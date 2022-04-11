Открытка властям: почему некоторые автобусные остановки выглядят как после бомбежки? 11.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Облезлый железный остов давно стоял вместо нормального павильона на автобусной остановке «Московский проспект». Здесь останавливается 12-й автобус по пути в МЖК. Ходит он редко и ждать его под открытым небом ужасно неудобно. Немногим лучше обстоит дело с остановкой «МЖК» — там после длительной разрухи в павильон все-таки вставили стёкла, но закрепили их так, что стекло легко вылетит. Чем провинились именно эти остановки, непонятно — буквально через дорогу стоят павильоны новой конструкции.

Вот так выглядела остановка ещё недавно. Теперь павильон совсем убрали. Пассажирам даже сесть некуда. Когда здесь поставят новый павильон, неизвестно. В прошлые годы замена была организована так, что между демонтажом старого павильона и установкой нового проходило очень много времени — иногда месяцы.

Когда старые остановки пытаются чинить, иногда получается ещё хуже. Например, в павильон остановки «МЖК», которая тоже долго стояла в виде металлического каркаса, недавно вставили стекла. В пассажиров теперь не летит дождь, но может прилететь стекло — закреплено оно явно не по инструкции. Один-два болта на большое стекло, которое иногда придерживается какими-то самодельными конструкциями или вовсе шайбой.

Такие проблемы не только на пути в МЖК. Например, в ужасном состоянии находится автобусная остановка «Михайловский пруд» около корпуса 1606 — нет ни стёкол, ни крыши, пишет в префектуру местная жительница. Ветер сорвал кровлю, её фрагменты лежат около остановки, с ними балуются подростки.

Плановую замену остановочных павильонов «Мосгортранс» начала два года назад. Замену на всех зеленоградских остановках сначала обещали завершить в 2020 году, потом перенес срок замены на конец 2021. Когда все-таки закончат обновление павильонов, неизвестно. На подобные претензии префектура, со ссылкой на «Мосгортранс» отвечает, что сейчас формируется программа обновления на 2022-2023 годы. То есть точных сроков нет.

Департамент транспорта как бы забыл обещания заменить все павильоны ещё два года назад и гордо рапортует, что в Москве заменили почти половину павильонов (более 4,4 тысяч), в плане на 2022 год — ещё две тысячи. Значит останется примерно ещё две тысячи, замену которых придётся ждать до конца 2023 года.

Новые остановки ставят в первую очередь, где благоустраиваются улицы, вводятся новые станции метро, МЦД или где остановки уже пора заменить (вероятно, в связи с истечением семилетнего срока эксплуатации), говорит начальник дептранса Максим Ликсутов. Метро, МЦД и благоустройства в 2022 году в районе Московского проспекта не намечается, поэтому остается надеяться, что остановки заменят хотя бы из чувства стыда.

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Метки:
общественный транспорт, автобусы, автобусная остановка, мжк (микрорайон 5а)
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