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Большое кафе построят возле новой зоны отдыха «Зелёный бор» 16.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Участок площадью 2,4 тысячи квадратных метров возле 23-го микрорайона и восстановленного Заводского пруда снова решили отдать под строительство здания. Раньше здесь хотели построить автосервис или торговый центр.

Земельный участок имеет адрес: Заводская улица, 26 — это между Заводской и новой зоной отдыха с прудом. По данным Росреестра, разрешенное использование участка — для автостоянок. Два года назад московские власти выставляли его на торги, искали арендатора, который построил бы автосервис. Но со «вспомогательным видом разрешенного использования» — магазинами и общепитом. Арендатор мог построить четырехэтажное здание с подвалом и уличной парковкой. Но желающих не нашлось.

Теперь градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство здания под общественное питание — кафе или ресторан. Площадь объекта не превысит 3540 квадратных метров, сообщает Москомстройинвест. До того на участке разрешалось построить здание площадью 4760 квадратных метра.

Новое разрешенное использование участка потребует внесения изменений в правила землепользования и застройки. А значит, и обсуждения с живущими и работающими в районе Крюково. Скорее всего, это будут электронные обсуждения на портале «Активный гражданин». Если проект одобрят, участок снова выставят на торги.

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Метки:
строительство, рестораны и кафе, улица заводская, общепит
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Обсуждение
A T
50 минут назад
Я могу ошибаться, но, по-моему, там место такое не проходное. МЫ иногда заруливаем в 23 микрорайон на самокатах или великах, но нечасто: район получается на отшибе, а весь общепит ближе в других микрорайонах.
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