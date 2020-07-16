Участок площадью 2,4 тысячи квадратных метров возле 23-го микрорайона и восстановленного Заводского пруда снова решили отдать под строительство здания. Раньше здесь хотели построить автосервис или торговый центр.

Земельный участок имеет адрес: Заводская улица, 26 — это между Заводской и новой зоной отдыха с прудом. По данным Росреестра, разрешенное использование участка — для автостоянок. Два года назад московские власти выставляли его на торги, искали арендатора, который построил бы автосервис. Но со «вспомогательным видом разрешенного использования» — магазинами и общепитом. Арендатор мог построить четырехэтажное здание с подвалом и уличной парковкой. Но желающих не нашлось.

Теперь градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство здания под общественное питание — кафе или ресторан. Площадь объекта не превысит 3540 квадратных метров, сообщает Москомстройинвест. До того на участке разрешалось построить здание площадью 4760 квадратных метра.

Новое разрешенное использование участка потребует внесения изменений в правила землепользования и застройки. А значит, и обсуждения с живущими и работающими в районе Крюково. Скорее всего, это будут электронные обсуждения на портале «Активный гражданин». Если проект одобрят, участок снова выставят на торги.