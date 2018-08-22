Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Возле роддома на улице Александровка хотят построить гостиницу 22.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Власти выставили на торги участок площадью 7,8 тысяч квадратных метров возле родильного дома и подстанции скорой помощи, напротив 14 микрорайона. Будущему арендатору предложено построить здесь семиэтажную гостиницу на 230 номеров и парковку на 46 машин.

Начальная цена аукциона — почти 17 миллионов рублей, это годовая арендная плата. Срок аренды — 3 года 2 месяца. Торги пройдут в начале октября.

Участки между храмом, роддомом и пожарной частью отведены под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, гостиницы и медицинского центра — это утверждено проектом планировки коммунальной зоны Александровка еще в 2013 году. Гостиницу хотят построить между роддомом и ФОКом. Участок под возведения спорткомплекса ушел с торгов еще в прошлом году, пока только утвержден проект здания.

В Зеленограде, соседних Андреевке и Ржавках сейчас работают около десяти небольших гостиниц и мини-отелей. В интернете также активно предлагают апартаменты — это квартиры в жилых домах, которые сдают посуточно или на ночь. Под гостиницу планировалось закрепить еще один участок в черте Зеленограда — на озелененной территории вблизи корпусов 1003—1005 в районе Панфиловского проспекта. Но против решения выступили районные депутаты и местные жители. Давно построенная гостиница в Никольском проезде так и не открылась.

 Реклама
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Высшее образование рядом с домом Объявления
Только до 1 сентября «Ценокос в МебельKing» Объявления
Репетиторский центр «Высший балл» приглашает на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и бесплатные открытые уроки Объявления
На предвыборной встрече Собянина с зеленоградцами места в зале заняли люди по спискам префектуры и управ
«Ведогонь-театра» огородили для капитального ремонта
Забор возле рощи в 15 микрорайоне начали ломать с одобрения кандидата в мэры Москвы. Видео
Семейный фестиваль культуры здорового образа жизни «ЗОЖ» - 26 августа в КЦ «Зеленоград»
Бесплатные прививки от гриппа начали делать в поликлиниках, центре госуслуг и возле станции Крюково
У зеленоградских лебедей появилось потомство
Можно ли быть с собакой на детской площадке? А если она совсем-совсем маленькая?
Яблоки и пеньки. Что происходит с Яблоневой аллеей в Зеленограде
Двухэтажный ресторан собираются строить в 15 микрорайоне на месте рощи
У нового бассейна в Крюково будет футуристический трехмерный зеленый фасад
Гипермаркет «Зельгрос» в 17 микрорайоне откроется 6 сентября
Возле ГИБДД на улице Крупской запретят парковаться
Дорожки вдоль 14 микрорайона сделают пешеходными. Но в следующем году
Грудного ребенка в 8-м микрорайоне укусила собака
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Теперь жители Зеленограда могут получить визы более чем в 40 стран, не покидая свой город Объявления
Академия Знаний — ваш ребёнок полюбит учиться Объявления
Как готовится открытие участка М-11 в обход Солнечногорска и Клина
Откуда в Школьном озере берется вода и можно ли там плавать из-за уток?
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
Долгожданный продуктовый магазин у корпуса 921 могут открыть до конца года
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама