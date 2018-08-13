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Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился 13.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Спортивный бульвар — так теперь называется дорожка к городскому пруду, которая соединяет пляж и Сосновую аллею. Раньше здесь был старый асфальт и пустырь между двумя спортивными комплексами, а за последний год появился «народный парк»: разбиты клумбы, поставлены скамейки и урны, а две лестницы в начале и в конце отремонтировали. Работы почти завершены — по Спортивному бульвару прогулялась с фотоаппаратом корреспондент Zelenograd.ru Рамиля Сайдгараева и побеседовала с другими прохожими.

Далеко не все зеленоградцы знают о существовании нового бульвара, поэтому пока он пустует
Фото: Рамиля Сайдгараева / Zelenograd.ru

«Мы решили посмотреть, что построили на месте заброшенной дороги и специально пришли сюда. Очень аккуратненько сделано: удобные лавки, наконец-то, отремонтированная лестница. Большинство жителей еще не знаю о существовании бульвара, поэтому здесь тихо, чисто и спокойно», — поделился Вячеслав, 32-летний житель шестого микрорайона, который прогуливался по бульвару с девушкой.

Десятилетний Кирилл, тоже из шестого микрорайона, осваивал новый бульвар на самокате — обычно он катается возле ДК, но сегодня решил заехать сюда. «Мне нравится, что тут много лавочек с качелями. Я живу рядом и буду приходить почаще» , — говорит мальчик.

Светлана, 47 лет, маляр, жительница 20-го микрорайона, отдыхала на лавочке после покраски перил: «Перед нами стояла задача — привести в порядок дорогу от „Орбиты“ до „Ангстрема“. Надеюсь, что мы с ней справились».

А 25-летняя мама Ирина с шестилетней дочкой, приходят сюда из седьмого микрорайона — погулять, поговорить, почитать книги на качелях. «Тут солнечно, уютно. Когда погода хорошая, ходим через бульвар на пляж и обратно», — рассказали они.

Работу на бульваре недавно проинспектировал префект Зеленограда и остался доволен. По его словам, все работы по ремонту и благоустройству уже завершены, осталось только оформить приемо-сдаточные документы.

Спортивный бульвар — пока неофициальное название зоны вокруг спортивного центра с регбийным полем. Облагораживать «народный парк» напротив 6 микрорайона начали в 2016 году, с обустройства скейт-парка. Год назад замостили часть дорожек, сдедали парковку на 47 машиномест и верхнюю площадку будущего бульвара, в центре которой посажен сибирский кедр, а также отремонтировали нижнюю часть лестницы к Большому городскому пруду в рамках благоустройства зоны отдыха. Третий и последний этап благоустройства прошёл в этом году: укладка брусчатки по всей длине дорожки, ремонт большой лестницы между регбийным стадионом и ФОК «Савелки», замена фонарей, озеленение и посадка пионов, установка урн, лавочек и парковых диванов — качелей с навесом. На это потратили около 10 миллионов рублей. В сумме все работы по Спортивному бульвару за три года обошлись в 26 миллионов рублей, по данным управы Савёлки.

Еще одна дорожка к пруду проходит по другую сторону спорткомплекса с регбийным стадионом, со стороны ДК. Она будет благоустроена в следующем году, в ходе реконструкции парка Победы, как сообщил префект.

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Обсуждение
Сергей Иванов
12 минут назад
после 9-го сентября о благоустройстве резко забудут)
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