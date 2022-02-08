Эпопея с установкой и работой показывающих расписание автобусов электронных табло на зеленоградских остановках тянется с 2013 года. Их ставят, снимают, меняют, снова ставят — но не везде. Три года назад начали меня остановочные павильоны на новые, а табло снова демонтировали. Затем мониторы появились, но опять-таки не на всех остановкой. Выясняли, когда же этот процесс закончится, что влияет на очередность установки и как ускорить появление табло именно там, где вам нужно.
Мониторы устанавливали как на крышах остановочных павильонах, так и на отдельных столбах возле них. В 2019 году во время реконструкции Центрального проспекта вдоль него поставили новые остановки с пилонами — отдельно стоящими конструкциями с навигацией и трансляцией времени прибытия автобусов. Тогда же начали сносить остановочные павильоны на других улицах, но менять на новые не спешили. Этот процесс затянулся, активная замена старых остановок на новые шла уже в 2021 году. Табло, соответственно, тоже убирали.
Всё это время жители спрашивали: «А где табло? Когда вернут?». Ведь когда поставили новые остановки, табло на них не было. Как выяснилось, на новый павильон поставить табло нельзя — конструкция этого не предусматривает. Об этом и сообщали в ответах чиновники, предлагая пользоваться мобильными приложениями с расписанием общественного транспорта.
Со временем на одних новых остановках появились табло — на отдельных столбах возле павильонов, — а на других нет. Например, на улице Юности на остановке «Студенческая» павильон новый, а табло нет. А на соседней «Музыкальной школе» есть.
В Зеленограде больше ста автобусных остановок. Табло имеются на 80-ти, утверждают в «Мосгортрансе». Примерно столько же было шесть лет назад, когда официально объявили о запуске мониторов. Замена остановок продолжается, как и установка пилонов с расписанием. Но есть проблема.
Если вкратце — проблема не поставить табло, а подключить его к электричеству.
«Основным критерием для размещения информационных табло является пассажиропоток на данной остановке и наличие технической возможности подключения электроэнергии», ответили на вопрос «Зеленоград.ру» об отсутствии мониторов в пресс-службе «Мосгортранса». Что касается подключения, то это связано, во-первых, с прокладкой кабеля под землей. Если там проходят коммуникации, подвести электропитание невозможно, говорят на транспортном предприятии. Во-вторых, нужна точка присоединения к электросетям в радиусе 200 метров от остановки. «Прокладывать более длинные кабельные трассы экономически нецелесообразно, особенно в условиях плотной городской застройки». Иначе говоря, дорого. Или сложно.
Видимо, технические и экономические аргументы все-таки сильнее учета пассажиропотока. Взять хотя бы упомянутые выше остановки «Студенческая» без табло и «Музыкальная школа» с табло. Не надо проводить исследования, чтобы понять — на «Студенческая» в разы популярней «Музыкальной школы». На конкретный вопрос об этих остановках в «Мосгортрансе» не ответили.
Есть и третий критерий, по которому решают, ставить табло или нет, — заявки пассажиров. Их можно отправлять через форму обратной связи на сайте www.transport.mos.ru, в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону 3210 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2) и в чат-бот департамента транспорта @to_deptrans_bot. А можно заполнить форму, указав ваши остановки, на которых табло нужно поставить в первую очередь:
Когда-нибудь да. «Подключение к электросетям и установка навигационных пилонов будет проводиться по мере выполнения проектирования кабельных трасс и их согласования, — отвечают в «Мосгортрансе. — В Зеленограде обновление остановочных комплексов планируется завершить в 2022 году».
Обновление не означает, что сразу поставят столбы с трансляцией прибытия автобусов, — между этими работами может быть временной разрыв. И опять же непонятно, можно ли у каждой остановки проложить кабели нужной длины (см. выше — технические проблемы).
Пока же пассажирам по-прежнему предлагают смотреть расписание автобусов в телефонах — в мобильных приложениях. И еще придумали вешать таблички с QR-кодами для тех же целей — чтобы отсканировать и сразу увидеть в телефоне время прибытия нужного автобуса. В Зеленограде их обещают повесить на остановках до конца этого года.
Нонсенс — на площади возле станции Крюково с крупным пассажиропотоком табло нет. Часть из них увезли на ремонт еще два года назад, остальные убрали, когда началась реконструкция станции и остановки передвинули станции. Остановки переместили временно, до завершения строительства, а потом их снова поставят по-другому — сейчас готовят новую схему движения транспорта на Крюковской площади. Но почему нельзя поставить там табло хотя бы временно, в чем проблема? Пассажиров там стабильно много. На этот вопрос в «Мосгортрансе» тоже не ответили.