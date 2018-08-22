Власти выставили на торги участок площадью 7,8 тысяч квадратных метров возле родильного дома и подстанции скорой помощи, напротив 14 микрорайона. Будущему арендатору предложено построить здесь семиэтажную гостиницу на 230 номеров и парковку на 46 машин.



Начальная цена аукциона — почти 17 миллионов рублей, это годовая арендная плата. Срок аренды — 3 года 2 месяца. Торги пройдут в начале октября.



Участки между храмом, роддомом и пожарной частью отведены под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, гостиницы и медицинского центра — это утверждено проектом планировки коммунальной зоны Александровка еще в 2013 году. Гостиницу хотят построить между роддомом и ФОКом. Участок под возведения спорткомплекса ушел с торгов еще в прошлом году, пока только утвержден проект здания.

В Зеленограде, соседних Андреевке и Ржавках сейчас работают около десяти небольших гостиниц и мини-отелей. В интернете также активно предлагают апартаменты — это квартиры в жилых домах, которые сдают посуточно или на ночь. Под гостиницу планировалось закрепить еще один участок в черте Зеленограда — на озелененной территории вблизи корпусов 1003—1005 в районе Панфиловского проспекта. Но против решения выступили районные депутаты и местные жители. Давно построенная гостиница в Никольском проезде так и не открылась.