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Черное озеро после ремонта и за неделю до начала лета. Хорошее и плохое в фоторепортаже Zelenograd.ru 26.05.2018 ZELENOGRAD.RU

24 мая Роспотребнадзор разрешил купаться в трех зеленоградских зонах отдыха — Чёрном и Школьном озерах и в Большом городском пруду. Официально купальный сезон открывается 1 июня. Корреспондент Zelenograd.ru сходил к Чёрному озеру и оценил, в каком оно состоянии после того, как в прошлом году среди лета там всё перекопали.

За неделю до открытия купального сезона масштабная стройка, в общем, закончена. Доделан спуск к воде. Ещё раньше почистили дно от мусора. Шезлонги на пляже обещают поставить к лету. Доделать всё, что планировали, должны к декабрю, но, как говорят в департаменте природопользования, работы «не препятствуют доступу жителей к зоне отдыха». Похоже, это на самом деле так — на Черное озеро уже можно приезжать. В целом всё неплохо, хотя есть одна совершенно стыдная проблема — о ней ниже.

Две большие детские площадки остались с прошлого года. Старый спортивный городок заменили на два новых — для малышей и для всех остальных. На футбольном поле поставили ограждение и новые ворота. Волейбольную площадку сохранили.

Детская площадка с кораблем
Спортивный городок для взрослых
Спортивный городок для малышей
Футбольное поле. На заднем плане — один из туалетов
Волейбольная площадка
Фото: Zelenograd.ru

Есть мелкие недоделки. Сидеть пока совсем не на чем — лавочек нет. Два блока с туалетами закрыты. Но рабочие говорят, что это исправят к началу сезона. Кое-где лежат стройматериалы, но их задвинули по углам. Там они не мешают, да и не слишком заметны.

Видимо, это туалет. Фурнитура не кажется надежной. Например, при попытке включить свет, панель выключателя сразу вывалилась
Стройматериалы не мешают
К лету здесь должна быть лавочка
Фото: Zelenograd.ru

А теперь о плохом. Новые пешеходные дорожки странным образом обрываются за несколько метров до аллеи Лесные пруды — улицы, которая проходит мимо Черного озера от 5-го к 6-му микрорайону. Рабочие объясняют, что зона отдыха «принадлежит» департаменту природопользования, а дальше начинается территория управы. «Что вы хотели? Это Россия, — разводит руками рабочий. — Проводить дорогу дальше по проекту не предусматривалось».

Такие недоделки и эти стыдные чиновничьи разборки перечеркивают всю красоту обновленного Черного озера. Их надо исправить.

Понравилась ли вам обновленная зона отдыха возле Чёрного озера?
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