Отель Hilton Garden Inn построят в Зеленограде в 2025 году рядом с площадкой ОЭЗ «Алабушево» 01.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Строительство гостиницы на участке рядом с площадкой «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» — а именно, на углу Алабушевской улицы и проспекта Генерала Алексеева — начнётся в феврале 2022 года. Одновременно стало известно, что гостиницу собираются запустить в 2025 году под брендом Hilton Garden Inn.

Сроки начала строительства гостиницы анонсировал 29 ноября глава проектного офиса «ОЭЗ Зеленоград» Константин Никоноров, выступая на роуд-шоу особой экономической зоны. Гостиничный комплекс уже проектируется, причем в едином дизайн-коде ОЭЗ «Технополис Москва», рассказал он. Отель считают частью инновационной экосистемы территории особой экономической зоны.

Соглашение о франшизе с Hilton уже подписали компания-девелопер AVA CITY и будущая управляющая компания отеля LeePrime Group, для которой разработка концепций, запуск и управление гостиничными объектами, рекреационными кластерами и оздоровительными комплексами — профильная специализация. В соответствии с соглашением новое здание под брендом Hilton Garden Inn выйдет на рынок в 2025 году.

Концепция проекта предполагает строительство двух корпусов: гостиница под брендом Hiltom на 170 гостиничных номеров и корпус на 278 сервисных апартаментов на 25-30 тысяч кв.метров — общая площадь проекта составит 35,4 тысячи кв.метров. Учитывая особенности локации и потребности резидентов ОЭЗ, комплекс будет ориентирован как на долгосрочное, так и на краткосрочное размещение сотрудников компаний, работающих на площадке «Алабушево».

На первых этажах планируется разместить коммерческие помещения. У гостиницы будет единый подземный паркинг на 97 машино-мест. В инфраструктуру комплекса войдут конференц-залы, рестораны, медицинский центр, спа-салон, тренажерный зал и магазины.

Зеленоградский Hilton попадёт во второй десяток отелей Hilton Garden Inn в России — сейчас их девять, еще три находятся в стадии разработки. В Москве функционируют два: New Riga и «Красносельская». В 2022 году должен открыться Hilton Garden Inn Moscow Павелецкая, а Hilton Garden Inn Moscow Зеленоград — в 2025 году.

В сентябре 2020 года градостроительно-земельная комиссия мэрии одобрила размещение гостиничного комплекса на участке в 1,2 га рядом с площадкой «Алабушево» (рядом — остановка автобуса 3, дальше частные дома садового товарищества «Киношник»). Гостиница не будет принадлежать ОЭЗ, уточнили тогда для «Зеленоград.ру» в пресс-службе особой зоны — она будет работать и для резидентов, и для города.

В феврале нынешнего года после общественного обсуждения были одобрены изменения в правилах землепользования и застройки участка — на нём разрешили разместить гостиницу с многоуровневым паркингом. В проекте на тот момент было представлено капитальное строительство 4-этажного наземного, а не подземного, паркинга, а также здания гостиницы из двух корпусов в 10 и 14 этажей.

Из 94 участников общественного обсуждения 14 выступили против планов строительства гостиницы: «В городе достаточно гостиниц», «Слишком удалённый от транспортных узлов участок», «Еще один пустующий гигант испортит вид города», «Уплотнение застройки без развития транспортной сети», «Сносу подлежат площади малого бизнеса на участке» и «Функционирование гостиницы может нанести экологический вред лесопарку» — такие приводились аргументы.

Коллективно высказали протест против строительства многоэтажного отеля и 40 жителей соседнего СНТ «Киношник»: частные домики попадут в зону с особыми условиями использования, «что влечет незаконность нахождения жилья в указанной зоне, а у многих в СНТ это единственное жилье» , — написали они. Ухудшится и санитарно-эпидемиологическая обстановка, лучше бы вместо строительства гостиницы участок сделали рекреационным или разместили на нём культурно-досуговые постройки — это органично вписалось бы в структуру планировки ОЭЗ и СНТ «Киношник», предложили жители СНТ.

Все замечания по итогам общественного обсуждения не были рекомендованы к учёту городской комиссией.

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Метки:
особая экономическая зона (оэз), промзона алабушево, гостиница
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