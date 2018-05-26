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Роспотребнадзор разрешил купаться в зеленоградских водоемах 26.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Перед купальным сезоном — а он, как обычно, официально откроется 1 июня, — Роспотребнадзор принял в эксплуатацию Большой городской пруд, Черное и Школьное озёра. Это значит, что зоны отдыха готовы к купальному сезону по всем параметрам.

Эти параметры, по нормам Роспотребнадзора, — проведенная обработка против клещей и личинок комаров, наличие качественного и безопасного песка на пляжах, проведенное обследования дна водоемов и прочие мероприятия. Также на зонах отдыха с купанием должны быть туалеты.

На Черном озере работы по благоустрйоству, начавшиеся в прошлом году, еще не завершены. Но пользоваться пляжем это не мешает. Там довольно чистенько, неиспользованные стройматериалы задвинуты в дальние углы. Правда, сидеть пока совсем не на чем — лавочки ещё не завезли. Официально работы там будут вести до ноября 2018 года.

А в парке Победы и возле городского пруда запланировано весьма масштабное благоустройство. Префект Анатолий Смирнов говорит, что работы планируется начать в этом году. Хотя формально еще не выполнен проект этого благоустройства.

Что касается зон отдыха без купания (но у воды), то Роспотребнадзор оценил готовность к летнему сезону четырех — это Быково болото, пруд МЖК, Михайловский пруд и Дунькин пруд. Такой зоной отдыха еще считается каскад Малинских прудов.

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