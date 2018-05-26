А теперь о плохом. Новые пешеходные дорожки странным образом обрываются за несколько метров до аллеи Лесные пруды — улицы, которая проходит мимо Черного озера от 5-го к 6-му микрорайону. Рабочие объясняют, что зона отдыха «принадлежит» департаменту природопользования, а дальше начинается территория управы. «Что вы хотели? Это Россия, — разводит руками рабочий. — Проводить дорогу дальше по проекту не предусматривалось».

Такие недоделки и эти стыдные чиновничьи разборки перечеркивают всю красоту обновленного Черного озера. Их надо исправить.