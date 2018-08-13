Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился

Светлана, 47 лет, маляр, жительница 20-го микрорайона, отдыхала на лавочке после покраски перил: «Перед нами стояла задача — привести в порядок дорогу от „Орбиты“ до „Ангстрема“. Надеюсь, что мы с ней справились».

А 25-летняя мама Ирина с шестилетней дочкой, приходят сюда из седьмого микрорайона — погулять, поговорить, почитать книги на качелях. «Тут солнечно, уютно. Когда погода хорошая, ходим через бульвар на пляж и обратно», — рассказали они.

Работу на бульваре недавно проинспектировал префект Зеленограда и остался доволен. По его словам, все работы по ремонту и благоустройству уже завершены, осталось только оформить приемо-сдаточные документы.

Спортивный бульвар — пока неофициальное название зоны вокруг спортивного центра с регбийным полем. Облагораживать «народный парк» напротив 6 микрорайона начали в 2016 году, с обустройства скейт-парка. Год назад замостили часть дорожек, сдедали парковку на 47 машиномест и верхнюю площадку будущего бульвара, в центре которой посажен сибирский кедр, а также отремонтировали нижнюю часть лестницы к Большому городскому пруду в рамках благоустройства зоны отдыха. Третий и последний этап благоустройства прошёл в этом году: укладка брусчатки по всей длине дорожки, ремонт большой лестницы между регбийным стадионом и ФОК «Савелки», замена фонарей, озеленение и посадка пионов, установка урн, лавочек и парковых диванов — качелей с навесом. На это потратили около 10 миллионов рублей. В сумме все работы по Спортивному бульвару за три года обошлись в 26 миллионов рублей, по данным управы Савёлки.

Еще одна дорожка к пруду проходит по другую сторону спорткомплекса с регбийным стадионом, со стороны ДК. Она будет благоустроена в следующем году, в ходе реконструкции парка Победы, как сообщил префект.