Почему на одних остановках есть табло, а на других нет?

Со временем на одних новых остановках появились табло — на отдельных столбах возле павильонов, — а на других нет. Например, на улице Юности на остановке «Студенческая» павильон новый, а табло нет. А на соседней «Музыкальной школе» есть.

В Зеленограде больше ста автобусных остановок. Табло имеются на 80-ти, утверждают в «Мосгортрансе». Примерно столько же было шесть лет назад, когда официально объявили о запуске мониторов. Замена остановок продолжается, как и установка пилонов с расписанием. Но есть проблема.

Если вкратце — проблема не поставить табло, а подключить его к электричеству.

«Основным критерием для размещения информационных табло является пассажиропоток на данной остановке и наличие технической возможности подключения электроэнергии», ответили на вопрос «Зеленоград.ру» об отсутствии мониторов в пресс-службе «Мосгортранса». Что касается подключения, то это связано, во-первых, с прокладкой кабеля под землей. Если там проходят коммуникации, подвести электропитание невозможно, говорят на транспортном предприятии. Во-вторых, нужна точка присоединения к электросетям в радиусе 200 метров от остановки. «Прокладывать более длинные кабельные трассы экономически нецелесообразно, особенно в условиях плотной городской застройки». Иначе говоря, дорого. Или сложно.

Видимо, технические и экономические аргументы все-таки сильнее учета пассажиропотока. Взять хотя бы упомянутые выше остановки «Студенческая» без табло и «Музыкальная школа» с табло. Не надо проводить исследования, чтобы понять — на «Студенческая» в разы популярней «Музыкальной школы». На конкретный вопрос об этих остановках в «Мосгортрансе» не ответили.

Есть и третий критерий, по которому решают, ставить табло или нет, — заявки пассажиров. Их можно отправлять через форму обратной связи на сайте www.transport.mos.ru, в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону 3210 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2) и в чат-бот департамента транспорта @to_deptrans_bot. А можно заполнить форму, указав ваши остановки, на которых табло нужно поставить в первую очередь: