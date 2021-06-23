Площадь участка — 7,8 тысяч квадратных метров, допустимая площадь будущего здания — 8,3 тысячи кв.м. Инвестор берет его в аренду на пять с половиной лет — за это время он должен построить здание. По документам аукциона, основные виды разрешенного использования участка — гостиничное обслуживание и деловое управление.

Победителем торгов стало ООО «Жемина», поднявшее стартовую цену 2,6 миллиона рублей (это стоимость годовой аренды участка) до 50 млн. По данным системы «Контур-Фокус», это зарегистрированное в Москве микропредприятие, образованное в прошлом году. Его учредитель и директор Николай Лебедев через ряд других организаций может быть связан с инвестиционно-строительным холдингом «Среда», который занимается девелопментом и сама владеет коммерческой недвижимостью в Москве.