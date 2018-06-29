Проект благоустройства бульвара обсуждался модным способом — на портале «Активный гражданин», а потом приватно с отдельными категориями жителей. А когда планы обнародовали, некоторым жителям 16 микрорайона они не понравились.

«Это прекрасное, зеленое место обожают все жители. Здесь можно гулять, бегать, проехаться на велосипеде, наслаждаться прекрасной рощей, пением птиц, роскошными клумбами, отдохнуть от городского шума, — написала в префектуру Ирина К. — Теперь здесь предлагается устроить парковки для машин, кафе с туалетами, вырубить прекрасную рощу, которая выросла на месте несостоявшегося пруда, а на ее месте построить шумную спортивную площадку». Другая женщина категорически против устройство площадки для скейтборда — шум будет на весь микрорайон.

Префектура ответила, что на территории «планируемого пруда» будут только обрезать деревья, но сплошная вырубка не запланирована. Что имеется в виду под планируемым прудом, непонятно, — пруд в овраге давно высох, на его дне весной стоит талая вода. Судя по проекту, в овраге собираются устраивать спортивную площадку.

В итоге на бульваре посадят новые деревья и разобьют цветники (их уже делают). Новых парковок делать тут не будут, как и площадки для скейтборда — её убрали из проекта по просьбам жителей. Судя по закупкам, на бульваре будут теннисный корт и волейбольная площадка. Кафе и туалет при благоустройстве территории площадью более 10 гектар обязательны по требованиям «Стандарта благоустройства объектов инфраструктуры отдыха в городе Москве», сообщили в администрации. Хотя этот документ лишь устанавливает рекомендации, а не жесткие требования, по разработке и реализации проектов благоустройства.



Не то чтобы жители совсем против благоустройства — они же просят поставить побольше скамеек или беседок. Но они боятся уничтожения природного ландшафта в процессе освоения властями очередного «знакового объекта». Работы можно провести так, чтобы они аккуратно вписались в то, что само выросло. В техническом задании проекта бульвара допускается вырубка «аварийных, старовозрастных и потерявших декоративную ценность деревьев и кустарников», но оговаривается, что в «любых других случаях надо максимально сохранить существующее озеленение территории».



Завершить устройство бульвара по графику работ планируется до 15 августа, но вряд ли это произойдет раньше осени. Или даже «до зимы» — такой срок назвал в эфире радио «Зеленоград сегодня» зампрефекта Дмитрий Морозов. На бульваре предстоит также заменить освещение.