Планируемый к постройке магазин спорттоваров будет расположен на первой линии, у дороги. Поскольку меняются параметры застройки участка — увеличивается её плотность, — эти изменения надо обсудить с живущими и работающими в районе Крюково. Общественные обсуждения проходят на сайте «Активный гражданин» до 8 февраля включительно.

Фитнес-клуб «Территория фитнеса» расположен между церковью и роддомом, рядом с автобусной остановкой «Храм Александра Невского». Площадь участка, арендованная инвестором, позволяет ему построить еще одно здание, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Существующая постройка не занимает участок полностью.

Участок площадью 8,8 тысяч квадратных метров на улице Александровка город сдал в аренду под строительство бассейна еще в ноябре 2017 года. По условиям договора — на 3 года 2 месяца. За это время инвестор должен был построить здание. Сроки строительства откладывались и продлевались, в частности, из-за пандемии.

Параметры этого участка обсуждали на публичных слушаниях еще девять лет назад. Тогда речь шла о строительстве здания ФОКа, в котором разместятся два бассейна, спортзал, кафе и магазин «Спорт и здоровье».