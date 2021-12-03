Завершилась пятая попытка сдать в аренду земля между роддомом и фитнес-центром на улице Александровка напротив 14-го микрорайона под строительство «гостинично-офисного объекта». Прежний победитель аукциона поднял стартовую цену почти в 20 раз, но потом отказался подписать договор с городом. Новый инвестор, по условиям сделки, должен построить объект в течение пяти с половиной лет.
Новый потенциальный инвестор строительства гостиницы — микропредприятие «Равновесие Девелопмент». По данным системы «Контур-Фокус», его учредитель Евгений Караогланов раньше работал в областном министерстве строительного комплекса и в московском государственном учреждении по капитальному ремонту (УКРиС). Также был гендиректором строительной компании «Грани города», зарегистрированной в Солнечногорске. На этот раз участок ушёл с аукциона за 8,3 млн рублей при стартовой цене 2,6 миллиона (это стоимость годовой аренды участка).
А всего полгода назад ООО «Жемина» подняло стартовую цену до 50 млн и должно было в течение сорока дней после подписать договор с городом, но не сделало этого. В итоге город (в лице департамента конкурентной политики) оставил себе внесенный победителем задаток на участие в аукционе — 660 тысяч рублей ушла в бюджет Москвы. И предложил подписать договор аренды на 50 млн. рублей второму участнику торгов — ООО «Технологии строительного производства». Тот, видимо, отказался, поэтому участок снова выставили на аукцион.
Участок под строительство гостиницы напротив 14-го микрорайона пытались сдать в аренду с 2018 года, но желающих не было. Сначала стартовая цена была 17 миллионов рублей, при второй попытке — 11 млн. «Предложенный земельный участок находится достаточно далеко от центров деловой и туристической активности. Поэтому больше всего это место подойдет под строительство гостиничного комплекса эконом-класса, — говорил в позапрошлом году руководитель департамента стратегического консалтинга компании RRG Айдар Галеев. — Здесь смогут размещаться двухзвездочные гостиницы, либо апартаменты в долгосрочную аренду с ценой за ночь не более 2-2,5 тысяч рублей за стандартный номер. Это может заинтересовать несетевой бизнес, местных инвесторов и частных предпринимателей».