На проект устройства парка с прудом власти выделили около 3 миллионов рублей, работы запланированы на этот год. В новом парке появится беседка у воды, беседки для шашлыков, фонари, пункт велопроката, пешеходные дорожки из брусчатки и плитки, туалет, киоск, кафе и прочие элементы благоустройства. Из бесхозного пруда сейчас откачивают воду, сообщает префектура. К пруду планируется подвести подпитку водой, поскольку в летнее время он сильно мелеет. А в дальнейшем туда могут запустить рыб, тем более, в проекте уже есть рыбацкие мостки.



Контракт на сумму 2,8 миллиона рублей на выполнение проекта «Жилищник района Крюково» заключил с ООО «Парковая реставрация — Гардарика» в конце прошлого года. Еще 2,7 рублей выделено на проект реабилитации Заводского пруда, которым занимается та же компания.

В прошлом году в 23 микрорайоне возле Георгиевского устроили зону отдыха «Зелёный бор» со спортплощадками и беседками

В этом году масштабное благоустройство ждет зеленоградский Большой городской пруд и парк Победы.