Большой магазин спортивных товаров откроют напротив 14-го микрорайона 02.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Здание для магазина спорттоваров построят рядом с новым фитнес-центром «Территория фитнеса» на улице Александровка. Он будет в отдельном здании площадью 1500 кв.м. Строить намерена тот же инвестор, что арендовал участок под строительство фитнеса. Планы можно обсудить онлайн.

Планируемый к постройке магазин спорттоваров будет расположен на первой линии, у дороги. Поскольку меняются параметры застройки участка — увеличивается её плотность, — эти изменения надо обсудить с живущими и работающими в районе Крюково. Общественные обсуждения проходят на сайте «Активный гражданин» до 8 февраля включительно.

Фитнес-клуб «Территория фитнеса» расположен между церковью и роддомом, рядом с автобусной остановкой «Храм Александра Невского». Площадь участка, арендованная инвестором, позволяет ему построить еще одно здание, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Существующая постройка не занимает участок полностью.

Участок площадью 8,8 тысяч квадратных метров на улице Александровка город сдал в аренду под строительство бассейна еще в ноябре 2017 года. По условиям договора — на 3 года 2 месяца. За это время инвестор должен был построить здание. Сроки строительства откладывались и продлевались, в частности, из-за пандемии.

Параметры этого участка обсуждали на публичных слушаниях еще девять лет назад. Тогда речь шла о строительстве здания ФОКа, в котором разместятся два бассейна, спортзал, кафе и магазин «Спорт и здоровье».

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Метки:
магазины, спорт, микрорайон 14, улица александровка
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