь с детьми начали еще в июле. Теперь в парк специально приходят и приезжают из других районов Зеленограда. Здесь даже начали проводить свадебные фотосессии молодожены, как рассказал префект, проинспектировавший готовность нового парка.

«Нам тут очень нравится. Давно надо было сделать такой парк», — рассказали корреспонденту Zelenograd.ru две мамы, гуляющие со своими детьми, жительницы 23 микрорайона. — Вот только детскую площадку бы побольше, детей здесь много". Из 8 микрорайона, почти по-соседству — через «старый» мост над железной дорогой — приехали на велосипеде папа с дочкой. «Мы часто катаемся по городу вечерами, — рассказал мужчина. — Вот заехали посмотреть, как тут всё устроили. Здорово!»

Всю зону отдыха опоясывает велодорожка. На открытой территории и между деревьями — сеть мощеных дорожек и много скамеек с урнами. По сведениям с информационного щита, во время строительных работ здесь пришлось вырубить всего пять деревьев, а посадили 23 новых саженца и более тысячи саженцев кустарника, не считая живую изгородь.