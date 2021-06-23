Участок между роддомом и фитнес-центром напротив 14-го микрорайона сдан в аренду с четвертой попытки. Победитель торгов поднял стартовую цену почти в двадцать раз. По условиям сделки, он должен построить «гостинично-офисный объект».
Площадь участка — 7,8 тысяч квадратных метров, допустимая площадь будущего здания — 8,3 тысячи кв.м. Инвестор берет его в аренду на пять с половиной лет — за это время он должен построить здание. По документам аукциона, основные виды разрешенного использования участка — гостиничное обслуживание и деловое управление.
Победителем торгов стало ООО «Жемина», поднявшее стартовую цену 2,6 миллиона рублей (это стоимость годовой аренды участка) до 50 млн. По данным системы «Контур-Фокус», это зарегистрированное в Москве микропредприятие, образованное в прошлом году. Его учредитель и директор Николай Лебедев через ряд других организаций может быть связан с инвестиционно-строительным холдингом «Среда», который занимается девелопментом и сама владеет коммерческой недвижимостью в Москве.
Участок под строительство гостиницы пытались сдать в аренду с 2018 года, но желающих не было. Сначала стартовая цена была 17 миллионов рублей, при второй попытке — 11 млн. «Предложенный земельный участок находится достаточно далеко от центров деловой и туристической активности. Поэтому больше всего это место подойдет под строительство гостиничного комплекса эконом-класса, — говорил в позапрошлом году руководитель департамента стратегического консалтинга компании RRG Айдар Галеев. — Здесь смогут размещаться двухзвездочные гостиницы, либо апартаменты в долгосрочную аренду с ценой за ночь не более 2-2,5 тысяч рублей за стандартный номер. Это может заинтересовать несетевой бизнес, местных инвесторов и частных предпринимателей».