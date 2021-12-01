Сроки начала строительства гостиницы анонсировал 29 ноября глава проектного офиса «ОЭЗ Зеленоград» Константин Никоноров, выступая на роуд-шоу особой экономической зоны. Гостиничный комплекс уже проектируется, причем в едином дизайн-коде ОЭЗ «Технополис Москва», рассказал он. Отель считают частью инновационной экосистемы территории особой экономической зоны.

Соглашение о франшизе с Hilton уже подписали компания-девелопер AVA CITY и будущая управляющая компания отеля LeePrime Group, для которой разработка концепций, запуск и управление гостиничными объектами, рекреационными кластерами и оздоровительными комплексами — профильная специализация. В соответствии с соглашением новое здание под брендом Hilton Garden Inn выйдет на рынок в 2025 году.

Концепция проекта предполагает строительство двух корпусов: гостиница под брендом Hiltom на 170 гостиничных номеров и корпус на 278 сервисных апартаментов на 25-30 тысяч кв.метров — общая площадь проекта составит 35,4 тысячи кв.метров. Учитывая особенности локации и потребности резидентов ОЭЗ, комплекс будет ориентирован как на долгосрочное, так и на краткосрочное размещение сотрудников компаний, работающих на площадке «Алабушево».

На первых этажах планируется разместить коммерческие помещения. У гостиницы будет единый подземный паркинг на 97 машино-мест. В инфраструктуру комплекса войдут конференц-залы, рестораны, медицинский центр, спа-салон, тренажерный зал и магазины.

Зеленоградский Hilton попадёт во второй десяток отелей Hilton Garden Inn в России — сейчас их девять, еще три находятся в стадии разработки. В Москве функционируют два: New Riga и «Красносельская». В 2022 году должен открыться Hilton Garden Inn Moscow Павелецкая, а Hilton Garden Inn Moscow Зеленоград — в 2025 году.

В сентябре 2020 года градостроительно-земельная комиссия мэрии одобрила размещение гостиничного комплекса на участке в 1,2 га рядом с площадкой «Алабушево» (рядом — остановка автобуса 3, дальше частные дома садового товарищества «Киношник»). Гостиница не будет принадлежать ОЭЗ, уточнили тогда для «Зеленоград.ру» в пресс-службе особой зоны — она будет работать и для резидентов, и для города.