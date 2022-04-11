Такие проблемы не только на пути в МЖК. Например, в ужасном состоянии находится автобусная остановка «Михайловский пруд» около корпуса 1606 — нет ни стёкол, ни крыши, пишет в префектуру местная жительница. Ветер сорвал кровлю, её фрагменты лежат около остановки, с ними балуются подростки.

Плановую замену остановочных павильонов «Мосгортранс» начала два года назад. Замену на всех зеленоградских остановках сначала обещали завершить в 2020 году, потом перенес срок замены на конец 2021. Когда все-таки закончат обновление павильонов, неизвестно. На подобные претензии префектура, со ссылкой на «Мосгортранс» отвечает, что сейчас формируется программа обновления на 2022-2023 годы. То есть точных сроков нет.

Департамент транспорта как бы забыл обещания заменить все павильоны ещё два года назад и гордо рапортует, что в Москве заменили почти половину павильонов (более 4,4 тысяч), в плане на 2022 год — ещё две тысячи. Значит останется примерно ещё две тысячи, замену которых придётся ждать до конца 2023 года.

Новые остановки ставят в первую очередь, где благоустраиваются улицы, вводятся новые станции метро, МЦД или где остановки уже пора заменить (вероятно, в связи с истечением семилетнего срока эксплуатации), говорит начальник дептранса Максим Ликсутов. Метро, МЦД и благоустройства в 2022 году в районе Московского проспекта не намечается, поэтому остается надеяться, что остановки заменят хотя бы из чувства стыда.