Заброшенный Заводской пруд за новым 23-м микрорайоном Зеленограда, еще недавно окружённый непролазными кустами, и заросший бурьяном пустырь рядом с ним превратили за лето в зону отдыха «Зелёный бор». Это вторая её часть — первая появилась в прошлом году и располагается через дорогу. Ландшафт нового парка украшают скамейки, просторные газоны, дорожки, клумбы и саженцы. Старые деревья сохранили на берегу пруда, где расположились детская и спортивная площадки, а по другому берегу расставлены ажурные беседки для отдыха.
Благоустройство второй очереди зоны отдыха «Зелёный бор», как её называют в документах, началось весной и фактически завершилось к началу августа, хотя по срокам зону отдыха должны были сдать 25 августа. Жители 23 микрорайона рассказывают, что гулять здесь с детьми начали еще в июле. Теперь в парк специально приходят и приезжают из других районов Зеленограда. Здесь даже начали проводить свадебные фотосессии молодожены, как рассказал префект, проинспектировавший готовность нового парка.
«Нам тут очень нравится. Давно надо было сделать такой парк», — рассказали корреспонденту Zelenograd.ru две мамы, гуляющие со своими детьми, жительницы 23 микрорайона. — Вот только детскую площадку бы побольше, детей здесь много". Из 8 микрорайона, почти по-соседству — через «старый» мост над железной дорогой — приехали на велосипеде папа с дочкой. «Мы часто катаемся по городу вечерами, — рассказал мужчина. — Вот заехали посмотреть, как тут всё устроили. Здорово!»
Всю зону отдыха опоясывает велодорожка. На открытой территории и между деревьями — сеть мощеных дорожек и много скамеек с урнами. По сведениям с информационного щита, во время строительных работ здесь пришлось вырубить всего пять деревьев, а посадили 23 новых саженца и более тысячи саженцев кустарника, не считая живую изгородь.
На детской площадке — специальное двухслойное покрытие из резиновой крошки, самое травмобезопасное, как уверяют производители, благодаря эластичности. По периметру — лавочки для родителей, внутри — детские развлечения, в том числе карусели, качели-самолёт на пружине, качели-«гнездо», яркий игровой комплекс с домиками, лесенками и горками.
Спортплощадка тоже с резиновым покрытием, здесь стоят уличные тренажёры и снаряды, на которых с удовольствием развлекаются дети постарше. Есть тренажер для грудных мышц, тренажёр для аэробных и силовых упражнений, гимнастический станок для растяжки, тренажёры для мышц рук, плеч и пресса, для прокачивания мышц ног и бедер. Есть спортивный комплекс для воркаута с турниками, кольцами и брусьями.
Заводской пруд — «бесхозное болото», по словам префекта — пришлось не только почистить, но и углубить дно и укрепить берега, в том числе деревянными стенами из бруса. Здесь устроили плотину с водосбросом, мостки для рыбаков, деревянный настил-набережную и лестницу. Купание в пруду запрещено, но обещали запустить рыбу. Пруд неглубокий, его приходится подпитывать водой, поскольку в летнее время он сильно мелеет.
Вдоль берега, по другую сторону от детских площадок, расставлены три беседки для пикников с местами для мангалов. А одну вынесли на полустров — и она явно популярна у посетителям (а может, в других просто не на чем посидеть). По данным закупки, каждая беседка стоила около 100 тысяч рублей.
В финале благоустройства в парке и вдоль автодорог поставят 66 фонарей. Собирались также поставить здесь туалеты (один пластиковый биотуалет уже закупили) и открыть пункт велопроката. Пока есть только стойки для парковки велосипедов.
Парк обрамляют Заводская улица, отрезок Георгиевского проспекта и улица ЦНИИМЭ, ведущая вглубь 23 микрорайона. Он лежит вне жилой застройки, на краю микрорайона. Сюда вплотную подступают промышленные территории: по ту сторону Заводской улицы — гаражи, автосервисы, комбинат ЖБИ, производственная база компании «Экситон», которая занимается сортировкой мусора (жители жаловались, что мусор там иногда жгут, из-за чего микрорайон заволакивает запахом гари). За прудом видны вывески мебельной фабрики и «Селивановской воды». А с дальнего края зоны отдыха приютился необитаемый деревенский домик, который не снесли во время благоустройства.
Контракт на сумму 2,8 миллиона рублей на выполнение проекта по благоустройству второй очереди зоны отдыха "Зелёный бор" «Жилищник района Крюково» заключил с фирмой «Парковая реставрация — Гардарика» в конце прошлого года. Еще 2,7 рублей было выделено на проект реабилитации Заводского пруда, которым занималась та же компания.
Зона отдыха "Зелёный бор" стала в Зеленограде одним из пяти знаковых объектов благоустройства, выбранных в прошлом году. В этом году работа на них продолжилась. Уже закончили обустройство этого парка, зоны отдыха на Чёрном озере и Спортивного бульвара между Сосновой аллеей и Городским прудом. А вот большому бульвару в 16 микрорайоне повезло меньше - сроки его сдачи уже перенесли на сентябрь.
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