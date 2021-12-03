Новый потенциальный инвестор строительства гостиницы — микропредприятие «Равновесие Девелопмент». По данным системы «Контур-Фокус», его учредитель Евгений Караогланов раньше работал в областном министерстве строительного комплекса и в московском государственном учреждении по капитальному ремонту (УКРиС). Также был гендиректором строительной компании «Грани города», зарегистрированной в Солнечногорске. На этот раз участок ушёл с аукциона за 8,3 млн рублей при стартовой цене 2,6 миллиона (это стоимость годовой аренды участка).

А всего полгода назад ООО «Жемина» подняло стартовую цену до 50 млн и должно было в течение сорока дней после подписать договор с городом, но не сделало этого. В итоге город (в лице департамента конкурентной политики) оставил себе внесенный победителем задаток на участие в аукционе — 660 тысяч рублей ушла в бюджет Москвы. И предложил подписать договор аренды на 50 млн. рублей второму участнику торгов — ООО «Технологии строительного производства». Тот, видимо, отказался, поэтому участок снова выставили на аукцион.